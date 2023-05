Zdaniem wiceszefowej PO, „jeśli coś jest dla polskiego dziecka groźne, to jego bardzo niska wiedza nt. swojej seksualności”. - Kaczyński idzie a rebours – zamiast nauczyć dzieci, czym ta seksualność jest, jak się bronić przed negatywnymi skutkami działań innych ludzi, to on idzie na wspak – ocenia w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Dopytywana o to, od którego momentu należy poruszać z dziećmi temat seksualności, wiceprzewodnicząca Platformy odpowiada, że „zależy na jakim poziomie i w jaki sposób”. - Z dzieckiem 3-letnim rodzic też już pewnie rozmawia. Jak mamy córeczkę i synka, to te dzieci widzą różnicę między sobą – dodaje Gość Radia ZET. Zdaniem Leszczyny, PiS zrobił „straszliwą rzecz” w szkole podstawowej, czyli zlikwidował gimnazja. - Z 8-letniej podstawówki wychodzą 15-latkowie. Oni powinni już sporo wiedzieć o swojej seksualności – mówi posłanka PO.

Izabela Leszczyna: Kaczyński ma obsesję na temat seksu. W wieku 70 lat, będący całe życie singlem nie może mówić wiecznie o seksie

- Dlaczego w ogóle Jarosław Kaczyński mówi o seksualizacji dzieci? Powody są 2 – mówi wiceszefowa PO, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Jej zdaniem pierwszy „bardzo przykry dla samego Kaczyńskiego” jest taki, że „on ma obsesję na temat seksu”. - Bez przerwy mówi o płciowości, seksualności… Naprawdę uważam to za niebezpieczne – komentuje Izabela Leszczyna. Zdaniem posłanki, z prezesem PiS „jest coś nie tak”. - Proponuję mu zastanowić się nad sobą. Człowiek w wieku 70 lat, będący całe życie singlem nie może mówić wiecznie o seksie, bo to naprawdę niepoważnie wygląda – ocenia Gość Radia ZET. Dodaje, że polityk tej rangi, którzy chce dalej rządzić Polską, powinien zająć się innymi sprawami. Kolejny powód? - To „lex Czarnek 3”. Co chce zrobić Kaczyński – nie udało się wprowadzić zakazu wejścia organizacji pozarządowych do szkół bez zgody kuratora, to Kaczyński mówi: dobra, to wprowadzimy zakaz organizacji pozarządowych. Pewnie będą mogły wchodzić Ordo Iuris, fundacje Bielanów, Ziobrów i Glińskich - mówi Leszczyna.

Dlaczego Polacy nie wierzą w gotowość opozycji do przejęcia władzy? Leszczyna do Rymanowskiego: To wy, dziennikarze bez przerwy kwękacie, zadajecie nam takie pytania

- To wy, dziennikarze wolnych mediów bez przerwy kwękacie i mówicie: a czy ta opozycja się połączy, a czy nie, czy wygra, czy nie wygra – odpowiada w Radiu ZET wiceszefowa PO, pytana przez Bogdana Rymanowskiego o sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Ponad 51 proc. badanych nie wierzy w to, że partie opozycyjne są gotowe do przejęcia władzy. – To wy kreujecie opinię publiczną, to wy zadajecie nam takie pytania – dodaje Izabela Leszczyna. Jej zdaniem opozycja jest na to „absolutnie” przygotowana.

