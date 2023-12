Gość Radia ZET. Jacek Karnowski u Bogdana Rymanowskiego

Gość Radia ZET dodaje również, że lider PO to „prywatnie to bardzo wesoły, dobry człowiek, a w polityce potrafi być twardy”. Były samorządowiec przyznaje, że panowie dużo grali razem w piłkę. - Zawsze graliśmy 2 środowiska przeciwko sobie. Były tradycyjne mecze Ruchu Młodej Polski z Kongresem Liberalno-Demokratycznym. Haratanie w gałę to gra zespołowa. Odważna, nikt nie odstawia nogi. Tusk nawet jak już był premierem, to sam potrafił iść po piłkę, która wypadła poza boisko – mówi Jacek Karnowski. Zdaniem nowego posła Koalicji Obywatelskiej, szef Platformy „ma takie czucie, jak w polityce, że wie, w którym miejscu trzeba stać na boisku, by strzelić bramkę”.

Pytany o to, czy Donald Tusk zrealizuje wszystkie swoje przedwyborcze obietnice, Gość Radia ZET uważa, że tak. Innego zdania jest 56 proc. internautów głosujących w sondzie na radiozet.pl.

Karnowski: Jarosława Kaczyńskiego boli to, że o jego bracie mówi się dobrze. Wytoczyłbym proces

- Kara nagany powinna spotkać Jarosława Kaczyńskiego – odpowiada poseł, pytany o wczorajsze wystąpienie prezesa PiS, który wszedł na sejmową mównicę tuż po odśpiewaniu hymnu i powiedział do Donalda Tuska, że ten jest niemieckim agentem. Zdaniem Jacka Karnowskiego, prezesa PiS „boli to, że o jego bracie mówi się dobrze, a o nim mówi się źle”. - Coś przerażającego. Chciałbym, żeby to nie padło, żeby takich słów nigdy już w Polsce nie było. Coś nieprawdopodobnego – komentuje polityk. Jego zdaniem nikt w Polsce nie spodziewał się, że z mównicy sejmowej padną takie słowa, szczególnie po przemówieniu prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego, które były jednak w pewien sposób pokojowe. - Pewnie Donald Tusk tego nie zrobi, ale ja bym wytoczył proces Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sprawa przynajmniej do komisji etyki poselskiej i sam marszałkiem Sejmu powinien ją skierować – uważa Gość Radia ZET.

Co zmiana rządu oznacza dla Polaków? - Wszyscy wczoraj powtarzaliśmy, że mamy radosny dzień, który kończy ze smutną Polską wzajemnych oskarżeń, a zacznie się Polska z uśmiechem, otwarta na Europę, nie zaściankowa, uczciwa, transparentna, z jednym budżetem, samorządna, wspólnot lokalnych – wylicza Jacek Karnowski. Jego zdaniem nowi rządzący będą teraz myśleli o rozwoju, „a nie o tym, żeby rozkradać majątek dla swoich”.

- Donald Tusk to zbawca Polski? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak, zdecydowanie tak i nie bójmy się tego w tej chwili powiedzieć – odpowiada były prezydent Sopotu.

- Prezes Kaczyński powinien siedzieć? – pyta prowadzący.

- Od tego są sądy, a nie politycy – komentuje poseł.

- W wyborach prezydenckich zagłosuję na Szymona Hołownię? – pyta gospodarz programu.

- Na Rafała Trzaskowskiego. To mój przyjaciel i najlepszy kandydat – zapowiada Gość Radia ZET.

