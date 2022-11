Zdaniem polityka Platformy klęska PiS jest bardzo blisko. - Z doświadczenia wiemy, że nie jest to takie proste [odbudowanie poparcia – red.]. Jak się już wsiądzie na te sanki, jedzie w dół, to zatrzymać się jest bardzo trudno – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. PO wie to z własnego doświadczenia? - Formacje, które rządziły dłużej, jak kiedyś lewica czy PO, czy wcześniej AWS, jeśli nie są w stanie zablokować pewnego trendu – zwłaszcza dot. wewnętrznych struktur czy motywacji – to nie są w stanie tego zahamować – ocenia Grabiec.

Pytany o sondaż CBOS, w którym Donald Tusk jest liderem w rankingu nieufności, rzecznik Platformy Obywatelskiej odpowiada, że jego partia podchodzi do tego z przymrużeniem oka. - Nie jest źle. Lider formacji, która dziś rządzi też ma wiele nieufności. Jest to efekt ogromnej polaryzacji polskiej sceny politycznej – komentuje Gość Radia ZET. Pora zmienić lidera PO? - Polityka to nie jest casting. Popularność się zmienia. Każdy z liderów opozycji, który byłby poddany takiej presji propagandowej, jakiej poddawany jest Tusk od 7 lat, odczułby to, jeśli chodzi o nastroje – uważa Jan Grabiec. Polityk dodaje, że jak się uważnie prześledzi niezależne sondaże dot. poziomu zaufania, to widać, że „następuje wzrost, ludzie przekonują się do Tuska”, więc „czarna legenda, rozsiewana przez 7 lat, powoli pęka”.

- Przy tym poziomie polaryzacji to nie elektorat negatywny decyduje o wyniku wyborczym, tylko pozytywny. Wystarczy zdobyć 40 proc. głosów i się rządzi – mówi poseł opozycji.

Grabiec: Kaczyński zblakł

- Kaczyński zblakł jeśli chodzi o jego aktywność. Ma wyraźny kompleks Tuska – ocenia Jan Grabiec. Dodaje, że prezes PiS „zaczął mówić o maratonach, prawie stanął do wyścigu z Donaldem Tuskiem”. - Maraton polityczny trwa i kolejne etapy przynoszą Kaczyńskiemu punkty ujemne – uważa rzecznik PO. Grabiec podkreśla, że opozycji nie będzie stać na to, by stworzyć „jakiś niby-rząd”. - Wyzwania są tak wielkie, że rząd musi mieć ogromne poparcie, również polityczne w Sejmie – zaznacza poseł.

Komisja weryfikacyjna? „To szopka. Wykorzystamy prace komisji”

- Trudno mówić o strachu. To jest szopka, co obserwujemy. Od 7 lat widzieliśmy różne próby uszczypnięcia Donalda Tuska, śledztwa, jakieś komisje. To wszystko już było – odpowiada rzecznik Platformy, pytany o komisję weryfikacyjną dot. polityki energetycznej ostatnich 15 lat. Jan Grabiec dodaje jednak, że jeśli taka komisja powstanie, to na pewno PO nie będzie jej się przyglądać obojętnie. - Wykorzystamy prace komisji, by pokazać to, co jest dziś problemem – zapowiada gość Bogdana Rymanowskiego. Grabiec zaznacza, że „Polacy płacą rachunki za prąd, ciepło, benzynę, olej napędowy i to będzie Polaków bardziej interesowało, kto odpowiada za ten stan, niż to, co działo się kilkanaście lat temu”.

Krótka piłka: Tusk politycznym geniuszem, Trzaskowski jeszcze sporo powinien się od niego nauczyć

- Bycie rzecznikiem PO to niewdzięczna fucha i muszę mówić nie zawsze to, co myślę? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – komentuje Jan Grabiec.

- Tusk jest politycznym geniuszem, dlatego w PO nikt mu nie podskakuje? – pyta prowadzący.

- Tak. Nie wygląda to poważnie, ale jak pan zmusza do odpowiedzi… - odpowiada polityk.

- Trzaskowski jeszcze sporo powinien się nauczyć od Tuska? – pyta gospodarz programu.

- Tak – ocenia Gość Radia ZET.

- Lider PO polubił Czarzastego, często się spotykają, a ostatni raz widzieli się w piątek? – pyta dziennikarz.

- Taaak, spotykają się. Piątek? To kuchnia – mówi rzecznik Platformy.

- Jeśli PO przejmie władzę, będzie kontynuować politykę PiS ws. wojny na Ukrainie? – pyta Rymanowski.

