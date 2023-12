Gość Radia ZET - Bronisław Komorowski

Były prezydent dodaje, że nowe panie minister „jak same mówią w sytuacjach formalnych ‘jestem ministerką’ to trochę ryzykują, że ktoś powie, że składała przysięgę jako ministerka, a w konstytucji jest minister, to może to ślubowanie jest nieważne”. - Nie można mówić, że popieramy konstytucję i się na nią powołujemy we wszystkich innych kwestiach, ale w kwestii nazewnictwa to już nie – podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego. Zaznacza, że w pełni szanuje takie nazewnictwo, dodając jednak: - Ale tam, gdzie są sytuacje formalne, to oczekiwałbym zapisów konstytucyjnych.

„Polska ma złe doświadczenie słynnej wojny o fotel, wojny o samolot”

Pytany o współpracę prezydenta z rządem, Bronisław Komorowski odpowiada, że chciałby, by była ona jak najgłębsza. - Ale pamiętam też wypowiedź prezydenta, że będzie bronił wszystkich osiągnięć rządu PiS-owskiego, a to w uszach przeciwników brzmiało, że będzie bronił wszystkich decyzji – dodaje była głowa państwa. Zdaniem byłego prezydenta, zarówno Andrzej Duda, jak i nowy rząd „mają świadomość, że należy spróbować koabitacji i należy w nią inwestować”. Gość Radia ZET przypomina również, że Polska „ma złe doświadczenie słynnej wojny o fotel, wojny o samolot z czasów Lecha Kaczyńskiego”. - Polska ma bolesne doświadczenie i to było kompromitujące dla Polski – ocenia.

Komorowski: Kaczyński zdziwaczałym staruszkiem, który nie wie, co gada

- Podziwiam Donalda Tuska, że z kamienną twarzą przyjął to bez odpowiedzi. Mógłby podobnie powiedzieć o Jarosławie Kaczyńskim – odpowiada Bronisław Komorowski, pytany o „niemieckiego agenta”, którym szef PiS nazwał premiera. - Ja też byłem dla tego obozu „Komoruskim”, co jest rzeczą obraźliwą w kontekście też historii mojej rodziny. Tak, jak oskarżenie o agenta niemieckiego jest obraźliwe w kontekście historii rodziny Donalda Tuska – ocenia były prezydent. Co powinien zrobić premier? Zdaniem Gościa Radia ZET są 2 metody. - Albo zlekceważyć Kaczyńskiego i uznać, że jest zdziwaczałym staruszkiem, który nie wie, co gada i nie należy wchodzić w polemikę, albo wytoczyć proces, który będzie trwał lata i Kaczyński będzie to wykorzystywał, żeby codziennie udowadniać, że ją jakieś wątpliwości w tej kwestii – mówi Komorowski. Dodaje również, że nazwanie Tuska niemieckim agentem to jest „hańbiące, nieuzasadnione, nieuczciwe oplucie drugiego człowieka i ważnego funkcjonariusza państwa polskiego” i kwalifikuje się na proces.

Religia w szkołach? Bronisław Komorowski: Powinna zostać. Jest ułatwieniem dla rodziców

- Czy lekcje religii powinny być wyprowadzone ze szkół do salek katechetycznych? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. Lekcje religii wynikają także z potrzeby społecznej, chęci ułatwienia życia sobie przez rodziców, szczególnie jeśli chodzi o dzieci przygotowujące się do I komunii. Czym innym jest problem liceum – uważa były prezydent.

Aż 73 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że religię należy przenieść do salek katechetycznych.

Bronisław Komorowski wspomina, że w pierwszej klasie podstawówki miał religię w szkole, ale to było „kiepskie rozwiązanie”. - Religia była na ostatniej lekcji i ci, którzy wychodzili byli obiektem zazdrości i niechęci innych uczniów – opowiada były prezydent i dodaje, że jeśli są jakieś wątpliwości, to szedłby w stronę referendów lokalnych.

„Nawet w Rosji nie ma poboru”

- W wyborach prezydenckich zagłosuję na Hołownię? – pyta prowadzący.

- A już są wybory? Co pan się tak śpieszy? Oczywiście, że mógłbym zagłosować na Szymona Hołownię, mógłbym na Rafała Trzaskowskiego – komentuje były prezydent.

- Popieram zmianę traktatów – UE powinna iść w kierunku superpaństwa? – pyta gospodarz programu.

- Nie. Nigdy nie popierałem. To dosyć ekscentryczny pomysł – odpowiada Gość Radia ZET.

- Powinien wrócić powszechny pobór do wojska? – pyta Rymanowski.

- Nie. W żadnym normalnym kraju, nawet w Rosji nie ma poboru. To kwestia nowoczesności systemu obronnego, by służyli w nim specjaliści, a nie niewolnicy z poboru – ocenia Komorowski.

RadioZET/MA