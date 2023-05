Unijny komisarz ds. rolnictwa podkreśla, że „1 mld 620 mln euro, to już zaakceptowane, częściowo wypłacone, będące w drodze formy pomocy dla rolników, jeszcze nigdy wcześniej takiej pomocy nie było” i dodaje: - Bez moich inicjatyw tego by nie było. - 1 mld 620 mln euro – tej zgody Komisji Europejskiej nie byłoby bez mojego wsparcia – ocenia. Posłowie opozycji, ale i niektórzy koalicjanci o dymisji? - Ja nie będę słuchał… szanuję wszystkie opinie, każdy ma praco oceniać moją pracę, jak uważa. Ci, którzy mnie krytykują, kiedy pełnili funkcje państwowe, polscy rolnicy nie dostali ani jednego euro dodatkowej pomocy, poza wspólną polityką rolną – komentuje komisarz UE. Gość Radia ZET zaznacza, że wszystko, co udało się uzyskać z Komisji Europejskiej to „naprawdę duże osiągnięcie” jego oraz rządu. - Już miesiąc po rozpoczęciu wojny w KE przeforsowałem, że rolnictwo zostało włączone w pakiety pomocy publicznej. To było bardzo trudne – mówi Janusz Wojciechowski. Jak podkreśla, pierwszy raz w historii Unii Europejskiej jest taka interwencja, która jest ograniczona do kilku krajów dotkniętych nadmiernym importem zboża z Ukrainy.

Wojciechowski: Jeśli działam na korzyść Polski, to (…) pojawiają się zarzuty, dlaczego komisarz nie działa w interesie także innych państw

- Nie zawsze mogą mówić o wszystkich swoich działaniach – przyznaje unijny komisarz ds. rolnictwa. - Jeśli działam na korzyść Polski, to jestem bardzo bacznie obserwowany i pojawiają się zarzuty, dlaczego komisarz nie działa w interesie także innych państw - mówi Janusz Wojciechowski. - Obiecałem 3 mld euro więcej w budżecie unijnym dla polskich rolników – jest 4 mld więcej. Obiecałem wyrównanie dopłat dla polskich rolników – dla 97 proc. gospodarstw dopłaty będą wyższe, niż średnia – wylicza Gość Radia ZET. - Skoro jest tak dobrze, to dlaczego rolnicy niedawno protestowali, a do dymisji podał się minister rolnictwa? – pyta Bogdan Rymanowski. - Bo jest wojna u naszych granic. Ten kryzys był nieuchronny – komentuje Janusz Wojciechowski. Jego zdaniem do wyboru było albo obecne działanie, albo odwrócenie się plecami do Ukrainy i zamknięcie granic. - Rosja zaatakowała Ukrainę z 3 stron, przelewa się krew i UE, rękami polskiego komisarza miałaby zablokować Ukrainę od zachodu? Domknąć rosyjski kordon? Chyba nie mają rozumu ci, którzy do tego nawoływali – mówi komisarz UE ds. rolnictwa.

„Na liberalizacji handlu z Ukrainą polska gospodarka odnosi ogromne korzyści”

- 10 mld euro to wartość eksportu polskiego na Ukrainę w 2022 roku. To 1/3 unijnego eksportu. Import ok. 6 mld. 4 mld euro nadwyżki. Polska 10 mld eksportu, Niemcy 4 mld. Czy pan potrafi pokazać jakiś kraj, do którego Polska ma większy eksport, niż Niemcy? – przytacza Janusz Wojciechowski. Komisarz zaznacza, że na liberalizacji handlu z Ukrainą polska gospodarka odnosi ogromne korzyści.

Janusz Wojciechowski: Można powiedzieć, że kryzys zbożowy jest zażegnany

- Można powiedzieć, że kryzys zbożowy jest zażegnany. Import został wstrzymany. Do Polski wpłynęło w okresie kryzysu – od kwietnia 2022 do teraz, to 4 mln 100 tys. ton ziarna. Z czego ok. 3 mln 400 tys. zostało w Polsce – mówi unijny komisarz ds. rolnictwa. Dodaje, że popyt na zboże jest, „kwestia tylko niskiej ceny, ale ona spadła z rożnych przyczyn”. - Skala problemu w Polsce nie okazała się aż tak wielka, jak np. Węgry – komentuje Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Nie zawiodłem rolników; jestem lojalny wobec UE i wobec Polski

- Zawiodłem rolników, bardzo ich przepraszam? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie zawiodłem rolników – mówi Janusz Wojciechowski.

- Jestem bardziej lojalny wobec UE, niż wobec Polski? – pyta prowadzący.

- Jestem lojalny wobec UE i wobec Polski – zapewnia unijny komisarz.

- Chciałbym koalicji PiS z dawnymi kolegami z PSL? – pyta dziennikarz.

- Nie wypowiadam się ws. wewnętrznej polityki krajowej – komentuje były polityk PSL.

- Ukraina w UE to zagrożenie dla naszych rolników? – pyta gospodarz programu.

- Nie – ocenia Gość Radia ZET.

- Unia zmierza w kierunku eurokołchozu? – pyta Rymanowski.

- Nie – uważa Wojciechowski.

