- Tak – odpowiada były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Jego zdaniem „byłoby to łatwe do przełknięcia dla tej szerokiej opozycji, która byłaby władzą”. – I myślę, że to sensowna zmiana pokoleniowa – dodaje Kwaśniewski w internetowej części programu. - Wałęsa wskazał 3 kandydatów, premierem został Mazowiecki, który nie był liderem Solidarności. Później wybrał Bieleckiego. Suchocka to efekt kompromisu 7 partii. Kiedy my wygraliśmy, postawiliśmy na Pawlaka – przypomina była głowa państwa. Gość Radia ZET zaznacza, że „premier musi mieć swoją wagę, ale musi też zagwarantować, że łączy wszystkie grupy, które mają dać większość z parlamencie i jeszcze pogodzić z prezydentem”. - Trzaskowski byłby łatwiejszy do zaakceptowania przez opozycję i myślę, że byłby też łatwiejszy do zaakceptowania przez prezydenta Dudę – mówi Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent dodaje, że Donald Tusk jest całym złem, z którym PiS walczy.

Kwaśniewski: Jedna lista to zbyt ambitne zadanie. Nie uda się

Aleksander Kwaśniewski ocenia w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że opozycja i obecni rządzący mają tyle samo szans na wygranie wyborów. - Moja prognoza to 3 listy: Hołownia+PSL, Tusk+Trzaskowski i Lewica – uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem, Tusk mógłby ewentualnie połączyć się z Lewicą, ale „boi się tego”. - Wejście w sojusz tylko z Lewicą to przyklejenie łaty, że stają się lewaccy – dodaje Kwaśniewski. Pytany o sojusz Kosiniak-Hołownia, były prezydent ocenia, że to „ruch oczekiwany w jakimś sensie”. - PSL potrzebuje głosów i to daje Hołownia. Hołownia potrzebuje struktur i to daje PSL. Programowo nie są odlegli – centrowo-katolickie środowisko – analizuje gość Bogdana Rymanowskiego. Jedna lista opozycji? - W moim przekonaniu wspólna lista jest zbyt ambitnym zadaniem i tego nie uda się zrobić – uważa były prezydent.

Pytany o to, czyRadosław Sikorski powinien brać 100 tys. euro rocznie od szejków z Emiratów Arabskich, Aleksander Kwaśniewski odpowiada, że nie chce wchodzić w to, kto jakie wynagrodzenie otrzymuje, ale dodaje też: - Z Sikorskim spotykam się na różnych konferencjach i on jest tam bardzo ceniony. - Jest niebanalny w poglądach, mówi świetnie po angielsku, więc wyobrażam sobie, że otrzymuje takie propozycje i za to wynagrodzenie płaci podatki – mówi były prezydent. - Czy od Emiratów, czy od szejków, czy od innych – to jest dyskusyjne. Ale ja też nieraz też byłem w takiej sytuacji, że pytano, czy mój udział w międzynarodowej radzie doradczej w Kazachstanie to jest ok. Jak patrzę na efekty naszej pracy, że udało nam się doprowadzić do jakiejś demokratyzacji kraju, to uważam, że to miało sens – komentuje Gość Radia ZET. Sikorski na czele przyszłego MSZ? - Był 7 lat w MSZ i myślę, że to już wystarczy. Bardzo doceniam jego doświadczenie i kompetencje i trochę byłoby szkoda, gdyby nie wykorzystano jego potencjału – uważa były prezydent.

Krótka piłka: Żona? Wygrałaby, ale nie chce

- Szkoda mojego głosu na mniejsze partie, dlatego zagłosuję na PO? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. Zagłosuję na Lewicę. To już jest silniejsze ode mnie. W każdym przypadku – zapowiada Aleksander Kwaśniewski.

- Zazdroszczę Radkowi Sikorskiemu, bo mnie nie starcza do pierwszego? – pyta prowadzący.

- Nie. Starcza – odpowiada były prezydent.

- Mój jedyny nałóg dziś to polityka? – pyta gospodarz programu.

- Nieee. Życie, sport, rodzina. Widzę polityków uzależnionych od polityki i tych nieuzależnionych. Pytam Giertycha: jak pan siebie ocenia? On mówi: jestem uzależniony – opowiada Gość Radia ZET.

- Moja żona, gdyby tylko chciałaby, wygrałaby wybory prezydenckie? – pyta Rymanowski.

- Wygrałaby, ale nie chce. Nie, rzecz poza realiami. A żonę pozdrawiam. Ocenia występy, ale generalnie jest zadowolona. Chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę – mówi Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski: Oddanie kawałka Ukrainy to polityczny koniec Zełenskiego. Generałowie mogą być dla niego alternatywą

- Zełenski wróci na Ukrainę z sukcesem. Poparcie wyrażone w Londynie i Brukseli jest potężne i spektakularne. To nie tylko oklaski, ale coraz bardziej przekonanie, że to nasza wspólna wojna – uważa były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zdaniem Gościa Radia ZET, dostawy ciężkiej broni dla Ukrainy będą przyspieszone. - Nie mam wątpliwości, że za jakiś czas zostaną też dostarczone samoloty. To nieuchronne – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Była głowa państwa ocenia również, że to, co Ukraińcy dostali – wykorzystali dobrze. - Okazują się wybitnymi wojownikami. Jak ta wojna się zakończy, to będziemy mieli w Europie najsilniejszą i doświadczoną armię i to będzie armia ukraińska – mówi Kwaśniewski. Poza tym, jego zdaniem, wejście Ukrainy do NATO jest nieuchronne, a my, ze względów bezpieczeństwa, będziemy potrzebowali jej w sojuszu.

Rosjanie wychodzą z zajętych terytoriów, ale dostają Donbas? - Dziś to jest absolutnie nierealne. A jutro, to zobaczymy. Dziś nierealne, bo Putin chce mieć całą Ukrainę. Jeśli zadowoliłby się Donbasem, to tylko na krótki czas – analizuje Aleksander Kwaśniewski. Dodaje, że dla Zełenskiego oddanie jakiegokolwiek kawałka Ukrainy to jest jego koniec polityczny. - Nastrój bojowy na Ukrainie jest tak wielki, że miejsca na kompromisy nie ma. Zełenski jest pod ścianą i to nie jest tak, że jest nie do zastąpienia. Są generałowie, którzy zdobyli sławę na polu walki i mogę być tymi, którzy powiedzą Zełenskiemu „nie”. Nie godzimy się i jesteśmy polityczną alternatywą dla ciebie – uważa Gość Radia ZET.

„Wojna jest na lata, a konflikt na pokolenia”

Były prezydent uważa, że ten konflikt będzie trwał bardzo długo. Kilkadziesiąt lat? - W sensie konfliktu między narodami – tak. Wojna jest na lata, a konflikt na pokolenia – mówi Kwaśniewski. Jego zdaniem „poziom nienawiści, który został wywołany przez Putina jest taki, że trzeba będzie pokoleń, by doprowadzić do jakiegoś spokoju”.

