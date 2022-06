Wprowadzenie euro receptą na obniżenie inflacji? - W bliskiej nam Estonii, która ma euro, inflacja dobija do 20 proc. Słowacja też. Tego typu zaklęcia nie działają – komentuje rzecznik PiS. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy w takim razie rząd planuje przedłużać tarczę antyinflacyjną, polityk odpowiada, że „jeśli będzie taka potrzeba, to tarcze będą przedłużane”. - Będziemy pomagać Polakom tak długo, jak sytuacja będzie tego wymagać – zapowiada rzecznik partii rządzącej.

Czy posłowie PiS nie chcą jeździć po Polsce, ponieważ boją się pytań o drożyznę? - Absolutnie nie ma takich obaw. Nie uchylamy się przed trudnymi tematami – komentuje Radosław Fogiel. Dodaje, że w ostatni weekend kilkunastu polityków PiS miało po kilka spotkań w różnych miejscach. Zapowiada również, że sam wkrótce wyruszy w objazd po swoim okręgu, „obejmującym dawne województwo radomskie”.

Pytany przez prowadzącą o Szwecję i Finlandię, które dostały zielone światło ws. członkostwa w NATO, Gość Radia ZET odpowiada, że to „duża rzecz”. - Widziałem już komentarze, że to jedno z ważniejszych wydarzeń XXI wieku z punktu widzenia światowej polityki i bezpieczeństwa – mówi Radosław Fogiel. Rzecznik PiS podkreśla, że Morze Bałtyckie staje się de facto morzem NATO-wskim. - To wielka zmiana dla Sojuszu i ogromna zmiana dla Polski i krajów naszego regionu – ocenia polityk.

Poseł PiS był również pytany o posła KO Franciszka Sterczewskiego, który miał być pod wpływem alkoholu i jechać na rowerze, nie chciał poddać się badaniu alkomatem i zasłaniał się legitymacją poselską. - Ja starałbym się nie wracać z imprezy rowerem… Nie wracałbym. Nie chcę się pastwić nad panem posłem. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, nie od tego jego legitymacja poselska – komentuje Fogiel. Dodaje jednak, że „trzeba docenić, że przyszła refleksja”. - Trzeba przyznać, że przynajmniej pan poseł jasno przeprosił, bez kręcenia, bez żadnych zaklęć, że ci, co się poczuli urażeni, ci co się nie poczuli… - mówi rzecznik PiS. Dlaczego policja udostępniła TVP swoje nagranie? - Są widocznie na tym świecie rzeczy, które nie śniły się ważnym filozofom – komentuje Radosław Fogiel. Politycy opozycji inwigilowani przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego? - Naprawdę pani myśli, że Mariusz Kamiński jeździ radiowozem z co drugim patrolem, licząc, że radiowóz trafi posła KO? Co ma Mariusz Kamiński do tego? – pyta Gość Radia ZET.

- Policjant zachował się właściwie. Rolą policji jest niedopuszczanie do burd, zadym – tak Gość Radia ZET Radosław Fogiel komentuje użycie gazu przez policjanta w Inowrocławiu. Rzecznik PiS dodaje, że zebrały się tam „gromady zadymiarzy”. - Człowiek, który został potraktowany gazem, wcześniej brał udział w szurowskich, antyszczepionkowskich spendach, skazany jest za przestępstwa w warunkach recydywy – opowiada polityk. Dodaje również, że „współpracownicy pana prezydenta Brejzy próbują zakłócać spotkania PiS”. - Pod miejscem spotkania z prezesem PiS stała grupka ludzi, która obrażała, zaczepiała wchodzących i wychodzących. W tej grupie stała radna z klubu prezydenta Brejzy, wiceprzewodniczący rady miejskiej startujący z list pana Brejzy, asystentka społeczna syna pana prezydenta Brejzy – wylicza gość Beaty Lubeckiej. Zdaniem Fogla, u prezydenta Inowrocławia można zaobserwować „putinopodobność”. - To w państwie Putina rządzący wysyłają sobie podległych do rozbijania wiecy siły politycznych, z którymi się nie zgadzają – ocenia rzecznik partii rządzącej.

Radosław Fogiel był również pytany o wypowiedź Donalda Tuska dla „Gazety Wyborczej” i jego przyrzeczenie, że wygra wybory. - Chyba on jest jedynym, który bierze to na serio. My się nie obawiamy – zapewnia Gość Radia ZET. Zdaniem rzecznika PiS, wiarygodność szefa PO jest zerowa. - Chodzi po mediach i opowiada, że to oni wymyślili 500+, że Ukraińcy mu dziękują, że tylko dzięki niemu Ukraina jeszcze istnieje. To są duby smalone – ocenia Radosław Fogiel. Jego zdaniem opozycja tylko kombinuje, w jaki sposób wykorzystać ordynację wyborczą tylko po to, żeby „uciułać procenty”. - My wychodzimy z otwartą przyłbicą do Polaków, nasz program i osiągnięcia są znane - komentuje polityk.

PiS gra na rozbicie Solidarnej Polski? - Solidarna Polska ma własne odpowiedzialność w ramach koalicji rządowej. Chcemy, żeby Zjednoczona Prawica razem pracowała do wyborów – zapewnia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. - Uważamy, że wartością jest, żeby stabilny rząd rządził do wyborów i żeby ten sam rząd rządził po wyborach – komentuje. Fogiel zaznacza, że PiS nie składa się z aniołów i dodaje: - W trudnych czasach (…) naprawdę wolę, żeby w sytuacji kryzysu za obronę narodową odpowiadał Mariusz Błaszczak, a nie Tomasz Siemoniak. - Wolę Mariusza Kamińskiego, który twardo broni polskiej granicy, kiedy atakuje ją Łukaszenka, niż panią minister Piotrowską, której się samolot bezzałogowy mylił się z samolotem bez głowy – mówi Radosław Fogiel. Zjednoczona Prawica dotrwa do wyborów? - Trudno mi przewidzieć, ale jako PiS będziemy się skupiać na tym, by jak najwięcej realnej pracy wykonać, jeśli chodzi o rządzenie. Gry polityczne – to niespecjalnie nas interesuje – zapewnia Gość Radia ZET.

Żona Krzysztofa Sobolewskiego z dużymi zarobkami? - Żona posła Sobolewskiego jest osobą prywatną i nie jest moją rolą zajmowanie się jej sytuacją majątkową. Nie mam też zwyczaju dyskutowania o małżonkach moich kolegów partyjnych – odpowiada rzecznik PiS.

Dlaczego Polacy muszą płacić za „imprezy zwykłego posła”, które są ochraniane przez policję? - Pytania z tezą zasługują na jakiś osobny krąg w piekle. Nie ma czegoś takiego, jak imprezy Jarosława Kaczyńskiego – mówi Radosław Fogiel.

RadioZET.pl/MA