Jego zdaniem, po sprawie „wybuchowego prezentu” od Ukraińców, który eksplodował w Komendzie Głównej Policji, gen. Jarosław Szymczyk powinien natychmiast zrezygnować z pełnionej funkcji. - Powinien się oddać do dyspozycji, zamknąć tę sprawę, przeprosić. Nie budować narracji, którą próbują budować jego PR-owi doradcy. To katastrofa – uważa Gość Radia ZET. Schetyna uważa, że minister spraw wewnętrznych absolutnie nie powinien bronić szefa policji i jako pierwszy powinien być autorem wniosku o jego odwołanie. - Najpierw przez 30 godzin zastanawiano się, co zrobić i jak opisać tę kompromitację, a teraz zaczyna się próba ratowania generała Szymczyka i jego posady. Jest próba udowodnienia opinii publicznej, że to nieszczęśliwy przypadek, a on został poszkodowany. To są rzeczy nie do wytłumaczenia – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Schetyna zaznacza, że gen. Szymczyk próbuje udawać ofiarę, a sprawa ta jest głośna nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. - To jeden, wielki wstyd – podkreśla polityk PO. Dodaje, że może mu współczuć „jako człowiekowi, któremu wybuchła broń w rękach”, ale zaznacza: - Nie mam żadnego wytłumaczenia jego zachowania jako komendanta głównego.

Grzegorz Schetyna przyznaje, że od jakiegoś czasu obserwuje aktywność szefa policji. - Widziałem kilkukrotnie na komisji administracji i spraw wewnętrznych, w jaki sposób się zachowywał. Była kwestia niewyjaśnionych przypadków śmierci na komisariatach, śmierci podczas interwencji i jego zachowania są nieakceptowalne – komentuje były szef MSWiA.

Grzegorz Schetyna o rządzących: Kompletna amatorszczyzna, chaos i kompromitacja. Tusk? Podnosi złotą piłkę

- Kompletna amatorszczyzna, chaos i kompromitacja. Mam nadzieję, że wszyscy to widzą i zapłacą [PiS – red.] za to w wyborach. Nie można dalej akceptować takiego politycznego wstydu, który dostarczają nam każdego dnia – mówi Gość Radia ZET, polityk PO Grzegorz Schetyna. Czym Prawo i Sprawiedliwość przynosi Polsce wstyd? Zdaniem gościa Bogdana Rymanowskiego, np. nowym projektem dot. Sądu Najwyższego. - Szynkowski vel Sęk pojechał, zapomniał o kamieniach milowych i o tym, że powinien konsultować rzeczy z Kancelarią Prezydenta. Klasyczna amatorszczyzna. Do negocjacji Szynkowskiego i jego zachowań potrzebne jest jeszcze wsparcie KGP – komentuje były szef polskiej dyplomacji. Dopytywany przez prowadzącego o sondaż IBRiS dla Radia ZET, z którego wynika, że ponad 70 proc. badanych uważa, że opozycja powinna poprzeć projekt nowelizacji ustawy o SN, Schetyna odpowiada: - Nie wiemy, jaki będzie projekt, a jeden był i w sposób kompromitujący został wycofany.

Tusk wytnie ludzi Schetyny? „Absurdalne, nieprawdziwe. Mam samych przyjaciół”

Pytany o doniesienia „Wprost” na temat Donalda Tuska, który ma wyciąć z list do Senatu ludzi Grzegorza Schetyny, Gość Radia ZET odpowiada, że jest to „absurdalne, absolutnie nieprawdziwe, mijające się z prawdą, celowo fałszujące polityczną rzeczywistość”. Jego zdaniem chodzi tylko o to, by spowodować konflikt wewnątrz opozycji i Koalicji Obywatelskiej, a takie „wrzutki” robi PiS. Polityk dodaje, że ma samych przyjaciół. - To nie jest szczególny rodzaj „przyjaciel Schetyny”. Wszyscy są moimi przyjaciółmi. Na wszystkich miałem wpływ – zaznacza Grzegorz Schetyna. Zapowiada także, że senatorowie, którzy chcą kandydować za rok – mają zapewnione miejsce na liście. - To deklaracja wszystkich liderów opozycji demokratycznej, którzy tworzą Pakt Senacki – mówi poseł PO.

Schetyna: Tusk Messim PO, opozycja demokratyczna musi mieć wspólny program

- Donald Tusk to Messi Platformy Obywatelskiej? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Kapitan drużyny, który podnosi złotą piłkę. Tak – ocenia Grzegorz Schetyna.

- Borys Budka to mój przyjaciel? – pyta prowadzący.

- Polityczny… przyjaciel, którego wprowadzałem i zgłaszałem na wiceszefa PO, 5 lat temu – komentuje były szef Platformy.

- Jeśli PO nie przedstawi szczegółowego programu – PiS wygra wybory? – pyta gospodarz programu.

- Nie. Kluczem będzie porozumienie opozycji, by wygrać z PiS. Program musi być wspólny dla całej opozycji demokratycznej – uważa Gość Radia ZET.

- Nadchodzące święta wolałbym spędzić z Rafałem Trzaskowskim, niż z Donaldem Tuskiem? – pyta Rymanowski.

