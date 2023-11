Marcin Kierwiński do premiera: Trzeba mieć resztki honoru. Żenujące, tak skamleć

Marcin Kierwiński Gościem Radia ZET

Szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek ogłosił na platformie X, że Andrzej Duda podjął już decyzję ws. przyszłego premiera i dziś wieczorem ogłosi ją w orędziu. - Pozostanę przy nadziejach, że pan prezydent będzie kierował się interesem stabilności Polaków, a stabilność wymaga tego, by funkcję dostał ten, kto ma większość – mówi Gość Radia ZET, w internetowej części programu.

Co, jeśli to Mateusz Morawiecki dostanie misję tworzenia rządu? – To skończy się ona najdalej za 14 dni. Morawiecki nie dostanie wotum zaufania w nowym parlamencie – zapowiada Marcin Kierwiński w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Sekretarz generalny Platformy dodaje, że patrzy na „markotne twarze polityków PiS w Sejmie” i „oni wiedzą, że odchodzą”.

Kierwiński: Panie Morawiecki, trzeba mieć resztki honoru

Pytany o obecnego premiera, który w rozmowie z Interią przyznał, że mógłby być ministrem w rządzie Władysława Kosiniaka-Kamysza, Marcin Kierwiński odpowiada, że ma 100 proc. zaufania do prezesa PSL. - To, co wyprawa Morawiecki to żenujący spektakl. Panie Morawiecki, trzeba mieć resztki honoru. Niech się pan zastanowi, co pan wyprawia. Tak skamleć o to, by ktoś chciał się spotkać – komentuje Gość Radia ZET. - Niech się Morawiecki zastanowi, jak się szybko spakować i wynieść z KPRM, bo pierwszy okres nowej władzy to będzie rozliczanie także tego, co wyprawiał Morawiecki i jego ludzie – zapowiada sekretarz generalny PO. - Jeśli całym celem chocholego tańca Morawieckiego jest tylko to, by powołać swojego szefa KNF, to jest to upadek państwa – ocenia poseł i dodaje, że „tak mówią plotki z obozu PiS”.

„Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek z aktualnych szefów służb pozostał”

Pytany o służby, Marcin Kierwiński zapowiada:- Zrobimy dokładny audyt wszystkich służb. Polityk PO zaznacza również: - Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek z aktualnych szefów służb pozostał. Zdaniem gościa Bogdana Rymanowskiego służby zarządzane przez PiS dziś są „bardziej pisowskie, niż państwowe”.

Polityk PO zapowiada umowę koalicyjną w tym tygodniu. Rotacyjny marszałek? „Jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy”

Umowa koalicyjna? - Zmierzamy do tego, by w tym tygodniu wszystkie kwestie merytoryczne były dopięte i by liderzy mogli ją ogłosić. Plan jest taki, że w tym tygodniu. Będą strefy odpowiedzialności jasno zdefiniowane – zapowiada Marcin Kierwiński. Dopytywany o to, czy Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty podzielą się funkcją marszałka Sejmu – każdy z nich po 2 lata – sekretarz generalny PO przyznaje, że „to jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy”. - Rozwiązania dot. rotacyjności na najważniejszych funkcjach wybieralnych, to są rozwiązania, które świetnie sprawdziły się w PE, pozwalają stworzyć partycypację koalicjantów w sprawowaniu władzy. Zawsze przekłada się na większą odpowiedzialność, a ta na lepszą jakość rządzenia. Rotacyjność to wyraz najwyższego zaufania – tłumaczy Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Morawiecki powinien zniknąć

- Czy najważniejsze stanowiska w państwie powinny być rotacyjne? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Jeśli chodzi o marszałka Sejmu i Senatu – tak. Jeśli chodzi o funkcje wykonawcze – nie – odpowiada Marcin Kierwiński.

A jak zagłosowali nasi słuchacze? 37 proc. ocenia, że TAK, a 63 proc. uważa, że NIE.

- Zrobimy czystki w spółkach Skarbu Państwa? – pyta prowadzący.

- Nie czystki, ale dokładne przejrzenie, kto w tych spółkach zasiada – zapowiada polityk Platformy.

- Jeśli Morawiecki się zmieni – może wejść do naszego rządu? – pyta gospodarz programu.

- Nie, absolutnie nie. To kłamca, który powinien zniknąć z polskiej polityki – mówi Gość Radia ZET.

- Przejmiemy kontrolę nad telewizją publiczną wszelkimi sposobami? – pyta Rymanowski.

