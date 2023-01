Skąd ta pewność u polityka PO? - Znam komisarza Reyndersa, wiem, jak traktuje Polskę i jak ważne są dla niego kwestie praworządności – dodaje były lider Platformy.

Gość Bogdana Rymanowskiego ubolewa, że PiS komunikuje się z opozycją przez media. Jego zdaniem to najgorsza forma dialogu. - W polskim parlamencie nie ma rozmowy między rządem, a opozycją. Tego nigdy nie było w takim wymiarze. Nie ma rzeczy wyjętych spoza politycznego sporu. Zawsze rządzący ma inicjatywę, jeśli chce ją mieć. Tu nie mam wrażenia, że jest otwarcie ze strony rządzących – komentuje Gość Radia ZET. - Jeśli premier chce mieć większość w parlamencie, to powinien rozmawiać z opozycją – uważa poseł PO. Grzegorz Schetyna ocenia, że powinno dojść do spotkania premiera z opozycją i dodaje: - Byłoby to niezbędne, skróciłoby dystans i ułatwiłoby podjęcie decyzji. Polityk zapowiada, że dziś spotkają się szefowie klubów parlamentarnych i ustalą hierarchię poprawek do nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Krótka piłka: PiS przegra, jeśli nie załatwi pieniędzy na KPO

- Tylko trener z zagranicy uratuje polską piłkę? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie tylko, ale potrzebny jest w piłce nożnej trener z zagranicy, bez obciążeń – ocenia Grzegorz Schetyna.

- Jeśli PiS nie załatwi pieniędzy z KPO – przegra wybory?- pyta prowadzący.

- Tak – uważa polityk PO.

- Wciąż brakuje nam pomysłów, to PiS narzuca tematy kampanii? – pyta gospodarz programu.

- Nie – odpowiada Gość Radia ZET.

- W PE czułbym się dużo lepiej, niż w polskim Sejmie? – pyta Rymanowski.

- Nie wiem – przyznaje Schetyna.

- Wygrana opozycji to koniec programów socjalnych dla najbogatszych – pyta dziennikarz.

- Nie – zapewnia poseł opozycji.

Grzegorz Schetyna: Euro to nasze zobowiązanie. Na pewno odbędzie się debata na ten temat

- Euro tak, dlatego, że to nasze zobowiązanie, bo jest to zapisane w traktacie. To kwestia debaty, która musi się w Polsce odbyć, rozmowy o korzyściach wynikających z przyjęcia wspólnej waluty i niebezpieczeństwach. Debata nt. euro na pewno się w Polsce odbędzie – uważa Gość Radia ZET Grzegorz Schetyna. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego, czy Platforma Obywatelska będzie miała na swych sztandarach wyborczych wejście do strefy euro, były lider partii odpowiada: - Nie uważam, żeby tak było. Zdaniem Schetyny „trzeba bardzo dużo czasu zainwestować, by ustabilizować rynek finansowy, wzmocnić złotego, przygotować konstrukcję powrotu do normalności”. - To nie jest temat ani na dziś, ani na kampanię, ani nawet na miesiące po kampanię – zaznacza Gość Radia ZET.

Dopytywany o to, czy PO posłucha Bogusława Grabowskiego i wycofa się z programów socjalnych dla najbogatszych oraz sprywatyzuje większość państwowych firm, Grzegorz Schetyna komentuje, że „opozycja najpierw musi wygrać wybory, a potem naprawić Polskę”. - Nie sądzę, by te rzeczy mogły znaleźć się jako punkty wspólne programu opozycji demokratycznej – zaznacza polityk Platformy. - Nie ma mowy o tym, byście zmieniali 500+? – pyta prowadzący. - To na pewno – zapewnia Gość Radia ZET. Co z prywatyzacją państwowych firm? - Jest pytanie, w jaki sposób wyeliminować szkodliwe skutki połączenia Lotosu z Orlenem. Warto zrobić wiele, żeby zlikwidować szkodliwość fuzji i dać gwarancję, że srebra rodowe nie zostaną oddane w obce ręce – mówi Schetyna. Jego zdaniem to kwestia zapoznania się ze szczegółami umowy i przygotowania procesu naprawczego.