- Będzie kontynuować politykę proukraińską. Nie nazwałbym tego polityką PiS – zapowiada Grabiec.

Rzecznik PO zapowiada: Wiek emerytalny bez zmian, nie dla adopcji dzieci przez pary jednopłciowe

- Mamy różne programy, nasi wyborcy oczekują od nas czegoś innego. Jest możliwość, byśmy poszli na jednej liście, ale tylko, jeśli to będzie lista całej opozycji – odpowiada rzecznik PO Jan Grabiec, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o jedną listę wyborczą Platformy i Lewicy. - Podobno Czarzasty i Tusk gotują dla siebie, rozmawiają. Co to za miłość zakwitła? – pyta Bogdan Rymanowski. - Wynika przede wszystkim z tego, że jesteśmy po tej samej stronie, jeśli chodzi o to, co dzieje się dziś w Polsce i co będzie działo się w następnych latach – komentuje jego gość.

Pytany przez słuchacza o to, czy Platforma poprze adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, Jan Grabiec odpowiada, że nie wyobraża sobie tego. - Absolutnie nie mamy w programie takiego rozwiązania. Czy może się pojawić? Nie sądzę – dodaje.

Co w wiekiem emerytalnym, jeśli władzę przejmie PO? - Taki, jak dziś. Nie zmienimy go. Będziemy zachęcać, by ludzie pracowali nieco dłużej, ale to będzie indywidualna decyzja Polaków – zapewnia Gość Radia ZET.

„Jesteśmy zgubieni; stanie się to, co na Węgrzech”

Pytany o wzajemnie oskarżanie się PO i PiS o prorosyjskość, o wojnę polsko-polską, polityk Platformy odpowiada: - Nie mamy wyjścia. - Jeśli raz przestaniemy odpowiadać na te kłamstwa, to jesteśmy zgubieni i stanie się to, co działo się na Węgrzech, gdzie nie ma PO, nie ma ostrego postawienia sprawy, piłkarskiej zaciętości – mówi Gość Radia ZET.

Grabiec o „Patriotach”: Odrzucenie ich to zdrada. Kaczyński oderwany od rzeczywistości, opowiada bajki

- Jarosław Kaczyński jest kompletnie oderwany od rzeczywistości – ocenia rzecznik PO. Jego zdaniem wypowiedzi prezesa nt. „Patriotów” to „jakieś bajki, które opowiada człowiek, który nie ma pojęcia o wojskowości”. - Chciałbym, żeby baterie stały w Ukrainie i chciałbym, żeby w Polsce – podkreśla Gość Radia ZET. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński „nie zna się na wojsku, jak na wielu innych dziedzinach życia: ani na kobietach, ani na rodzinie, ani na codziennym życiu Polaków”. - To jak to możliwe, że rządzi już drugą kadencję – pyta prowadzący. - Bo się trochę schował – odpowiada polityk. Zdaniem Jana Grabca, odrzucenie możliwości przyjęcia ich przez Polskę to „zdrada”. - Chodzi tylko o to, że prezes Kaczyński wymyślił sobie, że głównym nurtem kampanii będzie antyniemieckość i nie pasuje to jemu do planu politycznego – uważa rzecznik Platformy i dodaje, że Polska to pierwszy kraj NATO, który odmówił tego rodzaju pomocy.

- Dlaczego Donald Tusk nie pojechał na żadne z teoretycznie otwartych spotkań Kaczyńskiego i nie wprosił się na debatę? – pyta internauta. - Na pierwszym swoim wystąpieniu po powrocie do polskiej polityki zaprosił prezesa na debatę i myślę, że Polacy chcieliby ją zobaczyć. Jak na razie prezes się uchyla – komentuje Gość Radia ZET. Debata Tusk-Morawiecki w TVP? - W niedzielę koło południa dostaliśmy maila, że wieczorem TVP życzy sobie obecności Donalda Tuska w studiu, bo będzie też premier Morawiecki. W godzinnym programie Donald Tusk będzie miał 12 minut, a pozostały czas to rozmowa z premierem – opisuje Jan Grabiec.

„Jedynka” na liście PO dla Stanisława Tyszki? - Ja nic nie wiem o takiej propozycji. Jak rozumiem, chyba mówił o poprzedniej kadencji… Ani w poprzedniej, ani w obecnej kadencji nie znam takiej propozycji. Mam wrażenie, że mówi o jakichś rozmowach sprzed 4 lat – komentuje rzecznik Platformy.

RadioZET/MA