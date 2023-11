Hanna Gronkiewicz-Waltz: Taniej to już było. Inflacja? Jeszcze trzeba poczekać

Gość Radia ZET - Hanna Gronkiewicz-Waltz

Zdaniem Gościa Radia ZET „jeszcze trzeba poczekać ze 2 miesiące, czy jest to trend”. - To wtedy będzie ulga, za 2 miesiące będzie ulga – komentuje w rozmowie z Beatą Lubecką. Gronkiewicz-Waltz podkreśla, że „taniej to już było, w sensie cen” i przypomina, że cena jest efektem popytu i podaży. - W dużej mierze inflacja jest na skutek tego, że rząd dawał różne bodźce popytowe, ludzie mieli więcej pieniędzy i ceny rosły. Pamiętajmy o tym, że ceny nie spadają – mówi była szefowa banku centralnego. Pytana przez słuchacza, czy pogratuluje Adamowi Glapińskiemu „zbicia” inflacji, Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiada, że nie, ponieważ nie jest to efekt jego działań.

Co nowy rząd zrobi z zerowym VAT na żywność i zamrożeniem cen energii? - Nie ma deklaracji, bo oni nie mają papierów. Papiery na razie ma ten rząd. Wszystko jest prognozowane. Zobaczymy, co jeszcze jest schowane, o czym nie wiemy – komentuje Hanna Gronkiewicz-Waltz. W jej ocenie, w budżecie jest „bardzo duża dziura”. - Już policzono, że to 100 mld różnicy – dodaje Gość Radia ZET.

Dzięki nowemu rządowi ceny spadną? Była prezes NBP zaznacza, że „to nie jest proste po takiej dużej inflacji, by ceny były obniżone”. - Inflacja może spadać. Ceny pozostają te same – mówi Gronkiewicz.

Pytana o to, czy uda się wprowadzić kwotę wolną na poziomie 60 tys. złotych, co zapowiada KO, Gronkiewicz-Waltz odpowiada, że „jest BGK, w PFR też są pewne liczby zapisane, które są de facto deficytem”.

„Prezydent powierzy Morawieckiemu. PiS chce obsadzić wszystkie stanowiska i rozdać fundusze”

Pytana o to, komu prezydent powierzy misję tworzenia rządu, była wiceszefowa PO ocenia, że Mateuszowi Morawieckiemu. Dlaczego? - Bo to jest swój. Musi się wykazać przed swoimi – uważa Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej zdaniem Andrzej Duda dziś jeszcze bardziej identyfikuje się z PiS, niż wcześniej. - PiS chce oddać władzę jak najpóźniej, by obsadzić wszystkie możliwe stanowiska i żeby rozdać te wszystkie fundusze, które były do rozdania, gdyby wybory wygrało. Np. KNF jest jeszcze do obsadzenia – mówi w rozmowie z Beatą Lubecką. - Różne miejsca można obsadzić. Chociaż na miesiąc, na dwa, na trzy wziąć jakąś dobrą pensję – dodaje.

Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrało, ale przegrało? - Główną przeszkodą dla PiS była ich arogancja. Posłowie, sam premier byli bardzo ostrzy. Premier atakował bez przerwy. Nie mówił pozytywnie, tylko negatywnie. Niezdecydowany elektorat tego nie lubi – ocenia była polityk. Jej zdaniem „wiernym, niemalże wyznawcom” PiS to nie przeszkadza, „a w zasadzie nawet lubią, jak się przyłoży komuś innemu”. Jednak inaczej jest z niezdecydowanymi. – No i młodzież, studenci, którzy byli na Erasmusie, poprzyjeżdżali na weekend, żeby głosować, bo obawiali się, czy w konsulatach głosy będą policzone czy nie – dodaje Hanna Gronkiewicz-Waltz.

RadioZET/MA