Zdaniem wiceprzewodniczącej PO, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, z punktu widzenia swoich partii myślą bardzo racjonalnie, ale „z punktu widzenia interesu politycznego Polski – nie do końca dobrze czytają nastroje społeczne i sytuację polityczną”.

Co jest powodem fiaska jednej listy opozycji? Zdaniem posłanki PO to „gadanina wokół niej i niezdecydowanie kolegów opozycyjnych spowodowało, że ludzie zaczęli się do tej listy ustosunkowywać, że ‘a może nie, skoro oni nie chcą’”. Leszczyna podkreśla, że w wielu sondażach jedna lista opozycji dawała jej prawie 60 proc. poparcia. – Donald Tusk zdecydował, że nie możemy dłużej czekać, przygotowujemy listy KO i ruszamy w Polskę z prekampanią. Jeśli koledzy z małych partii opozycyjnych boją się, że PO ich wchłonie, stracą tożsamość, to mamy na szali polską rację stanu, dobrobyt rodzin, pozycję w UE, a na drugiej interes partyjny – mówi Izabela Leszczyna w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. - Słyszałam, że ma być lista wspólnych spraw, która ma dopiero powstać i że to bardzo ważny pierwszy krok. Pierwszego kroku, jak pierwszego wrażenia nie da się zrobić kilka razy. Mamy już listę wspólnych spraw – dodaje.

„Tusk nie chce być szefem największej partii opozycyjnej w Sejmie”

Dopytywana o to, dlaczego między Tuskiem, a Hołownią i Kosiniakiem nie ma takiej chemii, jak między Kosiniakiem, a Hołownią, Leszczyna komentuje, że „to kwestia różnicy celów”. – Donald Tusk nie chce być szefem największej partii opozycyjnej w Sejmie. Naszą ambicją, celem i zobowiązaniem jest wygrać z PiS – podkreśla wiceszefowa PO. Gość Radia ZET podkreśla, że ani PSL, ani Polska 2050 nie są w stanie wygrać z PiS. - Wygrać z PiS może tylko PO, szerzej KO. Mamy kilka punktów procentowych mniej poparcia, niż oni – mówi polityk.

Plan Platformy Obywatelskiej? - Odebrać to, co PiS ukradł, rozliczyć winnych, przywrócić praworządność, wprowadzić stabilne otoczenie prawne, by wyprowadzić Polskę z zapaści inwestycyjnej. Trzeba to zrobić już! Natychmiast! Zaraz po wygranych wyborach – wylicza Izabela Leszczyna.

Krótka piłka: Mam ograniczone zaufanie do Hołowni, wsadzimy polityków PiS do więzień

- Fiasko jednej listy to osobista porażka Tuska? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Izabela Leszczyna.

- Mam ograniczone zaufanie do Hołowni? – pyta prowadzący.

- Tak – przyznaje wiceszefowa PO.

- Władek i Szymon będą nas jeszcze błagać, byśmy razem startowali? – pyta dziennikarz.

- Nie wiem – odpowiada polityk.

- Jak przejmiemy władzę, to wsadzimy polityków PiS do więzienia? – pyta Rymanowski.

- Zgodnie z prawem tak – zapowiada Leszczyna.

- Najlepsze dla budżetu byłoby usunięcie kilku programów socjalnych? – pyta gospodarz programu.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- Dlatego straciłam [zaufanie do Hołowni - red.], jak on przedstawił to i jak później mówił. Pokazywanie siebie jako jedynego obrońcę wartości – nie był w stanie zapanować nad swoim 8-osobowym klubem – to było nie fair wobec reszty opozycji – dodaje w internetowej części programu.

Region śląski nie dla Koalicji Obywatelskiej, jak wynika z analizy IBRiS dla Radia ZET? - To wynik tzw. casusu kałuży – straciliśmy woj. śląskie i nasi wyborcy mieli do nas o to – słusznie – pretensję i żal – komentuje Gość Radia ZET. - Zastanawiam się, czy nie jest tak, że zła sytuacja w woj. śląskim i mnóstwo niezałatwionych spraw nie jest widziana przez wyborców w taki sposób, że PO znów współrządzi Śląskiem, czyli to oni są wszystkiemu winni. Zapewniam wszystkich, że odbudujemy swoją reputacją na Śląsku. Ja będę walczyła w Częstochowie nie o 2, ale o 3 mandaty – mówi Izabela Leszczyna. - W imieniu posła Saługi i przewodniczącego Budki: bierzemy się bardzo, bardzo ostro do pracy – zapowiada posłanka.

