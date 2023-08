- Wtedy Giertych był zły, bo mógł go zgłosić Hołownia i Trzecia Droga, a dziś jest dobry, bo zgłasza go Tusk – komentuje Michał Kobosko i dodaje: - Mogę się tylko uśmiechnąć i stwierdzić, że taka właśnie jest polityka jesienią tego roku. Polityk przyznaje, że negocjacje ws. Giertycha na listach do Senatu trwały długo. - Wtedy, jak rozumiem, nie był wystarczająco przekonujący dla Koalicji Obywatelskiej – mówi Gość Radia ZET.

Zdaniem Michała Koboski, część wyborców na pewno „nie zapomni, co robił, jako lider LPR i minister edukacji, to z ludźmi zostanie, bo było tak złe, fatalne”. Polityk dodaje jednak, że „dla części osób jest to istotne, że nastąpiła przemiana, istotna jest zapowiedź rozliczania PiS i dla tej części elektoratu taki senator czy poseł byłby istotnym członkiem parlamentu”. Ostatnie miejsce na listach KO w Świętokrzyskiem, ponieważ tam będzie kandydował prezes PiS? - Na pewno dociąża region, będą to barwne dyskusje. Będzie w stanie bardzo uprzykrzyć życie Jarosławowi Kaczyńskiemu – uważa wiceprzewodniczący Polski 2050.

Gość Radia ZET ocenia, że prezes Kaczyński „schodzi z pola i znika z Warszawy i to pokazuje, że cala partia drży przed starciem z opozycją demokratyczną”.

Kobosko: Po wakacjach sondaże będą bliższe nastrojów społecznych

Trzecia siła polityczna po wyborach? - Bardzo bym chciał i ciężko pracujemy, by była to Trzecia Droga – zapewnia Michał Kobosko. Dopytywany o niekorzystne sondaże dla jego formacji, Gość Radia ZET odpowiada, że „prawdziwa kampania zacznie się, kiedy wszyscy wrócą, przestaną myśleć trybem wakacyjnym i sondaże będą bliższe nastrojów społecznych”. - Widzimy sondaże, też te najbardziej negatywne dla nas, ale średnia sondażowa to 10-11 pkt proc. To nigdy nie jest bezpieczne, ale bardzo dobry punkt startu do prawdziwej kampanii wyborczej – uważa wiceprzewodniczący Polski 2050.

Pytany o poparcie dla Konfederacji, Michał Kobosko przyznaje: - Rozumiem w pełni młodych ludzi, którzy mówią „fajny jest ten Mentzen”. Dodaje jednak, że jeśli „poskrobać trochę, popytać, to okazuje się, że wszystko jest nie tak, jak wygląda na tych pięknych imprezach i tablicach”. Zdaniem Gościa Radia ZET zapowiedzi Konfederacji to „jedna, wielka ściema”. - Pod hasłem ograniczania podatków chce doprowadzić do sytuacji, w której dobrze w Polsce żyłoby się młodym, zamożnym, zdrowym – ocenia polityk.

Wiceszef Polski 2050 proponuje referendum ws. handlu w niedzielę. 4-dniowy tydzień pracy? „Gruszki na wierzbie”

- Popieramy ideę, żeby organizować referenda w ważnych sprawach. To jest temat na referendum. Trzeba zapytać obywateli, a nie ograniczać do decyzji posłów – proponuje Gość Radia ZET Michał Kobosko, pytany w internetowej części programu o to, czy popiera handel w niedzielę. - Gdyby mnie ktoś osobiście zapytał, to uważam, że niedziel handlowych powinno być więcej – dodaje wiceszef Polski 2050. Zdaniem polityka, ci, którzy pracują w niedzielę powinni mieć specjalne dodatki finansowe z tego tytułu lub dodatkowy dzień wolny w ciągu tygodnia.

Pytany przez słuchacza o 4-dniowy tydzień pracy, Gość Radia ZET ocenia, że w dzisiejszych realiach jest to „pewna figura intelektualna”, „nierealistyczna”. - Ludzie bardzo ciężko pracują mając etat, a czasem 1,5 etatu, żeby przeżyć, spłacić kredyty, opłacić rachunki. Zażynamy się, bardzo ciężko pracujemy, ale dziś deklarowanie Polakom, że jak się zmieni władza, to wprowadzimy 4-dniowy tydzień pracy to są gruszki na wierzbie – uważa Michał Kobosko.

