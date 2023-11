Gość Radia ZET. Adam Szłapka u Bogdana Rymanowskieg

Podobnego zdania jest aż 98 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl.

Co w takim razie przyszły rząd zrobi z abonamentem? - Donald Tusk od dawna o tym mówił – mówi szef Nowoczesnej. - W 2008 roku to zapowiadał i przez tyle lat się to nie zdarzyło – zwraca uwagę prowadzący. - Tak, tak, ale teraz sytuacja jest zupełnie inna, jeśli chodzi o media publiczne – komentuje polityk. Jego zdaniem to, co zdarzyło się przez ostatnich 8 lat z mediami publicznymi sprawia, że nowy rząd musi bardzo poważnie przemyśleć, jak będą funkcjonowały. - Pytanie do przyszłego ministra kultury – jaką będzie miał propozycję. W takiej formule, jak dziś nie można tego zostawić – zaznacza Gość Radia ZET i zapowiada, że będą na ten temat rozmowy z koalicjantami.

Co z tym, który nie płaci abonamentu? - Myślę, że może się bronić tym, że płaci podatki, a z jego podatków, bez jego zgody zostaje zabierane 2 mld złotych rocznie na media publiczne. Myślę, że każdy sąd w takiej sytuacji uzna część podatku dochodowego, którą płacimy jako abonament – tłumaczy Adam Szłapka. Dopytywany, czy sam płaci abonament, polityk odpowiada, że „musiałby sprawdzić” i dodaje: - Ja w ogóle nie oglądam telewizji publicznej ani nie słucham radia publicznego.

"Mieliśmy naprawdę marszałków niesamowitych w ciągu tych 30 lat"

- Na kwotę wolną do 60 tys. nie ma szans? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie no, są szanse – zapewnia lider Nowoczesnej.

- Hołownia to najlepszym marszałek III RP? – pyta dziennikarz.

- Jeszcze długo, żeby zdecydować. NA razie jest marszałkiem od kilku tygodni, a mieliśmy naprawdę marszałków niesamowitych w ciągu tych 30 lat – komentuje polityk.

- Tusk wszystko załatwi w Brukseli? – pyta gospodarz programu.

- Tak – uważa Gość Radia ZET.

Adam Szłapka: Dogłębnie należy sprawdzić Macierewicza. Tezy o obcych służbach powtarzają poważni ludzie

- Bo ta komisja była niezgodna z polskim prawem. Po drugie – była ewidentną hucpą polityczną i próbą wyeliminowania z życia publicznego wrogów PiS. Jej celem nie było wyjaśnienie wpływów rosyjskich. Przez 4 miesiące nic nie robiła – wylicza w Radiu ZET Adam Szłapka, pytany o odwołanie członków komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów. Zdaniem Gościa Radia ZET, „Polacy bardzo jednoznacznie wypowiedzieli się na temat tej komisji, ponad 11 mln obywateli zagłosowało na partie ówczesnej opozycji i pamiętamy, jak duże poruszenie 4. czerwca wywołała informacja o tej komisji”. Szef Nowoczesnej uważa, że politycy PiS boją się teraz i zapowiada: - To, że radośnie pożegnaliśmy członków tej komisji nie znaczy, że ta komisja znika.

Nowa komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów? - Chciałbym, żeby sprawdzono pod kątem wpływów rosyjskich to, dlaczego sprzedano Lotos, jakie były związki Morawieckiego z Mosze Kantorem i jak wyglądała chęć prywatyzacji Azotów, a przede wszystkim rola Macierewicza w likwidacji WSI, co było główną motywacją wejścia Misiewicza i pana Bączka do centrum Kontrwywiadu NATO w 2015 roku – wymienia Gość Radia ZET. Zdaniem polityka, bardzo dokładnie należy sprawdzić Antoniego Macierewicza, ponieważ w jego przypadku wpływów rosyjskich jest bardzo dużo. - Sprawa lustracji, sprawdzenie współpracy z agenturą komunistyczną. Była ustawa, decyzja szef MSW Macierewicza. Jestem absolutnie pewien, że tamto działanie Macierewicza było obliczone na skompromitowanie tej idei. Tak, jakby chciał sabotować – mówi Adam Szłapka i dodaje: - Potem była likwidacja WSI i wiemy, że w komisji likwidacyjnej był Tomasz L., który teraz jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Szef Nowoczesnej wylicza, że następnie było wejścia do Służby Kontrwywiadu Wojskowego NATO. - Chciałbym, żeby to wszystko sprawdzić – zaznacza polityk. - Tezę, że za działaniami Antoniego Macierewicza stoją obce służby, powtarzają bardzo poważni ludzie. Należałoby to sprawdzić w sposób zasadniczy i dogłębny – uważa Szłapka.

Dopytywany o komisję ds. zbadania rosyjskich wpływów, która rekomendowała, żeby Tuskowi, Siemoniakowi, Cichockiemu, Sienkiewiczowi i Klichowi nie były powierzane stanowiska odpowiadające za bezpieczeństwo państwa, Gość Radia ZET odpowiada o wojskach polskich i amerykańskich stacjonujących w Afganistanie. - W tamtym czasie najłatwiejszą drogą dolotu było wykorzystywanie infrastruktury rosyjskiej w państwach Azji Środkowej – tłumaczy. - Jest sprawa, jeśli chodzi o ujawnienie naszej sieci, agentów, wystawienie nas na strzały, na niebezpieczeństwo zagrożenia życia całej siatki Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, co zrobił Macierewicz i za to należy się przynajmniej Trybunał Stanu – ocenia Adam Szłapka i podkreśla, że Antoniemu Macierewiczowi należy postawić zarzuty prokuratorskie.

