Katarzyna Lubnauer: Jojo postanowił usynowić porażkę. Zapowiada się brudna kampania

- Jeśli on będzie zarządzał kampanią PiS tak, jak jego ludzie zarządzają Azotami, to spodziewam się jeszcze większego zwycięstwa opozycji – mówi wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem „Poręba nie chciał być ojcem porażki, porażka zwykle bywa sierotą, a JoJo postanowił ją usynowić”. Posłanka uważa, że nowy szef sztabu najpierw powinien wyjaśnić kilka spraw ze swojego życiorysu politycznego, np. to, jak dużo osób z zarządów spółek Skarbu Państwa wpłacało na jego kampanię. - To jest bardzo dobry przykład pt. jak wprowadzić do kampanii wątek tłustych kotów. To właśnie one wpłacały na kampanię Brudzińskiego. Chyba 80 proc. jego kampanii do PE było finansowane z wpłat ludzi z spółek SP – mówi Gość Radia ZET.

Lubnauer: Czarnek do dymisji, dyrektor departamentu do dymisji

Pytana o raport NIK poświęcony oświacie i wychowaniu, dotyczący wykonania budżetu za 2022 rok, Katarzyna Lubnauer wylicza wnioski: - Wydanie 6 mln trzem fundacjom niezgodnie z podstawowym warunkiem, jakim jest doświadczenie w edukacji, 3 mln 100 tys. wydane dwukrotnie tej samej szkole katolickiej, 84 mln dla 149 podmiotów wydane wbrew opinii zespołu doradców. Zdaniem wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego KO, Przemysław Czarnek, po tym raporcie powinien podać się do dymisji. – A przed podaniem się do dymisji powinien zdymisjonować dyrektora departamentu, który się tym zajmował – dodaje gość Bogdana Rymanowskiego. Szczególnie - jak podkreśla Lubnauer – „jeśli komuś poza trybem, jak w przypadku Wolność i Demokracja, przyznano 4,5 mln na willę, którą potem zmieniano i zmiana nie była wpisana w warunki konkursu”.

- Jeśli mamy sytuację, że społeczeństwo nie kontroluje władzy, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, to znaczy, że ta władza pozbawia społeczeństwo kolejnego fragmentu demokracji – mówi polityk.

„PiS powinien przeprosić kobiety. Szpital świadomie nie dokonuje procedur”

- Donald Tusk powinien przeprosić za słowa o tym, że władza PiS to seryjni zabójcy kobiet? – pyta prowadzący. - To raczej PiS powinien przeprosić kobiety. Pozbawił je prawa do aborcji, kiedy jest wada letalna płodu. Zrobił to świadomie. Słowa Kaczyńskiego z 2016, że on chce, by kobiety nosiły ciężko zdeformowany płód, nawet z wadą śmiertelną, by po urodzeniu mogły ochrzcić i pogrzebać najlepiej świadczy o tym, że zrobili to w sposób zamierzony – odpowiada Gość Radia ZET. Posłanka przypomina, że to Marek Wierzba, czyli „polityk Suwerennej Polski, radny PiS, człowiek, który szczyci się tym, że tam nie są wykonywane żadne aborcje” stoi na czele szpitala na Podhalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota, ponieważ lekarze nie usunęli obumarłego płodu. - Szpital świadomie nie dokonuje procedur, które są częścią świadczeń. Szpital im. JPII szczyci się tym, że ma relikwie i nie wykonuje aborcji – ocenia Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem polskie kobiety boją się być w ciąży, decydować na dzieci. - Polki uciekają z Polski, by dokonać tego typu zabiegów w Holandii, Czechach – dodaje Gość Radia ZET.

Adam Szłapka powinien odejść? Katarzyna Lubnauer: Nie. Zachował się wzorowo. Chciał być potraktowany jak normalny obywatel