- Z rodziną, jak planowałem, planuję i będę planować – mówi Schetyna.

- Mam już dość polityki i momentami myślę o przejściu na wcześniejszą emeryturę? – pyta dziennikarz.

- Nie – zapewnia poseł.

Schetyna o 2 listach opozycji: Kampania jest równoległa, bez rywalizacji, ze wspólnym mianownikiem programowym

- Jeśli będą 2 listy opozycji, to musi być, jak w Czechach, że podpisujemy porozumienie i sygnatariusze umawiają się na wspólną kampanię, która idzie obok siebie, jest równoległa, ale nie polega na rywalizacji między sobą, a na wspólnym mianowniku programowym, który doprowadza nas do porozumienie w przyszłym parlamencie i stworzenia większości parlamentarnej – mówi Grzegorz Schetyna w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dodaje, że przykład węgierski pokazuje, że jedna lista opozycji skończyła się porażką wyborczą, a w Czechach 2 listy dały opozycji zwycięstwo. – To musi wynikać z relacji między liderami opozycji – zaznacza poseł.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o Szymona Hołownia na spotkaniu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, polityk PO odpowiada, że patrzy na to przez pryzmat „wartości integrującej się opozycji”. - Pokazujemy, że możemy być. Jeśli to spotkanie będzie służyć integracji całej opozycji demokratycznej, a do tego gorąco namawiam, to wtedy jest dodatkowy plus – uważa Gość Radia ZET.

Grzegorz Schetyna jest przekonany, że najbliższe wybory parlamentarne wygra opozycja. – Koalicja Obywatelska poprowadzi dobrze zorganizowaną i ufającą sobie opozycję – podkreśla polityk Platformy i dodaje, że woli „zwycięstwo 3:0 bez dogrywki, by mieć pewność, że wszystko jest dobrze”.

Polityk PO: PiS buduje język nienawiści, który przyniesie krwawe żniwa, jak w przypadku Pawła Adamowicza

- PiS pogrążą 8-letnie, nieudolne, indolentne rządy, które są skierowane na wykluczenie milionów Polaków z tego, by czuli się dumni i czuli się częścią naszego kraju – uważa Gość Radia ZET Grzegorz Schetyna. Polityk podkreśla w internetowej części programu, że „kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. - PiS buduje język nienawiści, robią z niego język polityki, obecnej w każdym wymiarze życia publicznego, więc musimy liczyć się z tym, że to będzie przynosić krwawe żniwa – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Dodaje, że tak stało się w Gdańsku i podobne sytuacje mogą się powtarzać. - PiS złamało zasady. Paweł Adamowicz i jego tragedia jest tego klasycznym, najbardziej typowym przykładem – mówi Schetyna.

„Totalny brak zaufania, używają łokci, kolan i pięści”

Gość Radia ZET uważa również, że Prawo i Sprawiedliwość już przygotowuje się na to, że wybory przegra. - Jest tam totalny brak zaufania. Nie współpracują ze sobą, tylko walczą. Używają łokci, kolan i pięści, żeby wytłumaczyć sobie, kto ma rację – mówi Grzegorz Schetyna, który porównuje tę sytuację do czasu AWS. - Zajmują się sami sobą, pilnują swoich spraw, jeszcze intensywniej walczą o pieniądze dla siebie. To wszystko jest jeszcze bardziej ordynarne i na skróty – komentuje poseł PO. Zdaniem Gościa Radia ZET, europejska polityka rządzących „zbankrutowała”. - Nie mają pieniędzy i muszą iść na kolanach do Brukseli, by wyciągnąć pieniądze z KPO – ocenia Schetyna.

Nowa ustawa dot. sądownictwa? - Można byłoby ją napisać na Wiejskiej 4/6/8, w Sejmie, razem z opozycją. To zajęłoby nam kilka godzin i byśmy wszystko ustalili – uważa Gość Radia ZET. - Po co jeździć do Brukseli, kłócić się o przecinki i wyrzucać zdania w Brukseli, jeśli to samo i nawet lepiej można zrobić tu w Warszawie? Nie chcą się przyznać, że ich europejska polityka zbankrutowała – komentuje Schetyna.

„Cieszę się możliwością jazdy zgodnie z przepisami”

Zatrzymane prawo jazdy? - Zawsze starałem się jeździć zgodnie z przepisami. Czasami, jak to w życiu. Prawo jazdy odzyskałem, cieszę się możliwością jazdy zgodnie z przepisami. 30km/h? Czasami mniej – przyznaje gość Bogdana Rymanowskiego.

- Nie ma pan kaca moralnego, że wysłaliście na salony europejskie: Millera, Cimoszewicza czy Belką? – pyta słuchacz.

- To efekt Koalicji Europejskiej. To był pewien pomysł polityczny. Znam przykłady gorszych aktywności w PE. Trzej byli politycy lewicy są zaangażowani – komentuje były przewodniczący PO.

- Kto zdobędzie tytuł mistrza NBA? – pyta internauta.

- Chciałbym, żeby to Boston Celtics, ale tu się będzie dużo działo i będzie to interesujący sezon – odpowiada Gość Radia ZET.

RadioZET/MA