Komorowski nie pojawi się 4. czerwca? Leszczyna: Może miał gorszy dzień. To ma być marsz, w którym Komorowski nie jest ważniejszy od Kowalskiego

Izabela Leszczyna uważa, że pierwszym „impulsem” będzie marsz 4. czerwca. - Zapraszam wszystkie Polki i Polaków. Spotykamy się w Alejach Ujazdowskich i pokazujemy Polsce i światu, że Polska po wyborach jesiennych może być inna – demokratyczna, wolna, otwarta – apeluje wiceprzewodnicząca Platformy. Dopytywana o Bronisława Komorowskiego, który prawdopodobnie nie pojawi się na marszu organizowanym przez Donalda Tuska, Izabela Leszczyna ocenia, że były prezydent „może miał gorszy dzień”. - To ma być marsz, w którym Komorowski nie jest ważniejszy od Kowalskiego. Zależy mi na wszystkich tak samo. Nie będziemy do nikogo indywidualnego zaproszenia wysyłać – komentuje Gość Radia ZET. Polityk przyznaje również, że już ma 120 telefonów od osób, które pytają, czy muszą jechać na marsz do Warszawy własnym samochodem. - Zorganizujemy autokary – zapowiada wiceszefowa PO. - Mamy pokazać, że nie chcemy rządu, który rozkrada Polskę, niszczy instytucje publiczne, wyprowadza nas z UE, płacimy totalne kary, nie mamy pieniędzy na rozwój. Ten rząd nie zasługuje na to, żeby dalej rządzić – podsumowuje Izabela Leszczyna w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

„Zniechęceni bardzo czekają na to, że my pokażemy program już”

Pytana o program PO, wiceprzewodnicząca tej partii odpowiada, że „zwykle, w normalnym demokratycznym świecie jest tak, że prezydent ogłasza termin wyborów, rozpoczyna się kampania, partie wykładają karty na stół i pokazują program”. - U nas, przez PiS wszystko jest zaburzone. Jest masa ludzi zniechęconych i ci ludzie bardzo czekają na to, że my pokażemy program już – dodaje Gość Radia ZET. - Co wam szkodzi wyłożyć te karty na stół już dziś? – dopytuje prowadzący. - Polityka ma określoną dynamikę. Kampania będzie jesienią – komentuje wiceszefowa Platformy Obywatelskiej. Dodaje, że już dziś jej partia pokazuje częściowy program i wylicza, że bardzo ważna jest polityka: prorodzinna, prodemograficzna, prorozwojowa, prorynkowa.

Krótka piłka: Na listach tylko ci, którzy są za liberalizacją aborcji

- Jak słyszę o wspólnej liście, to mam mdłości? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Izabela Leszczyna.

- Donald chętnie udzieli Szymonowi korepetycji? – pyta prowadzący.

- Tak, zawsze otwarty na wszystkich – zapewnia polityk PO.

- Tusk nie toleruje konserwatystów w PO? – pyta Rymanowski.

- Nie, to złe słowo. Ale na listach tylko ci, którzy są za liberalizacją aborcji – zapowiada Leszczyna.

- Jak przejmiemy władzę, to obniżymy podatki? – pyta dziennikarz.

- Uprościmy i ustabilizujemy – mówi wiceprzewodnicząca Platformy.

- Na marsz przyjdzie milion ludzi? – pyta gospodarz programu.

- Nie wiem, ale zapraszam i liczę na to – odpowiada Gość Radia ZET.

Leszczyna o aborcji: Tylko kraje absolutnie autorytarne i wyznaniowe tego nie uznają. To nie jest skręcanie na lewo

- Prawa człowieka są warunkiem sine qua non demokratycznego państwa. Prawo kobiety do decydowania o macierzyńskie i ewentualnej aborcji do 12. tygodnia ciąży po konsultacji z lekarzem jest prawem człowieka – mówi Izabela Leszczyna. Dopytywana o posła Sonika, który został skreślony w PO z powodów poglądów na ten temat, posłanka odpowiada: - Tworzymy Polskę dla obywateli i obywatelek, a nie dla zasłużonych opozycjonistów. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej zaznacza, że „cały demokratyczny świat uznaje prawo kobiety do decyzji o macierzyństwie, tylko kraje absolutnie autorytarne i wyznaniowe tego nie uznają”. - To nie jest skręcanie na lewo – zapewnia Leszczyna.

