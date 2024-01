Beata Szydło: Tusk mąci, wywołuje chaos i próbuje zrzucić odpowiedzialność

Gość Radia ZET. Beata Szydło u Bogdana Rymanowskiego

Zdaniem byłej premier, nawet, jeśli ustawa budżetowa zostanie skierowana do Trybunału, to nie ma podstaw do rozwiązanie Sejmu. - Po drugie – na podstawie tego projektu można funkcjonować – zaznacza w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Zagrożone wypłaty podwyżek dla nauczycieli i budżetówki? - Ta narracja, którą koalicja rozpoczęła i próbuje przerzucić odpowiedzialność na prezydenta, to jest próba nacisku na pana prezydenta i ucieczki od własnej odpowiedzialności, że być może nie będzie tych podwyżek – komentuje wiceprezes PiS i dodaje, że Donald Tusk „tak naprawdę nigdy nie chciał wypłacić podwyżek w takiej wysokości”.

Zdaniem Beaty Szydło, obecny szef rządu „robi wszystko, żeby było ciągłe zamieszanie i chaos”. - Nie realizują obietnic, tego, co deklarował w expose, jest dziś niewiele jest efektów, a próbuje mącić i budzić chaos, bo wtedy może niszczyć instytucje państwa”.

Szydło: Tusk musi zdyscyplinować koalicjantów. To próba nacisku, żeby podporządkowywali się temu, czego on sobie życzy

Zdaniem byłej premier, obecny premier mówi o wcześniejszych wyborach tylko po to, by „ dyscyplinować swoich koalicjantów”. - Musi ich troszkę zdyscyplinować. To tylko próba nacisku na koalicjantów, żeby podporządkowywali się temu, czego on sobie życzy – uważa Gość Radia ZET. Zdaniem byłej szefowej rządu, Tusk „wszczyna takie awantury”, ponieważ nie ma nic do zaoferowania Polakom. Beata Szydło podkreśla jednocześnie, że w Sejmie nie ma większości, która poparłaby samorozwiązanie parlamentu. - Koalicjanci Tuska są słabi i będą się bali, że przyspieszone wybory to dla nich problem, a Tusk się ich pozbędzie, bo nie będą mu potrzebni – uważa wiceprezes PiS.

Beata Szydło kandydatką PiS na prezydenta Polski? Wymowna reakcja byłej premier w Radiu ZET (WIDEO)

- Wystartuję na prezydenta Polski? – pyta Bogdan Rymanowski.

- O, tą drogą nie idźmy panie redaktorze. W tej chwili będę startować do PE (cisza, śmiech). Będę startować do PE – odpowiada była premier Beata Szydło. (WIDEO w załączniku).

- Chętnie zasiądę w PE obok Daniela Obajtka? – pyta prowadzący.

- Jeśli zostanie europosłem… to będziemy tam pewnie razem. W tej chwili nie ma jeszcze rozmowy na temat list, jeśli chodzi o PiS – komentuje europosłanka PiS.

Była premier do posła Polski 2050: Musi zważać na słowa, bo jedno słowo za dużo i on może mieć problemy

- Nie mam nic do ukrycia. Jeśli takie zaproszenie otrzymam, to będę na komisji – odpowiada w Radiu ZET była szefowa rządu, pytana o komisję ds. Pegasusa. Dopytywana przez dziennikarza o jednego z członków komisji, posła Śliza z Polski2050, który mówi, że Szydło miała czynny udział w zakupie oprogramowania, była premier komentuje mocno: - Pan Śliz musi zważać na słowa, bo jedno słowo za dużo i on może mieć problemy. - To młody poseł z Małopolski, może jeszcze nie za bardzo rozumie, na czym polega praca posła – dodaje Beata Szydło i zaznacza, że nie miała „żadnego udziału w zakupie tego oprogramowania, ale po to jest komisja, byśmy się tam spotkali”. - Każde państwo powinno mieć możliwość o dbania bezpieczeństwo obywateli. Obowiązkiem każdego państwa jest mieć służby, które o to bezpieczeństwo dbają. A premier powinien pochylać się z troską nad bezpieczeństwem – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem byłej premier nie ma żadnej afery pegasusowej.

RadioZET/MA