- Oddamy telewizję publiczną Polakom – komentuje Kierwiński.

Co z CPK? - Zrobimy dokładny audyt inwestycji, zobaczymy na co poszły pieniądze, jaka jest skala inwestycji. CPK to nie samo lotnisko, też kwestie kolejowe. Na pewno zatrzymamy bandyckie wywłaszczenia i skłanianie ludzi na siłę, żeby ojcowiznę sprzedawali za grosze. Jako osoba, która zajmowała się kiedyś sprawami lotniczymi – wiem, że są lepsze i tańsze lokalizacje, niż Baranów – mówi Marcin Kierwiński.

Sekretarz generalny PO potwierdza: Naturalne, że Kosiniak-Kamysz będzie wicepremierem. MSZ? Osoba związana z KO

- To jeden ze scenariuszy, który znajduje się na stole – przyznaje Gość Radia ZET Marcin Kierwiński, pytany w internetowej części programu o to, czy Władysław Kosiniak-Kamysz zostanie wicepremierem i szefem MON, a Krzysztof Gawkowski zostanie ministrem cyfryzacji i również wicepremierem. Sekretarz generalny PO potwierdza również w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim: - Naturalną rzeczą jest, że wicepremierem będzie Kosiniak-Kamysz, jest liderem jednego z ugrupowań i wyraził taką chęć. A czy poradzi sobie w resorcie obrony? Zdaniem Gościa Radia ZET, prezes PSL jest doświadczonym politykiem i świetnie sprawdzi się na tym stanowisku.

Pytany o to, czy sam zostanie szefem MSWiA, Marcin Kierwiński odpowiada, że oczywiście to decyzja Donalda Tuska, ale dodaje: - Naturalne, że jeśli będzie mnie widział w jakiejś funkcji, to będzie to bardzo poważna propozycja dla mnie. Podział MSWiA na 2 resorty? - Nie ma takich planów – zapowiada polityk PO.

Kto zostanie przyszłym szefem polskiej dyplomacji? – Donald Tusk jest politykiem szalenie elastycznym, ale zważywszy na wagę spraw zagranicznych, wydaje mi się, że będzie szukał kogoś, kto zna świetnie sprawy międzynarodowe, potrafi świetnie przeprowadzić Polskę po trudnym okresie pisowskim. Osoba związana z KO? Kogoś takiego premier Tusk będzie szukał – mówi Marcin Kierwiński.

Sekretarz generalny PO: Rotacyjny marszałek Senatu

Dopytywany o marszałka Senatu, polityk Platformy Obywatelskiej odpowiada, że Koalicja Obywatelska jest zwolennikiem, żeby rotacyjność dotyczyła także Senatu. - Rotacyjny marszałek Senatu to jeden z bardzo realnych scenariuszy – przyznaje Gość Radia ZET.

Polityk zapowiada również: - Władza będzie na sobie oszczędzać. Zdaniem sekretarza generalnego PO, „nie ma żadnych powodów, by KPRM kosztowała 10 razy więcej, niż 8 lat temu”.

Kierwiński: Kwestie dot. praw kobiet w umowie koalicyjnej

Dopytywany o umowę koalicyjną, Marcin Kierwiński zapowiada: - W umowie koalicyjnej będą zapisane kwestie dot. praw kobiet, to na pewno. Gość Radia ZET dodaje, że „to opresyjne prawo należy zmienić” i przyznaje, że przyszli koalicjanci mają odmienne zdania w tym temacie. - Jedno, co nas łączy, to to, że sytuacja, że kobiety umierają w szpitalach, bo nie jest im niesiona pomoc w sytuacjach, które opisywały media, czy sytuacja, w której na polskie kobiety, protestujące przeciwko opresyjnej ustawie aborcyjnej, wysyłani są tajniacy z pałkami… Te sprawy zamkniemy, zakończymy i rozliczymy – zapewnia polityk PO.

Pytany przez słuchacza o to, kiedy benzyna będzie po 5 złotych, Marcin Kierwiński odpowiada: - A wiadomo, kiedy premier Tusk obejmie funkcję premiera? - Czekamy na to. Powiedział, że tak będzie prowadził polskie sprawy, że benzyna będzie za 5 złotych. I będzie tak – dodaje.

Spotkanie szefa PO z Adamem Bodnarem i Tomaszem Grodzkim w sobotę? - Mogę powiedzieć, że gości tego dnia było więcej. Sam też byłem i Grabiec – komentuje Gość Radia ZET.

RadioZET/MA