„Sytuacja na PKP to kolejny sygnał, jak bardzo jesteśmy odkryci, narażeni na realne niebezpieczeństwo”

Co się dzieje na kolei? - Z jednej strony defilada, PiS chwali się dziesiątkami miliardów złotych wydanych mniej lub bardziej odpowiedzialnie na modernizację armii, a z drugiej strony niemal codziennie jest jakiś incydent. Mam obawy, że sytuacja na PKP to kolejny sygnał, jak bardzo jesteśmy odkryci, narażeni na realne niebezpieczeństwo. Chcielibyśmy poznać prawdę o zabezpieczeniu krytycznej infrastruktury – komentuje wiceprzewodniczący Polski 2050. Jego zdaniem „system zarządzania ruchem kolejowym jest w Polsce zapóźniony o lata, kolejne inwestycje są opóźnione, nie przechodzimy do systemu komunikacji cyfrowej, który już lata temu miał być”. - Jest poczucie, że w tej chwili państwo nie jest do końca przygotowane na agresję, która może mieć różne formy, niekoniecznie ataku zbrojnego – ocenia Gość Radia ZET.

Michał Kobosko apeluje do PKW: Musi zabrać głos. Za chwilę wielkie miliony złotych pójdą na kampanię związaną z pseudoreferendum

- PKW musi i powinna zabrać w tym tygodniu głos i przedstawić swoje stanowisko – apeluje w Radiu ZET wiceszef Polski 2050. Chodzi o postulaty, jakie jego partia zgłosiła do Państwowej Komisji Wyborczej. Jeden z nich dotyczy m.in. ścisłego rozdziału kampanii wyborczej z referendalną. - PiS, wymyślając całe referendum wprowadził gigantyczny chaos do całego procesu wyborczego. To sposób na obejście limitów finansowych – uważa Michał Kobosko. - Jestem przekonany, że za chwilę będą wielkie miliony złotych z pieniędzy publicznych, spółek Skarbu Państwa, fundacji, stowarzyszeń pójdą na kampanię związaną z pseudoreferendum – mówi gość Iwony Kutyny. - Oczekujemy tego, żeby PKW przestała milczeć w tej sprawie. To nas szczególnie niepokoi – jeden z ważniejszych urzędów państwowych nie wypowiada się na temat zmieszania kampanii – komentuje polityk.

Kobosko: To nie jest i nie będzie jednoosobowa decyzja Tuska

Donald Tusk przyrzeka, że dzień po wyborach odblokuje pieniądze na KPO? - To nie jest i nie będzie jednoosobowa decyzja, także Tuska – komentuje wiceprzewodniczący Polski 2050.

Komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów? „Nie wchodzimy w to”

- Cała ta sytuacja z rosyjską komisją pokazuje, jak bardzo niepewny siebie i rozchwiany jest PiS. Jednego dnia podejmują decyzje w tę stronę, drugiego dnia w tę – uważa Michał Kobosko. Co Polska 2050 zrobi w tej sprawie? - Nie wchodzimy w taką zabawę. Komisja, która jest organem powoływanym na potrzeby wyborów. Komisja, która miała mieć sądowe, prokuratorskie uprawnienia i wycinać na 10 lat polityków opozycji z życia publicznego – komentuje Gość Radia ZET. Jego zdaniem „trzeba będzie badać wpływy rosyjskie, to bezdyskusyjne”. - I będziemy o tym myśleć po wyborach, już nie w atmosferze nagonki – zapowiada Kobosko.

- Finalizujemy rozmowy z PSL, jeśli chodzi o listy Trzeciej Drogi. Będziemy gotowi przed 6. września. Chodzi o to, by były jak najsilniejsze, z drugiej strony ograniczyć liczbę osób, wokół których są duże emocje – mówi Gość Radia ZET i dodaje: - Wszyscy politycy byli kiedyś nierozpoznawalni, zanim stali się rozpoznawalni. Mamy dobre grono działaczy.

RadioZET/MA