Wiceszefowa PO zapowiada: Fundusze pozabudżetowe pod kontrolą Sejmu

- Nieszczęsne fundusze pozabudżetowe zostaną przywrócone pod kontrolę sejmową. To stanie się natychmiast, w pierwszych 100 dniach – zapowiada Izabela Leszczyna, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Kontrola Sejmu nad wydatkami funduszy, które są w BGK. Nie będzie ani jednego funduszu poza kontrolą Sejmu – dodaje wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.

Zapowiada również, że PO „przywróci praworządność, więc przywróci wiarygodność Polski i reputację na rynkach finansowych, a wtedy popłynie strumień pieniądza na inwestycje z UE, wzmocni się złoty, będą niższe koszty obsługi długu”.

Kolejne plany Platformy? - Na pewno trzeba będzie spowodować – rekomendacjami KNF, zmianami legislacyjnymi – że więcej kredytów, to będą kredyty na stałą stopę procentową, banki będą brały na siebie więcej ryzyka – mówi Izabela Leszczyna. Dodaje, że jej partia ma również pomysł na mieszkania na wynajem, budowane we współpracy z samorządami, „trochę jak schetynówki”. Kredyty? - Pomoc dla kredytobiorców powinna być bardziej celowana. Nie wszyscy kredytobiorcy potrzebują pomocy – ocenia Gość Radia ZET.

Największy sukces rządów PO-PSL? „Stworzyliśmy taką sieć dróg, że dzięki temu powstają setki tysięcy miejsc pracy”

Pytana przez słuchacza o to, jaki jest największy sukces rządów PO-PSL, wiceprzewodnicząca partii odpowiada, że „jest bardzo dużo”. - Najważniejsze jest to, że zbudowaliśmy tysiące kilometrów autostrad, dróg ekspresowych, drogi powiatowe. W czasie wielkiego kryzysu finansowego, stworzyliśmy taką sieć dróg, że dzięki temu powstają setki tysięcy miejsc pracy – tłumaczy Gość Radia ZET.

Leszczyna: Banda bandytów wdarła się do protestu górniczego, chuligani. Nie wolno mówić ludziom, że ktoś strzelał do górników

Symbolem rządów PO-PSL broń gładkolufowa, wymierzona w górników, jak mówi rzecznik PiS? - To obrzydliwe. To, że oni przyprowadzili górników, dali się zmanipulować. Ja myślałam, że chodzi o stan wojenny. Jakim prawem mówią o tym, jakaś banda bandytów wtedy wdarła się do protestu górniczego i zaczęła niszczyć mienie publiczne – komentuje Izabela Leszczyna. - Do górników strajkujących, być może słusznie, dołączyli się zwyczajni chuligani, którzy wyrywali płyty chodnikowe i rzucali w budynek – dodaje. - Policja nie strzelała wtedy do górników. To byli chuligani. Nie wolno mówić ludziom, że ktoś strzelał do górników, bo to jest nieprawda – podkreśla wiceszefowa PO.

Leszczyna o Czarnku: Zachowuje się jak cham i prostak

- Czarnek to postać, która nigdy nie powinna pełnić żadnej funkcji w życiu publicznym. Zachowuje się jak cham i prostak i w dodatku okazuje się, że jest oszustem – ocenia Izabela Leszczyna. Jej zdaniem „nie można udawać, że projekt ‘Wielka Polska’ to projekt edukacyjny”. - Propagandowy projekt partyjny, który nagradza ludzi związanych z PiS, którzy uprawiają propagandę pisowską – komentuje posłanka i dodaje, że oszukańczych konkursów jest cała masa.

- PiS liczy PIT, a nie liczy składki zdrowotnej. Składka zdrowotna, po tym, jak PiS ukradł 9 mld złotych z ochrony zdrowia na ten rok… z budżetu państwa miała być dotacja do NFZ w wysokości ok. 9 mld, ale jak PiS zobaczył, że wyższa składka ściągnięta z przedsiębiorców spowodowała, że pieniędzy jest ok. 9 mld więcej, to z budżetu pieniędzy nie dosypał – mówi Gość Radia ZET.

