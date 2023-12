Dariusz Joński gościem Radia ZET - na żywo

Poseł KO dodaje również: - Kiedy PiS był u władzy, jak już przegrał wybory, to kontrolowaliśmy m.in. resort kultury, gdzie pan Gliński podpisywał wielomilionowe umowy m.in. z Otwockiem na prowadzenie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej czy z Chełmem na współtworzenie muzeum Kaczyńskiego. Polityk dodaje, że w przypadku Chełma to umowa na prawie 180 mln złotych, a w przypadku Otwocka 100 mln. – Tylko minister Gliński zapomniał zapytać o opinię prokuratorii generalnej, łamiąc ustawę. Są na to paragrafy kodeksu karnego – mówi gość Bogdana Rymanowskiego i ocenia, że były minister kultury mógł złamać prawo. - Prokuratura powinna wszcząć z urzędu postępowanie. Jeśli tego nie zrobi, to złożymy wniosek – zapowiada poseł Koalicji Obywatelskiej.

Pytany o to, kiedy rozpoczną się pierwsze przesłuchania przed komisją ds. wyborów kopertowych, prawdopodobny szef komisji zapowiada, że chciałby, by było to jak najszybciej. - Będę namawiał posłów, żeby to było jeszcze w styczniu. Nie ma co czekać. Ludzie oczekują, żeby komisja działała prężnie – zapowiada Dariusz Joński. Gość Radia ZET dodaje, że część dokumentów posłowie już mają, ale duża część jest jeszcze w prokuraturze, sądach, Poczcie Polskiej, PWPW, KPRM. - Chcemy sprawdzić przede wszystkim odpowiedzialność prawną, polityczną, pandemiczną, finansową – wylicza poseł.

„Chcemy, żeby komisja zakończyła działanie szybciej, niż było to w przypadkach innych komisji”

Kto będzie musiał stawić się przed komisją? - Na pewno premier Morawiecki, wicepremier Sasin, ale również Jarosław Kaczyński, który mówił w wywiadzie, że to on podjął tę decyzję. Będzie zaproszony – zapowiada Dariusz Joński. Zbigniew Ziobro? - O tym, że pan Ziobro jest chory dowiedziałem się z mediów. Na pewno nie będziemy nikogo przesłuchiwać w szpitalu, ale będziemy chcieli dociec prawdy – komentuje prawdopodobny przyszły szef komisji ds. wyborów kopertowych. Polityk zapowiada, że komisja ta będzie działała „sprawnie, ale rzetelnie”. - Chcemy, żeby zakończyła działanie szybciej, niż było to w przypadkach innych komisji – mówi Gość Radia ZET.

Joński: Nawet komuniści nie załatwiali bezkarności w ustawach dla konkretnych osób

Pytany o informacje Gazety Wyborczej, że w Trybunale Konstytucyjnym jest już złożone wniosek posłów PiS dot. tego, by zalegalizować organizację wyborów korespondencyjnych, Dariusz Joński odpowiada, że „to nic nie wstrzymuje, a wręcz odwrotnie”. - Zobowiązuje nas do jeszcze większej i wytężonej pracy – zapewnia poseł Joński. Jego zdaniem byli rządzący chcą „zabetonować telewizję, zablokować możliwość postawienia Glapińskiego przed TS i zapewnić bezkarność Morawieckiemu ws. wyborów kopertowych”. - Nawet komuniści nie załatwiali bezkarności w ustawach dla konkretnych osób. A tu mamy sytuację, że chcą załatwić bezkarność dla Glapińskiego i Morawieckiego. Tylko dlatego, że powiedzieliśmy, że nie ma świętych krów – mówi w Radiu ZET Dariusz Joński.

Krótka piłka: W przywracaniu praworządności będziemy zero-jedynkowi. Związki partnerskie? Będzie projekt

- Czy w Polsce powinny być zalegalizowane związki partnerskie osób tej samej płci? – pyta Bogdan Rymanowski.

- O tym będziemy rozmawiali w ramach naszej szerokiej koalicji partii demokratycznych. Będzie gotowy projekt ustawy o związkach partnerskich – odpowiada poseł KO.

57 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że Polska powinna wprowadzić taką legalizację.

- W przywracaniu praworządności cel uświęca środki? – pyta prowadzący.

- W przywracaniu praworządności będziemy zero-jedynkowi. Będziemy to po prostu robić. Po to przyszliśmy do władzy, by nie było świętych krów i by było uczciwie – komentuje polityk.

- Zrobię wszystko, by Jacek Sasin poszedł siedzieć? – pyta gospodarz programu.

- Decyduje sąd. A komisja śledcza tylko sprawdza dokumenty i przygotowuje raport. Nie, bo nie jesteśmy od tego – mówi Gość Radia ZET.

- Na prezydenta lepszy Tusk, niż Trzaskowski? – pyta Rymanowski.

- Donald Tusk jest premierem, a Rafał Trzaskowski prezydentem Warszawy. Słyszałem, że chce kandydować na prezydenta Polski. Przyjdzie czas i będziemy decydować. Trzaskowski byłby świetnym prezydentem – ocenia Joński.

RadioZET/MA