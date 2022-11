Wiceminister spraw wewnętrznych podkreśla również: - Z całą pewnością będę opowiadał studentom ten kazus jako wzór najlepszej komunikacji w najtrudniejszym momencie. Zdaniem gościa Bogdana Rymanowskiego było to „potencjalnie najbardziej niebezpieczne zdarzenie, jeśli chodzi o konsekwencje” od 24.02. Poboży chwali również opozycję w tej sprawie i ocenia, że ta zachowuje się „bardzo przyzwoicie”. Dodaje, że nawet płynął głosy poparcia dla rządu ze strony opozycji.

Rząd już o 19:00 wiedział, co się stało, jak podaje „Gazeta Wyborcza”? - Nie potwierdzam. Podchodzę bardzo ostrożnie do doniesień „Wyborczej” na każdy temat. Błażej Poboży podkreśla, że opinia publiczna otrzymywała od rządu wyłącznie sprawdzone informacje.

„W Przewodowie jest kilkadziesiąt fragmentów rakiety. Była 1, a nie 2”

- To nieprawda, nie było 2 rakiet – tak z kolei wiceszef MSWiA komentuje informacje o tym, że na terytorium spadły 2, a nie 1 pocisk. Wiceminister dodaje, że w Przewodowie, gdzie pracują formacje podległe MSWiA, jest kilkadziesiąt fragmentów tej rakiety i „być może z tego względu ktoś – widząc spadający jeden element – mógł traktować go jako oddzielny ładunek”.

„Nie ma kryzysu w relacjach Kijów-Warszawa”

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy w relacjach Warszawa-Kijów mamy teraz najpoważniejszy kryzys, Błażej Poboży stanowczo zaprzecza. - Relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były tak dobre, jak teraz – ocenia wiceminister spraw wewnętrznych. Prezydent Ukrainy zaprzeczał, że rakieta, która trafiła na terytorium Polski, była ukraińska? - Interpretuję to w ten sposób, że to zdarzenie z całą pewnością nie miało charakteru intencjonalnego – komentuje Gość Radia ZET.

Krótka piłka o tęsknocie za Jarosławem Kaczyńskim i Donaldzie Tusku, który nie jest polskim patriotą

- Jak Polska zagra tak, jak z Chile, to w Katarze wszystko przerżniemy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Błażej Poboży.

- Jeśli trzeba będzie wybrać między ministrem Ziobro, a pieniędzmi z KPO, to wybieram kasę z Brukseli? – pyta prowadzący.

- Nie – komentuje wiceminister.

- Tęsknie za Jarosławem Kaczyńskim jako wicepremierem ds. bezpieczeństwa? – pyta gospodarz programu.

- Obecność prezesa w rządzie była znacząca… Tak – przyznaje Gość Radia ZET.

- Jako politolog uważam, że tylko cud może pomóc PiS w wygraniu wyborów i rządzeniu? – pyta Rymanowski.

- Nie, nie, nie – podkreśla Poboży.

- Donald Tusk jest polskim patriotą? – pyta dziennikarz.

- Nie – uważa polityk.

RadioZET/MA