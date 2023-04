Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy wizyta Wołodymyra Zełenskiego zgra się z ukraińską kontrofensywą, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych ocenia, że każda tego tepu wizyta jest symbolem i dodaje: - Spodziewałbym się tego, że będzie to też zwrot na froncie. Reakcja Rosji na tę wizytę? - Jestem w pewien sposób przyzwyczajony do różnych deklaracji Putina, Ławrowa czy Miedwiediewa. Na pewno będzie komentarz, groźby pod adresem Polski, ale to broń werbalna i nie przywiązywałbym do tego nadmiernej wagi – komentuje prezes „Stratpoints”.

Gen. Różański zaznacza, że owszem, Rosja dysponuje potencjałem ludzkim, ale Ukraina ma bardziej zaawansowany sprzęt. - Ostatnie dostawy amunicji rakietowej i artyleryjskiej dają podstawę, by stwierdzić, że przewaga militarna jest dziś po stronie Ukrainy – ocenia wojskowy. Jego zdaniem, w kontrofensywie pomogą Ukrainie także polskie MIG-i. - Samoloty, które przekazaliśmy wzmocnią potencjał Sił Zbrojnych i pozwolą m.in. prowadzić bardziej skutecznie kontrofensywę. Efekty naszych MIG-ów powinniśmy obserwować już niedługo na froncie – mówi Gość Radia ZET. MIG-i przestarzałe? Zdaniem generała, uzasadniony jest postulat o posiadanie bardziej zaawansowanych samolotów, jednak polskie MIG-i mają np. możliwość przenoszenia bomb szybujących, NATO-wskich. - Krytyka jest chyba chybioną – uważa doradca Polski 2050.

Dopytywany o kierunek kontrofensywy, gen. Mirosław Różański wyobraża sobie, że będą dwa, „o kierunku północ, południe, czyli Ukraina będzie dążyć, by odciąć Krym od Rosji kontynentalnej, a potem rozpocznie się ofensywa”. - W moim przekonaniu głównym obiektem będzie Krym – podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego i dodaje: - Jednym z kierunków może być kierunek na Mariupol, a drugi na Melitpol.

„Lepiej zwalczać przeciwnika, który jest jeszcze na podejściach do naszych granic, niż dopuszczenie, by wróg wdarł się na nasze terytorium”

Siły Zbrojne przyszłości? - Takie, które będą identyfikowały zagrożenia i zwalczały poza granicami kraju. Tylko obrona naszego terytorium niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem – ocenia Gość Radia ZET. Jego zdaniem do tego zobowiązuje konstytucja i pragmatyka. - Lepiej zwalczać przeciwnika, który jest jeszcze na podejściach do naszych granic, niż dopuszczenie do tego, by wróg wdarł się na nasze terytorium. To moja perspektywa patrzenia na Siły Zbrojne przyszłości – komentuje gen. Różański. Były dowódca generalny Rodzajów Siły Zbrojnych jest za tym, by „wrogowi zadać takie straty, żeby on nie dotarł do naszych granic”. - Czas przyszłości jak dla mnie to jest taki, w którym będziemy niszczyć przeciwnika zanim dotrze na terytorium Polski – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego.

Krótka piłka: Za mało jest kobiet w wojsku

- Byłbym lepszym ministrem, niż Mariusz Błaszczak? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – ocenia gen. Mirosław Różański.

- MON robi teraz bezsensowne zakupy? – pyta prowadzący.

- Nie – uważa były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Szymon Hołownia to pojętny uczeń? – pyta gospodarz programu.

- Tak – przyznaje Gość Radia ZET.

- Ukraina przegra, jeśli nie zaatakuje Rosji? – pyta Rymanowski.

- Nie – mówi Różański.

- Kobiet w wojsku jest zdecydowanie za mało? – pyta dziennikarz.

- Tak – odpowiada polityk.

RadioZET/MA