Gość Radia ZET zapewnia, że „z całą pewnością nie ma mowy o kłótni” i dodaje: - Dziś będziemy otwierać nowy rozdział w prekampanii politycznej PO. - Będzie ciekawie – mówi Grabiec. Z

daniem rzecznika Platformy, „absolutnie” nie ma potrzeby zmiany lidera, ponieważ to Donald Tusk, jak żaden inny polityk w Polsce, ma doświadczenie w wygrywaniu z PiS i Jarosławem Kaczyńskim. - Premier Tusk i prezydent Trzaskowski wielokrotnie stawali obok siebie w ostatnich tygodniach i pewnie tak będzie w najbliższym czasie. To zgrany zespół. Jak odrzucimy wszystkie plotki, które podają media, to mamy sytuację, w której jest przewodniczący PO, wiceprzewodniczący, były kandydat na prezydenta, który dzięki PO zorganizował świetną kampanię, który jest dziś najbardziej lubianym politykiem w Polsce, o największym zaufaniu – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

„Wielu wyborców opozycji oczekuje, że przedstawimy program na miarę 500+”

43,3 proc. ankietowanych uważa, że żadna z opozycyjnych partii nie ma spójnego i przejrzystego programu politycznego dla Polski – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Co na to rzecznik Platformy Obywatelskiej? - Zaczęliśmy ogłaszać główne założenia. „Babciowe”, kredyt 0 proc., rozwiązania dla przedsiębiorców. Przed nami kolejne punkty programowe – zapowiada Jan Grabiec. - Wielu wyborców opozycji oczekuje, że przedstawimy program na miarę 500+, że jest cudowny guzik, który jak się wciśnie, to zmienią się nastroje w Polsce i opozycja zdecydowanie wygra – dodaje poseł. Jego zdaniem wielu wyborców nie wierzyło, że PiS wprowadzi 500+, ale zagłosowali na nich, ponieważ chcieli zmiany. - O wygranych wyborach parlamentarnych przesądziły wybory prezydenckie, które przegraliśmy. Uruchomiła się równia pochyła – uważa Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Zapraszamy wszystkich Polaków, partii politycznych na razie nie zapraszamy

- Towary z Ukrainy rujnują polskich rolników? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Dziś tak – ocenia Jan Grabiec.

- Tusk zawsze był antyrosyjski? – pyta prowadzący.

- Tak, choć rozumiem, że chodzi o propagandę ze strony rządowej. Jest antyrosyjski, jeśli chodzi o imperialną politykę Moskwy. Co nie znaczy, że nie ma porządnych Rosjan i Rosja mogłaby być państwem demokratycznym w przyszłości, które nie stanowiłoby problemu dla Polski – komentuje rzecznik PO.

- Także Konfederację zapraszamy na marsz 4 czerwca? – pyta gospodarz programu.

- Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy chcą dokonać zmiany w Polsce. Partii politycznych na razie nie zapraszamy. Marsz organizuje PO – odpowiada Gość Radia ZET.

- Trzaskowski powinien pozostać prezydentem Warszawy? – pyta dziennikarz.

- Kwestia decyzji Rafała Trzaskowskiego. Jest dobrym prezydentem. Jeśli by się zdecydował – warszawiacy na pewno go wybiorą – uważa polityk Platformy.

- Macierewicz powinien siedzieć? – pyta Rymanowski.

- Tak, bezwzględnie – mówi Grabiec.

Rzecznik PO o ukraińskich produktach rolnych: Teatrzyk kukiełkowy. Kaczyński może chcieć zrzucić odpowiedzialność i znów otworzyć granice

- To, co robi dziś prezes Kaczyńskie to jest teatrzyk kukiełkowy – wystawia to swoje weto, by uspokoić nastroje na wsi. A co z tego będzie, to się okaże. Może chodzić o to, by zrzucić na UE odpowiedzialność i za moment znów otworzyć granice – tak Gość Radia ZET Jan Grabiec komentuje zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Zdaniem Jana Grabca to jest „płacz nad rozlanym mlekiem”. - Zupełnie nieopanowany import zbóż doprowadził do kryzysu w Polsce. Dzisiejsze reakcje są bardzo spóźnione – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Polityka PO dziwi postawa Prawa i Sprawiedliwości. - W sytuacji, w której mają własnego komisarza ds. rolnictwa, że nie są w stanie załatwić w Brukseli rozwiązania korzystnego dla polskich rolników, które nie będzie naruszało zasad UE – mówi Grabiec. Dodaje, że Donald Tusk już 6 czerwca ubiegłego roku mówił, co by zrobił z tym problemem. - Sprawiłby, że import zboża z Ukrainy do Polski byłby niemożliwy. Możliwy byłby tylko tranzyt – precyzuje Jan Grabiec. Jego zdaniem nie ma żadnych problemów z Unią. - Naprawdę wszystko można zrobić w uzgodnieniu z Brukselą. Jeśli ma się takie instrumenty, jakie ma polski rząd – komisarz i wysoka pozycja, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie – zaznacza rzecznik Platformy. Gość Radia ZET zaznacza, że to Mateusz Morawiecki „był jednym z głównych promotorów w UE otwarcia granic dla ukraińskiego zboża, podpisywał specjalne porozumienia z Ukrainą mówiąc, że wszystkie drzwi są otwarte”.

