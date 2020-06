B. rzecznik Dudy o b. szefowej jego kampanii: może przemawiać przez nią gorycz

To pokazuje, że trzeba bardzo się zastanawiać kogo się dopuszcza do sztabu – mówił w Radiu ZET b. rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński, komentując w ten sposób krytyczne słowa na temat kampanii reelekcyjnej obecnego prezydenta jej byłej szefowej. Zdaniem Łapińskiego, przez Jolantę Turczynowicz-Kieryłło "może przemawiać gorycz".

Jolanta Turczynowicz– Kieryłło była szefową sztabu prezydenta Andrzeja Dudy przez ponad miesiąc. Odeszła ze sztabu po problemach wizerunkowych. Teraz mocno krytykuje prezydenta Andrzeja Dudę i jego sztab wyborczy. Uważa, że prezydent powinien przeprosić za porównanie tematyki społeczności LGBT do ideologii bolszewickiej. Jest także zdania, że w debacie prezydenckiej Andrzej Duda nie pokazał nic nowego.

Jej słowa skomentował były rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Łapiński, który był w sobotę gościem Radia ZET w programie Łukasza Konarskiego. - To pokazuje, że trzeba bardzo się zastanawiać kogo się dopuszcza do sztabu – mówił.

Nie oszukujmy się, dzisiaj przez byłą szefową sztabu może przemawiać gorycz. Była nowa, weszła do polityki, pewnie zobaczyła na ile ta polityka bywa bezpardonowa i dzisiaj pewnie chce się odegrać na niektórych sztabowcach, z którymi nie było jej po drodze

- dodał. Jego zdaniem "z całą sympatią i szacunkiem dla pani mecenas jej słowa nie rozstrzygną o kampanii, że nagle wyborcy Andrzeja Dudy przestaną na niego głosować. Te słowa są wyrazem rozczarowania, prywatnych rozstrzygnięć".

Krzysztof Łapiński był pytany przez Łukasza Konarskiego także o to, czy z tej perspektywy dobrym pomysłem było powierzenie jej stanowiska szefowej kampanii prezydenta. – Najlepszą odpowiedzią będzie pytanie do polityków Prawa i Sprawiedliwości – czyj to był pomysł? Dzisiaj w sztabie prezydenta lub jego otoczeniu nikt nie chce się przyznawać się do tego pomysłu – odpowiada Łapiński.

