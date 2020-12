"To nie są przypadkowe ataki". MSZ reaguje po wybuchach w polskich sklepach

- Zwróciliśmy się do władz holenderskich o to, żeby zapewniły bezpieczeństwo wszystkim Polakom przebywającym w Holandii. Dokładnie zdajemy sobie z tego sprawę, że nawet jeśli właściciele nie są Polakami, to klientela jest polska i jest tym samym szczególnie narażona na tego rodzaju zamachy – mówi w Radiu ZET wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Dzisiaj w nocy doszło do czwartego w sumie wybuchu przy polskim supermarkecie w Holandii . Sklepy sprzedają polskie produkty, ale należą do Kurdów. Polacy często robią tam zakupy. – To jest niezwykle groźne. Wydaje się, że tam jest jakieś podłoże etniczne, nawet jeśli nie jest skierowane przeciwko Polakom to są to jakieś konflikty wymierzone we właścicieli tych sklepów - mówi w Radiu ZET Paweł Jabłoński.

Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. - Jest to sytuacja bardzo niepokojąca, zwłaszcza, że jest to seria i widać bardzo wyraźnie, że nie są to przypadkowe ataki. Zwróciliśmy się do władz holenderskich także o przeprowadzenie bardzo dokładnego śledztwa i jak najszybsze schwytanie sprawców i ich ukaranie – dodaje wiceminister.

Atak na sklepy z polskimi produktami zbiega się w czasie z chwałą Izby Niższej holenderskiego parlamentu. Wzywa ona holenderski rząd do podjęcia kroków w celu postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o niewykonanie wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- Nie mamy w tej żadnej wiedzy o motywach działania tych sprawców. Natomiast niewątpliwie działania parlamentu holenderskiego i wywoływanie nastroju niechęci, czy wręcz nienawiści do Polaków u Holendrów to nie są działania dobre. To są działania, które należy potępić zdecydowanie – mówi wiceminister Paweł Jabłoński. - Ta propaganda w wielu mediach holenderskich wymierzona w Polskę, wymierzona w Węgry, ale w Polskę szczególnie w ostatnich dniach powoduje, że rzeczywiście mogą się pojawiać takie postawy pełne nienawiści, pełne ksenofobii. Mamy nadzieję, że rząd holenderski będzie gotowy do pewnej refleksji. Nie jest to budowa wspólnej Europy, tak jak wszyscy powinniśmy to robić w ramach Unii Europejskiej – mówi.

