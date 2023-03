Taka decyzja miała już zapaść na Nowogrodzkiej. Gość Radia ZET zarzeka się, że nic nie wie na ten temat. 700 złotych odpowiedzią na „babciowe”? - Słyszę o tym od dłuższego czasu, zanim Tusk wymyślił moherowe, nie, babciowe – komentuje wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem lider PO „wyzywał babcie od moherów”. - Dziś Tusk zmienia twarz. 50 twarzy Donalda Tuska, każda inna. Kiedy jest prawdziwa? Okazuje się, że po wyborach – mówi Suski. Polityk partii rządzącej podkreśla, że „Polacy powinni się bać Tuska i jego rządów”. - Pokazał, że permanentnie oszukiwał w kampanii, po wyborach ukradł OFE, podniósł wiek emerytalny, a o wszystkim tym mówił, że w żadnym wypadku – wylicza Marek Suski, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Dopytywany przez prowadzącego, jak Donald Tusk ukradł pieniądze z OFE, poseł PiS tłumaczy, że „zabrał do budżetu państwa pieniądze Polaków, to proste i oczywiste”. - A zarzekał się, że niczego takiego nie będzie, że będzie dbał, będzie zielona wyspa. Tak, zielona wyspa, ale nie przypominała Irlandii tylko Sycylię – dodaje Gość Radia ZET.

„Kowalczyk płaci dziś dużą cenę. Wojciechowski podejmuje jakieś działania”

Pytany o to, czy Henryk Kowalczyk poda się do dymisji, Marek Suski odpowiada, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Jego zdaniem, minister rolnictwa „zgodnie z normalną sytuacją rynkową spodziewał się, że jak zboża jest mniej na Ukrainie, że będzie droższe”. – Minister Kowalczyk w przewidywaniach nie przewidział tego. Płaci dziś dużą cenę atakami na siebie – komentuje polityk PiS. Gość Radia ZET zaznacza, że rząd przeznacza ogromne pieniądze na wyrównanie sytuacji rolników oraz, że będzie kontrola wjazdów zboża, plombowanie, eksport. Protestujący rolnicy? - Niektórzy prywatni myśleli, że zarobią, że kupią bardzo tanio i sprzedadzą z dużym zyskiem. Część z nich jest wśród protestujących, bo nie ma zysku – ocenia Suski.

„UE nie chce nam dać pieniędzy, bo chce nas zagłodzić”

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien zrezygnować ze stanowiska, czego domaga się w rozmowie z Onetem wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski? - Podejmuje jakieś działania, ale niestety… Nie jestem rozżalony tym, co robi Wojciechowski tylko tym, że mimo tego, że ponosimy największe w UE ciężary związane z pomocą dla Ukrainy, UE nas w tym dość mizernie wspiera – komentuje Marek Suski. Jego zdaniem Unia „nie chce nam dać pieniędzy, bo chce nas zagłodzić”. - Wielokrotnie słyszałem, że nasza opozycja, która pisze paszkwile na Polskę, mówi, że jak oni dojdą do władzy, to pieniądze będą odblokowane, a dziś „nie dać, nie dać, nie dać” – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem „Wojciechowski na pewno jest fachowcem i podejmuje działania, ale to trochę jak wołanie na puszczy – w wielu sprawach UE ostrzegaliśmy, nie wierzyła nam”.

Wspólna lista z Solidarną Polską? - Myślę, że jakoś dojdziemy do porozumienia, bo dobro Polski jest ważniejsze, niż czasami nie do końca przemyślane wypowiedzi. Władza jest bardzo ważna, bo jak popatrzymy na propozycję opozycji, to gdyby oni doszli do władzy, to Polska by przepadła - uważa polityk PiS.

Suski: Ziobro czasem mnie denerwuje; Trzaskowski pokazał, że jest bardziej popularny od Tuska

- Minister Ziobro coraz bardziej mnie denerwuje? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie do końca to jest prawda. Czasem mnie denerwuje, czasem nie – przyznaje Marek Suski.

