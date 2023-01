Oglądaj

Pytana przez Bogdana Rymanowskiego o Donalda Tuska, który wzywa do tego, by opozycja poszła razem do wyborów, posłanka Lewicy odpowiada: - Gdzieś przeczytałam, że to już ostatnie wezwanie i kolejnych nie będzie i dodaje: - Chodzi o to, kto pierwszy powie „nie”, a wszyscy się boją. Gość Radia ZET zaznacza, że z jednej strony mamy deklarację PSL, które mówi, że absolutnie nie wyobraża sobie startowania z Lewicą, z drugiej strony jest lider Polski 2050, który też nie ma na to ochoty. Anna Maria Żukowska nie widzi w tym momencie sensu rozmów z Szymonem Hołownią nt. wspólnej listy. - Ciężko będzie odwieść pana Szymona od tej decyzji – uważa posłanka. - Lewica jest gotowa na wspólną listę wszystkich ugrupowań demokratycznych, ale nic nie zapowiada, żeby nasze deklaracje mogły się ziścić, bo inne ugrupowania nie mają takiej woli politycznej – ocenia Anna Maria Żukowska.

Żukowska o Hołowni: Chyba jeszcze niedoświadczony. Nie można zmieniać zdania

Zdaniem Gościa Radia ZET Szymon Hołownia jest „świeżym, nowym politykiem i jest chyba jeszcze niedoświadczony”. - Można decydować o wielu sprawach, podejmować decyzję co do głosowania, współpracy, ale po to, by budować zaufanie na przyszłość, trzeba jasno komunikować, co się planuje. Nie można zmieniać zdania, wysyłać różnych sygnałów. Nowe doświadczenie pana Hołowni. Oby wyciągnął wnioski – mówi posłanka Lewicy. Jej zdaniem szef Polski 2050 nie ma doświadczeń związanych z rządzeniem, więc powinien pamiętać, że nie zawsze ma się rację i czasem popełnia się błędy.

„Powinien przestać to robić”

Bogdan Rymanowski pyta również Annę Marię Żukowską o to, czy Lewica posłucha premiera i odetnie się od słów Radosława Sikorskiego. Europoseł PO, pytany o to, czy rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy, odpowiedział: - Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. - Nie muszę się odcinać. To nie jest członek mojej partii. PO ma problem. To nie jest pierwsza taka wypowiedź. Nie wiem, czy wynika to ze zbyt długiego języka pana eurodeputowanego… - komentuje posłanka Lewicy. Jej zdaniem wypowiedzi byłego szefa dyplomacji „nie są ani mądre, ani rozsądne”. - Nie wiem, dlaczego Sikorski nie zauważa, że daje pożywkę naszym wrogom i wrogom Ukrainy. Powinien przestać to robić – apeluje Żukowska.

Kobieta premierem? „To nie jest miejsce na parytety”. Rząd Lewicy nie podniesie podatków? „Nie mogę tego zadeklarować”

- Nie poprę rządu, w którym szefem dyplomacji byłby Radosław Sikorski? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – deklaruje Anna Maria Żukowska.

- Jedna lista będzie wtedy, kiedy Szymon Hołownia przestanie gwiazdorzyć? – pyta prowadzący.

- Nie. Tu jeszcze PSL musiałby zmienić nastawienie – uważa posłanka Lewicy.

- Nie Tusk, nie Trzaskowski, to kobieta powinna być przyszłym premierem? – pyta dziennikarz.

- Nie. Nie lubię sztucznych założeń. Ten, kto wywalczy władzę. Władzy się nie dostaje, władzę się wyszarpuje i wygrywa. To nie jest miejsce na parytety – ocenia polityk.

- Włodek Czarzasty to najlepszy szef, jakiego mogłam sobie wyobrazić? – pyta gospodarz programu.

- Tak, zdecydowanie. Współpracuję z nim od wielu lat – mówi Gość Radia ZET.

- Rząd Lewicy nie podniesie ani jednego podatku? – pyta Rymanowski.

- Nie, nie mogę tego zadeklarować. Jeśli chodzi o wielkie korporacje, to nie wykluczam, że rzeczywiście takie podwyżki powinny się wydarzyć. W przypadku np. Orlenu – komentuje Żukowska.