Jan Grabiec: Albo prokuratorzy są ruskimi agentami, albo nie mają dowodów

- To kompromitacja państwa polskiego, to, co robi Macierewicz. Od 13 lat trwa śledztwo prokuratury, od 8 lat prowadzą je prokuratorzy podlegli Ziobrze. 6 lat temu zamówiona była seria ekspertyz. Nawet nie słyszeliśmy publicznie o wynikach badań – odpowiada Jan Grabiec, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o zapowiedź prezesa PiS. Jarosław Kaczyński chce złożyć zawiadomienie do prokuratury, dotyczące zamordowania prezydenta Kaczyńskiego. - Albo prokuratorzy są ruskimi agentami i nie chcą ujawnić dowodów na udział Rosji w katastrofie smoleńskiej, albo jest tak, że dowodów nie ma i prokuratura milczy – komentuje rzecznik PO. Polityk dodaje, że jeśli Antoni Macierewicz ma rację forsując tezę o zamachu, „to dlaczego nigdy rząd PiS nie zwrócił się do NATO o pomoc, skoro polski prezydent został zabity przez Rosjan?”. - Sami udowadniają, że to, co opowiadają o Smoleńsku to kpina. Teatrzyk na użytek wewnętrznej kampanii w Polsce – uważa Gość Radia ZET.

„Prezydent Zełenski byłby w stanie powiedzieć wszystko, by uzyskać pomoc”

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o Wołodymyra Zełenskiego, który mówił w Warszawie o odpowiedzialności Rosji m.in. za Smoleńsk, Jan Grabiec odpowiada: - Myślę, że prezydent Zełenski został o to poproszony, by wspomnieć o Smoleńsku. Zdaniem polityka PO, „w sytuacji, w jakiej znajduje się Ukraina i prezydent Zełenski, byłby w stanie powiedzieć wszystko, by uzyskać pomoc”. - PiS jest tak otumaniony wizją polityczną robienia polityki na Smoleńsku, że nawet jest w stanie wykorzystywać nasze relacje z Ukrainą, by próbować coś udowodnić – uważa Gość Radia ZET.

Grabiec do opozycji: Trzeba wyjść z piaskownicy i nie nawalać się łopatkami. Donald Tusk wielokrotnie dzwonił do naszych partnerów…

Marsz 4 czerwca, zapowiadany przez lidera PO? - Jest adresowany do wszystkich, którzy chcą zmian w Polsce. Tak, jak większość marszów w ostatnich 6 latach – organizuje PO – tłumaczy rzecznik Platformy, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Pytany o to, dlaczego szef jego partii nie zadzwonił do innych liderów i chciał zorganizować tego wspólnie, Jan Grabiec odpowiada: - Donald Tusk wielokrotnie dzwonił do naszych partnerów z opozycji. Dodaje, że ostatni raz „całkiem niedawno odbywały się rozmowy różnego rodzaju”. - Problemem nie są relacje personalne tylko decyzje naszych partnerów, że chcą iść sami do wyborów – uważa polityk PO. Zachowanie polityków opozycji? Zdaniem Jana Grabca to „dziecinada”. - Trzeba wyjść z piaskownicy i nie nawalać się łopatkami. Wypominanie, kto kogo zaprosił czy nie jest niepoważne. Donald Tusk wezwał do organizacji marszu, PO go zorganizuje. Obrażanie się, że ktoś do kogoś nie zadzwonił jest niepoważne – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego.

Wspólna lista to pomysł, który umarł? - Idziemy swoją drogą. Nie możemy czekać do lipca, czy nasi partnerzy się zdecydują czy nie. Nie będziemy się oglądać na kogoś, czy ktoś się zgadza czy nie. My musimy wygrać te wybory – komentuje rzecznik PO Jan Grabiec.

- Czy doczekamy momentu, kiedy Donald Tusk nie będzie kłamał? Mur, Baltic Pipe, 500+, wiek emerytalny, OFE, górnicy, nie wybieram się do Brukseli, VAT i Amber Gold? – pyta słuchacz.

- Za dużo wiadomości TVP i TVP info. Gdyby poczytał trochę, obejrzał niezależne media, to pewnie miałby inne zdanie – odpowiada Jan Grabiec.

- Muru nie ma. Jest płot druciano-siatkowy. Do dziś ta inwestycja nie została zakończona. Uchodźcy są w stanie przedostawać się przez tę instalację. Pewnie, gdyby zapora była sensownie pomyślana, skrojona, miałaby pewien sens – mówi Gość Radia ZET. - Cały ten serial z murem… Najpierw rozciągnięto drut kolczasty na wysokości 0,5m. To było ośmieszanie polskiego państwa. Rozciąga się drut, który nawet nastolatek jest w stanie przeskoczyć – dodaje.

"Czysta putiniada"

Pytany o to, czy Tusk stawi się przed komisją weryfikacyjną ds. zbadania rosyjskich wpływów, rzecznik PO odpowiada: - Nie wiem, czy ona powstanie. - Nikt uczciwy nie chce tam zasiadać. Ma jeden cel – dopaść Donalda Tuska. Kwestia przyzwoitości. Czysta putiniada – ocenia polityk.

RadioZET/MA