- Prezes Kaczyński myśli powoli o emeryturze? – pyta prowadzący.

- Nie wiem, mam nadzieję, że nie – komentuje polityk PiS.

- Jako koalicjanta wolałbym PSL, niż Konfederacja? – pyta gospodarz programu.

- A co to jest Konfederacja, zlepek kilku partii, które się między sobą kłócą – mówi Gość Radia ZET.

- Jeśli Trzaskowski zastąpi Tuska, możemy przegrać? – pyta Rymanowski.

- Trzaskowski pokazał, że jest bardziej popularny od Tuska. Mam nadzieję, że wygramy – ocenia Suski.

- Maluję w Sejmie, bo nudzę się na posiedzeniach? – pyta dziennikarz.

- W Sejmie raczej nie maluję, ale czasami coś tam szkicuję – zdradza poseł.

Marek Suski: Amerykańska demokracja przechodzi drobny kryzys. Trump może zostać męczennikiem

- Ani współczuję, ani nie myślę, że dobrze mu tak. Przyglądam się na demokrację amerykańską, która jakiś drobny kryzys przechodzi – mówi Gość Radia ZET Marek Suski. To jego komentarz do sprawy Donalda Trumpa, który został postawiony w stan oskarżenia, za swoje działania przed 2016 rokiem. Trump miał zapłacić gwieździe porno za milczenie. - Może się tak zdarzyć, że jeśli zostanie aresztowany, to będą tam płonące samochody, rozruchy, bójki i być może część ludzi uzna, że to polityczne szykanowanie i może zostać męczennikiem – uważa polityk PiS.

Marek Suski podkreśla, że w interesie Polski są dobre stosunki z USA, dobra pozycja w NATO, wsparcie USA dla Polski, stałe bazy i to niezależnie od tego, który to prezydent”. - Wybuchła wojna i USA zobaczyły, że Polska miała rację w ocenach Rosji i ocenach sytuacji w Europie, postawili na współpracę z Polską. Przedtem stawiali na współpracę z Niemcami. Dziś powiedzieli, że to jednak Polska jest tu liderem – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego. Wiceszef klubu PiS dodaje również: - Kibicuję sprawiedliwości, Stanom Zjednoczonym, żeby były nadal potęgą i były z nami w przyjaźni.

Marek Suski ujawnia, że szkicuje karykatury opozycji, „z Tuskiem na czele”. Zdradza również, że prezes miał początki sepsy

- Z reguły jest to jednak lista karykatur opozycyjnych, z Tuskiem na czele, Niesiołowskim, jako Gucio, który zapraszał na szczaw i mirabelki, z Tuskiem, który negocjował z Angelą – zdradza Marek Suski w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Poseł PiS szkicuje np. na posiedzeniach Sejmu, czy komisji sejmowej. Przyznaje również, że ostatnio naszkicował karykaturę „jednej z pań minister”. - Komisja była wielogodzinna, wypowiedzi bardzo długie. Staram się nie przerywać mówcom, to tam sobie poszkicowałem. Przekazałem jej rysunek – opowiada wiceszef klubu PiS.

Suski przyznaje: Prezes Kaczyński miał początki sepsy

- Miał problemy po tym zabiegu i miał takie początki sepsy – przyznaje polityk PiS Marek Suski. Dodaje, że teraz prezes czuje się już dobrze. - Rozmawialiśmy teraz dłuższy czas. Myślę, że niedługo ruszy [w Polskę – red.]. Rozpoczyna też serię spotkań, w których będzie wyznaczał nam przedwyborcze zadania. Jest dobrze – ocenia Gość Radia ZET. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński jest dużo bardziej pracowity, niż Donald Tusk i da radę konkurować z szefem PO.