Szłapka o traktatach: Sprawa bezprzedmiotowa

Pytany o misję dyplomatyczną nowego szefa MSZ Szymona Szynkowskiego vel Sęka, która dotyczy zmiany unijnych traktatów, prawdopodobny przyszły minister ds. europejskich odpowiada, że „sprawa jest bezprzedmiotowa”. - Już kilkanaście rządów wypowiedziało się w tej sprawie. Misja dwutygodniowego ministra Szynkowskiego jest budowaniem PiS. To jest wszystko teatr – uważa polityk KO. Zapowiada również, że w tej sprawie w koalicji nie będzie tarć. - To, co jest najważniejsze, to siedzieć przy stole i wpływać na zmiany – mówi Gość Radia ZET.

Szef Nowoczesnej: Prezydent zadeklarował, że nie będzie przeszkadzał w reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej

Czy Donald Tusk poleci 14. grudnia do Brukseli na szczyt, jako premier? - Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Terminy konstytucyjne są takie, że 12. grudnia tak naprawdę powinno być zaprzysiężenie rządu, a to premier reprezentuje Polskę – komentuje Adam Szłapka, w internetowej części programu „Gość Radia ZET’. Zdaniem polityka KO i prawdopodobnie przyszłego ministra ds. europejskich, prezydent Andrzej Duda nie powinien mieć z tym problemu. - Spotykaliśmy się z prezydentem Dudą i deklarował, że w żadnym stopniu nie będzie przeszkadzał w reprezentowaniu Polski przez rząd [na forum międzynarodowym – red.] – podkreśla szef Nowoczesnej, dodając, że to Rada Ministrów reprezentuje Polskę na RE i w 100 proc. prowadzi politykę zagraniczną.

Szłapka o autach spalinowych: Rynek szybciej wymusi zmiany, niż zostaną one wprowadzone

Pytany o zakaz produkcji aut spalinowych, Gość Radia ZET odpowiada, że we wszystkich interesie jest to, „żebyśmy oddychali czystym powietrzem i płacili za tanią energię”. Dodaje jednak, że „wszystkie działania powinny być zrobione w zrównoważony sposób i nie dotykać osób najbiedniejszych”. - Nikt na razie nie myśli o tym, by zakazywać funkcjonowania tych aut, by zakazywać produkcji. Rynek wymusi szybciej zmiany, niż one zostaną wprowadzone w sposób arbitralny. Ta dyskusja będzie bezprzedmiotowa w tym zakresie – uważa polityk KO.

„Część akcjonariuszy Orlenu może składać zawiadomienia do prokuratury na zarząd i prezesa Obajtka”

Adam Szłapka, pytany o Orlen, odpowiada, że spółki strategiczne dlatego są spółkami Skarbu Państwa, by „realizować też pewne cele społeczne”. - Ponadnormatywny zysk powinien być wykorzystywany w różnych inicjatywach, które będą zapewniały bezpieczeństwo polskim obywatelom – mówi Gość Radia ZET. Spadek akcji Orlenu? – Wczoraj one zdecydowanie spadły, w sposób zasadniczy, ale zdecydowanie bardziej spadły w sierpniu, a po 15.10 inwestorzy przywitali z entuzjazmem wyniki wyborów – komentuje szef Nowoczesnej. Jego zdaniem „część akcjonariuszy Orlenu może składać zawiadomienia do prokuratury na zarząd i prezesa Obajtka”. - Bardzo łatwo można sprawdzić czy manipulacja przy cenach między sierpniem, a październikiem 2023 nie była działalnością na szkodę spółki. A wszystko wskazuje, że była – zaznacza poseł i dodaje, że już pierwsze takie zawiadomienia wpłynęły do prokuratury.

Pytany o to, dlaczego in vitro będzie finansowane dopiero od czerwca – a miało być od stycznia – Adam Szłapka odpowiada, że „już można te procedury zgłaszać”. - Z tego, co się orientuję, już bardzo wiele par jest nastawionych, by z tego projektu skorzystać – mówi gość Radia ZET i dodaje: - Myślę, że Andrzej Duda nie będzie blokował tysiącom polskich par prawa do szczęścia.

Pytany o mera Lwowa i jego wypowiedź dot. „haniebnej blokady” polskich przewoźników, Adam Szłapka odpowiada, że met jest „przyjaźnie nastawiony do Polski”. - Była to bardzo mocna wypowiedź. Nie podobała mi się, ale to taka poetyka polityków – komentuje polityk i zaznacza, że to rząd PiS popsuł nasze relacje z Ukrainą. - Dałoby się w trójkącie Polska-Ukraina-KE tę sprawę pewnie przynajmniej wyłagodzić… Trzeba przede wszystkim wrócić do rozmów – uważa przyszły minister ds. europejskich.

Bruksela? - Lubię. Rynek i ratusz. Bardzo ładna architektura. Od Brukseli bardziej podoba mi się Barcelona. Poznań oczywiście też. Też lubię rynek i ratusz – przyznaje Gość Radia ZET.

RadioZET/MA