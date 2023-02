Zdaniem dyplomaty, podróż Joe Bidena do Kijowa była bardzo ciężka, pod względem całej logistyki, zmiany czasu, rozmów, ale również była ciężka emocjonalnie. - Chciałem przypomnieć o wizytach, do których doszło w kwietniu/maju, kiedy tylko zaczęły się wyjazdy liderów państw, rządów do Kijowa. Wtedy było trudne to zorganizować. Teraz mamy już doświadczenie, jak zorganizować taką wizytę – komentuje Gość Radia ZET. Deszczyca dodaje, że zostało już zorganizowanych ponad 300 oficjalnych wizyt z Przemyśla do Kijowa.

„Nie jesteście sami, jesteśmy z wami, będziemy z wami do zwycięstwa”

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, co dla przeciętnego Ukraińca znaczy wizyta prezydenta USA w Kijowie, Andrij Deszczyca odpowiada, że jest to „bardzo mocny sygnał poparcia dla Ukrainy”. - Ważne jest, że doszło do niej w przeddzień rocznicy brutalnego najazdu Rosji na Ukrainę, doszło do wizyty w dniu pamięci bohaterów Niebiańskiej Sotni – dodaje były ambasador. Jego zdaniem będzie to też „bardzo mocne wsparcie dla żołnierzy, ale też dla społeczeństwa, które odbiera wizytę jako sygnał: nie jesteście sami, jesteśmy z wami, będziemy z wami do zwycięstwa”.

Andrij Deszczyca ocenia również, że wizyta Bidena na Ukrainie to również dość poważny cios w stronę Rosji, Kremla i Putina. - Putin chyba przeliczył się. Oczekiwał, że Ukraina upadnie, że Zełenski ucieknie, Zachód się podzieli, znów będzie można robić jakieś układy z państwami na zachodzie, że nie będzie jedności , a potem będzie mógł zacząć kolejny atak – analizuje Gość Radia ZET. Jego zdaniem wizyta prezydenta USA pokazuje jedność Zachodu, jedność z Ukrainą.

Deszczyca o przemówieniu Bidena: Oczekuję, że podziękuje Polsce, potwierdzi jedność transatlantycką i zapowie, że wygramy tę wojnę

- Wszyscy oczekujemy tego przemówienia. Oczekuję, że podziękuje Polsce. Pamiętam, jak rok temu Polska przyjmowała Ukraińców. Podziw od całego świata – mówi były ambasador Ukrainy w Polsce. - Po drugie, że potwierdzi jedność transatlantycką – dodaje. - Po trzecie – mam nadzieję, że zapowie, że tę wojnę wygramy, bo jesteśmy zjednoczeni – przyznaje Gość Radia ZET.

Dopytywany o to, o jakiej broni marzy Ukraina, dyplomata przyznaje: - Dla nas wciąż pozostaje sprzęt ciężki – czołgi, artyleria dalekosiężna, ale też awiacja bojowa. - Jak dostaniecie samoloty, to wykurzycie Rosję ze swoich terenów? – pyta Bogdan Rymanowski. - Wygramy wcześniej, jeśli dostaniemy to. Jeśli dostaniemy więcej broni, którą można wykorzystywać nie tylko dla obrony, ale też kontrofensywy – ocenia jego gość.

Pytany o dzisiejsze przemówienie prezydenta Rosji, Andrij Deszczyzna podejrzewa, że Putin „znów będzie kręcić i tłumaczyć się, że on miał rację, że wysyłał wojska rosyjskie na Ukrainę, ponieważ Ukraina wtedy próbowała zastraszyć Rosję, a teraz cały świat walczy przeciwko niemu”. - Nie wykluczam tego, że wizyta Bidena to potwierdzenie tego, że Amerykanie się zbliżają do granic Rosji i on dlatego tak się zachowuje – dodaje Gość Radia ZET.

- Jestem przekonany, że Ukraina wygra i będzie można wtedy rozliczyć Ukrainę i Kreml – mówi Andrij Deszczyca.

Krótka piłka: Zrobiliśmy za mało, jeśli chodzi o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej

- Jeśli nie dostaniemy samolotów, to nie mamy szans na wygraną? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie, bo wygramy – odpowiada Andrij Deszczyca.

- Wojna skończy się dopiero wtedy, kiedy umrze Putin? – pyta prowadzący.

- Nie, niekoniecznie – ocenia dyplomata.

- Gdyby Zełenski zgodził się na oddanie choć kawałka ziemi, następnego dnia już by nie rządził? – pyta gospodarz programu.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- Przyznaję, że jako Ukraina zrobiliśmy za mało, jeśli chodzi o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej? – pyta dziennikarz.

- Tak – mówi były ambasador Ukrainy w Polsce.

- Po wojnie to Niemcy będą największym partnerem w odbudowie Ukrainy? – pyta Rymanowski.

- Nie – odpowiada Deszczyca.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA