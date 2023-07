Jacek Ozdoba: Nie wierzę, że samorząd nie zauważył ponad 800 transportów odpadów niebezpiecznych

- Nie chce mi się wierzyć, że w tym kraju samorząd nie jest w stanie zauważyć ponad 800 transportów odpadów niebezpiecznych, które są porzucane nielegalnie - powiedział Jacek Ozdoba – wiceminister środowiska, rzecznik Suwerennej Polski, w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Opinia publiczna powinna o tym wiedzieć” @rumianek___: Czy nie wstyd Panu, że zamiast zajmować się pożarami w Polsce, zajmuje się zakłócaniem konferencji opozycji? - Przeprowadziłem 11 ustaw, które dotyczą zwalczania przestępczości. Jeżeli chodzi o tę konferencję [Wołomin], mam przed sobą decyzję Starosty Wołomińskiego z 2015 roku. Starosta Wołomiński podjął decyzję, aby paleta odpadów niebezpiecznych znalazła się w Wołominie. Opinia publiczna powinna o tym wiedzieć. Czy to znaczy, że opinia publiczna ma być dezinformowana? Mamy okłamywać ludzi, kto jest odpowiedzialny? Gdybym dwa tygodnie temu w tym studio powiedział, co ja myślę o kompetencji samorządów w gospodarce odpadowej, to na drugi dzień miałbym konferencję Koalicji Obywatelskiej, która by powiedziała, że chcę łamać Konstytucję, bo chcę zabrać kompetencje stronie samorządowej – stwierdził wiceminister środowiska.

RadioZET.pl