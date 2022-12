Jego zdaniem, Zełenski prosił o pomoc, ale „godnie, bez uniżnego fragmentu całego przekazu, z podniesioną głową”. - Możemy się uczyć od Ukraińców i Amerykanów jak robi się politykę. Wiele decyzji o charakterze militarnym jest dyskutowanych wcześniej. To, co jest komunikowane ma backgroud merytoryczny – uważa prezes fundacji „Stratpoints”. Wsparcie militarne dla Ukrainy, od Amerykanów? – To będzie pozwalało myśleć o tym, że horyzont końca wojny będzie można rysować w przyszłym roku – mówi gen. Różański.

„Już Ukraina jest przygotowywana do użycia tego systemu”

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o przekazanie Ukrainie baterii „Patriot”, generał broni rezerwy ocenia, że ta decyzja zapadła dużo wcześniej i dodaje: - Już jest Ukraina przygotowywana do używania tego systemu. Zdaniem Gościa Radia ZET, Amerykanie przekonali się, że Ukraińcy korzystają ze sprzętu zachodniego w racjonalny i uzasadniony sposób i dlatego zdecydowali o przekazaniu jej „Patriotów”. - Możemy się spodziewać, że 2-3 miesiące i ta bateria będzie włączona w działania wojenne – ocenia gen. Mirosław Różański. Zaznacza, że baterie to tylko część systemu, złożonego z wielu elementów. - To się złączy w pełen system, ale na końcu cyngiel zostanie naciśnięty przez Ukraińca – mówi wojskowy. Rakiety? - Jeśli to będą rakiety PAC-2, które są przygotowywane do zwalczania samolotów, śmigłowców, to tych rakiet będzie można wystrzelić 24. Jeśli będą to PAC-3, które mogą zwalczać rakiety, to może być wystrzelonych 72 – analizuje były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. - Wierzę w to, że Ukraina rozsądnie zagospodaruje baterię „Patriot”. Myślę, że decyzja będzie dobra, a rozmieszczenie systemów właściwe – ocenia Gość Radia ZET.

Gen. Różański: Rakiety o zasięgu 300 km zdecydowanie zmieniłyby przebieg wojny

Pytany przez prowadzącego o to, czego Amerykanie nie dali Ukraińcom, a mogliby, gen. Różański odpowiada, że dziś to kwestia systemu HIMARS, który nie dysponuje rakietami o zasięgu 300 km. - A są takie, które zdecydowanie zmieniłyby przebieg wojny, bo byłoby głębokie oddziaływanie na zaplecze rosyjskie – uważa gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem już istnienie przyzwolenie na niszczenie militarnego zaplecza Rosji poza granicami Ukrainy. - Ukraina wypracowała bardzo dobrą taktykę – uderza w składy amunicji, składy paliw, centra dowodzenia, logistykę rosyjską. Nie trzeba zniszczyć setek tysięcy żołnierzy rosyjskich. Jeśli nie będą zaopatrzeni, to nie będą przedstawiane żadnej wartości bojowej – podkreśla generał broni rezerwy. - Społeczeństwo będzie musiało ponieść wysoką ofiarę i cierpienie jeszcze kilkunastu tygodni zimy. To będzie duże wyzwanie – dodaje.

Krótka piłka: Hołownia zna się lepiej na wojsku, niż Tusk, dzięki min. Błaszczakowi Polska będzie miała najsilniejszą armię lądową w Europie

- Prezes Kaczyński miał rację z niemieckimi „Patriotami”, skoro teraz Ameryka przekazuje swoje Ukrainie? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Mirosław Różański.

- Gen. Andrzejczak – obecny szef Sztabu Generalnego – to właściwy człowiek na właściwym miejscu? – pyta prowadzący.

- Za szybko został szefem Sztabu Generalnego – uważa generał broni rezerwy.

- Dzięki ministrowi Błaszczakowi Polska będzie miała najsilniejszą armię lądową w Europie? – pyta gospodarz programu.

- Tak – przyznaje Gość Radia ZET.

- Ryzyko zaatakowania Polski przez Rosję zmalało niemal do zera? – pyta dziennikarz.

- Nie – odpowiada wojskowy.

- Hołownia lepiej zna się na wojsku, niż Tusk? – pyta Rymanowski.

- Tak – mówi gen. Różański.

RadioZET/MA