Polityk PiS: Tusk ledwo kończy, na zmęczonych dźwiękach. Nie jest zbyt pracowity

- Tuskowi, jak słyszę jego wystąpienia, to po jakimś czasie pada bateria i już ledwo kończy, na takich zmęczonych dźwiękach. Donald Tusk w moim odczuciu nie jest zbyt pracowitym człowiekiem – uważa Marek Suski. Dodaje, że widział „kilkudniowe maratoniki pracy Tuska, a potem musiał wyjeżdżać na urlop, bo był taaak przemęczony”. - Praca zrywami. Zrywa się, słomiany ogień, potem się wypala, odpoczywa, znów zrywa. Z prezesem jest nieporównywalnie słabszy – ocenia Gość Radia ZET.

Marek Suski uważa, że Platforma Obywatelska jest „obciachowa”. - To jest chodzący obciach. Niech pan popatrzy, co dzieje się u nich. U nas – przede wszystkim praca. Być może to nie jest najbardziej popularne w Polsce – mówi wiceszef klubu PiS, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

„Żyjemy z żoną skromnie. Kupowałem ostatnio ćwiartkę kurczaka i kawałek szponderka, cukier po 4,99”

Pytany przez słuchacza o to, czy nadal robi zakupy z kartki, którą daje mu żona, poseł potwierdza. - Zważam na ceny, ale żyjemy z żoną skromnie. Nie robimy zakupów typu kawior, ośmiorniczki czy inne rzeczy. Robimy zwykłe zakupy: chleb, masło, warzywa – zdradza Marek Suski i dodaje: - Kupowałem ostatnio ćwiartkę kurczaka i kawałek szponderka, cukier ostatnio był u nas po 4,99.

Pytany przez internautę o to, czy Łukasz Mejza znajdzie się na listach PiS, wiceszef klubu odpowiada: - Poseł Mejza jest dość specyficzny, nieco kontrowersyjny, nie wiem, czy powinien się znaleźć. - Na szczęście nie ja będę podejmował decyzję – dodaje.

„Teraz pewnie mnie wykreślili, bo nie płacę składek”

Pytany przez słuchacza, o to, czy można zamówić u niego portret okolicznościowy, Marek Suski odpowiada: - Na razie nie mam czasu, choć robiłem sporo portretów, bo uczyłem się portretowania w szkole. - Lubię. Portret oddaje nie tylko tak, jak zdjęcie, oddaje trochę charakter człowieka – przyznaje polityk. Suski opowiada, że był taki czas, kiedy nie był jeszcze posłem, że brał udział w wystawach. - Należałem nawet do Związku Plastyków. Teraz pewnie mnie wykreślili, bo nie płacę składek – komentuje.

- Leciał pan już z Radomia do Afryki? – pyta słuchacz.

- Jeszcze nie. Ale mam nadzieję. Za miesiąc otwarcie lotniska i pierwsze loty są już w zasadzie wyprzedane. Nie tak dawno zaprosiłem do Radomia ambasadorów, m.in. Egiptu i miał przekonywać swoje linie i firmy, żeby zainteresowały się Radomiem – komentuje Gość Radia ZET.

Sztab PiS przeciwko Trzaskowskiemu?

- Nie było takiego sztabu, działającego przeciwko Trzaskowskiemu [w wyborach prezydenckich – red.] – odpowiada Gość Radia ZET.

- Ale czarny PR robiliście – dodaje prowadzący.

- To nie jest czarny PR. To przypominanie wpadek – mówi Suski.

- Pieniądze dla pani, która inwigilowała papieża, inwigilowała jednego z księży, który potem został zamordowany. On takich ludzi trzyma u siebie w urzędzie. Miał nawet taką grupę ludzi ze starych służb specjalnych w swoim urzędzie – mówi polityk PiS.

"Czasem mieliśmy pomysły, żeby iść ostro, a Jarosław mówi: Nie, nie, nie będziemy naśladować PO"

- Nie znam nikogo, kto byłby bardziej za demokracją, niż Jarosław Kaczyński. Czasem mieliśmy pomysły, żeby iść ostro, a Jarosław mówi: Nie, nie, nie będziemy naśladować PO, musimy być lepsi – opowiada Marek Suski.

