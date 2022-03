Wojewoda mazowiecki ocenia, że fala ta jest ogromna. - Szacuję, że co najmniej 200 tys., a być może znacznie więcej osób dotarło głównie do Warszawy – dodaje gość Beaty Lubeckiej. Dopytywany o chaos na Dworcu Centralnym, wojewoda odpowiada: - Byłem wczoraj, odwiedzając np. toalety i różne inne zakamarki i mój obraz sytuacji jest zupełnie inny, nie podzielam takiego poglądu. - Mam wrażenie, że emocje, które pojawiają się wśród ludzi, którzy pomagają, są często widzeniem sprawy z perspektywy osobistej – uważa Radziwiłł. - Na samych dworcach robimy to na tyle dobrze, że ta ocena, która pojawia się często w mediach [chaos – red.] jest bezrefleksyjnie powtarzana i jest głęboko niesprawiedliwa – ocenia wojewoda mazowiecki. Gość Radia ZET zaznacza, że Dworzec Centralny w Warszawie funkcjonuje jako normalny dworzec, a ogromna fala uchodźców jest „zaopiekowana”. - W tej chwili ok. 250 urzędników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jest oddelegowanych do pracy dzień i noc w warunkach, w których zupełnie nie byli dotychczas używani. To dyrektorzy wydziałów np., którzy nie mieli do tej pory nic wspólnego z cudzoziemcami – podkreśla Konstanty Radziwiłł. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy na dworcu tym powstanie punkt recepcyjny, o co apeluje np. Lewica, jej gość odpowiada: - Takiego rozumianego jako duże miejsce noclegowe nie ma gdzie postanowić i na dziś nie widzę takiej możliwości. Radziwiłł dodaje, że przyjeżdża tam wiele osób, które już mają plan, co dalej, wielu z przebywających nie chce opuścić dworca i rozkłada tymczasowe rzeczy, z kolei dla matek z dziećmi jest oddzielony teren, za szkłem.

Wojewoda przyznaje, że na Dworcu Centralnym pojawił się inny problem – z tabliczkami, które są w języku ukraińskim. - Pewien paradoks polega na tym, że wczoraj jedna z organizacji pozarządowych poprosiła, by kierunkowskazy uzupełnić polskimi napisami, ponieważ polscy wolontariusze nie potrafią przeczytać – opowiada. Zapowiada również, że od dziś w kontenerze, który jest na hali, który był punktem szczepień, będzie regularne ambulatorium.

Gość Radia ZET dodaje, że dobrym rozwiązaniem jest zagospodarowanie hali expo w Nadarzynie. - To takie centrum, gdzie oferujemy ludziom całą listę destynacji w różne miejsca w Polsce i poza. Jak byłem tam wczoraj, to odjeżdżał jeden autobus do Niemiec, drugi do Hiszpanii, trzeci do Portugalii i były kompletowane kolejne autobusy – tłumaczy wojewoda mazowiecki.

Ilu uchodźców jest na Mazowszu? - W miejscach zakwaterowania w obiektach utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest już na Mazowszu ponad 8 tys. osób. Tylko w tych miejscach, które zorganizowały jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy Gość Radia ZET Konstanty Radziwiłł.

RadioZET/MA