- Nie zasłonił się immunitetem. Zachował się dokładnie wzorowo tak, jak w takiej sytuacji należy się zachować: wezwał policję, pogotowie, zaopiekował się poszkodowaną – mówi wiceszefowa .Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, pytana o swojego partyjnego szefa Adama Szłapkę. Lider .Nowoczesnej potrącił 16-letnią rowerzystkę. Doznała ona „urazu głowy ze złamaniem kości nosowych z przemieszczeniem”. Podczas przesłuchania Szłapka miał nie powiedzieć policjantom od razu, że jest posłem. - Na pytanie, co robi poinformował, że pracuje w Sejmie i na drugie pytanie odpowiedział, że jest posłem. Nie zasłonił się immunitetem. Mam wrażenie, że to, co jest najbardziej zaskakujące to jest to, że można się nie zasłonić immunitetem – komentuje Lubnauer. Tłumaczy, że szef .Nowoczesnej „chciał być potraktowany jak normalny obywatel”. A co posłanka wie o samym wypadku? - Sytuacja była taka, jak wielu z nas sobie wyobraża, jak skręcamy i jest ścieżka rowerowa, to często rowerzyści jadą dość szybko. Na małej prędkości doszło do kolizji. Zawiadomiono rodziców, on jest w kontakcie z rodziną – opowiada w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Krótka piłka: Najwyższy czas to uregulować

- Szłapka powinien podać się do dymisji? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Katarzyna Lubnauer.

- Tusk zachowuje się jak dyktator? – pyta prowadzący.

- Nie – komentuje wiceszefowa klubu KO.

- Popieram adopcję dzieci przez pary jednopłciowe? – pyta dziennikarz.

- W sytuacji, w której dziecko wychowuje się w parze jednopłciowej powinna być możliwość przysposobienia przez partnera i legalizacja związków partnerskich, bo najwyższy czas to uregulować – ocenia posłanka.

- Antykoncepcja powinna być darmowa? – pyta Rymanowski.

- Powinna być szeroko dostępna, może być refundowana. Powinna być antykoncepcja awaryjna bez recepty, aborcja do 12. tygodnia ciąży – mówi Lubnauer.

- PO spłaci długi Nowoczesnej? – pyta gospodarz programu.

- Nie. Nie ma takiej możliwości prawnej. Nigdy nie prosiliśmy. Sami spłacamy nasz kredyt – przyznaje Gość Radia ZET.

Katarzyna Lubnauer: Referendum ws. migrantów to czysta hipokryzja. Nie ma sensu, jeśli cała klasa polityczna sądzi tak samo

- Referendum ws. migrantów jest złym pomysłem. Jest objawem czystej hipokryzji – ocenia wiceszefowa klubu KO, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Katarzyna Lubnauer uważa, że „to nie jest temat, który należałoby rozstrzygać w referendum, jeśli cała klasa polityczna sądzi tak samo”. - Oczywiście, że my nie powinniśmy brać udziału w relokacji imigrantów z południowej Europy, którzy tam dotarli z krajów afrykańskich. Przyjęliśmy miliony ukraińskich uchodźców. Powinniśmy dostać pomoc proporcjonalną do tego, co dostają tamte kraje za jednego uchodźcę – mówi posłanka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Jej zdaniem Prawo i Sprawiedliwość „w cyniczny sposób nakręca temat, który uważa, że może być dla nich bronią w wyborach”.

Pytana o wprowadzenie euro w Polsce, Katarzyna Lubnauer komentuje, że euro „związałoby nas na stałe z UE”. - Teraz mamy władzę, która chętnie by nas z Unii wypisała – dodaje. Zaznacza jednak, że „nie ma możliwości szybkiego wprowadzenia euro, bo po tej polityce PiS nie spełniamy już warunków”.

Lubnauer o Petru: Solista. To szkodzi całej opozycji. Zespół nie zamierza się nim zajmować

- Ryszard Petru jest solistą, postanowił ogłosić się poza zespołem. Dla mnie wartością jest pakt senacki. Jeśli ktoś chce grać razem w zespole, uważa, że jedność jest wartością, to nie gra jak solista – mówi wiceszefowa .Nowoczesnej, pytana o start byłego szefa .N do Senatu. - Petru nie jest mistrzem gry zespołowej – ocenia Lubnauer. Jej zdaniem takie ogłaszanie startu szkodzi całej opozycji. - Nie powinien samodzielnie zgłaszać się jako kandydat do Senatu. Jeśli on nie chce grać w zespole, to zespół nie zamierza się również zajmować nim – zapowiada Gość Radia ZET.

Tusk chce wyciąć koalicjantów? - Nic takiego nie ma miejsca. Uwielbiam te plotki z kuluarów, które nie mają nic wspólnego z prawdą – komentuje wiceszefowa klubu KO.

