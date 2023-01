- Jeśli senatorowie zwrócą się z prośbą i Komisja Wenecka oceni projekt [noweli o SN – red.], to będzie to działanie Senatu, a wiemy, że ten jest opozycyjny w stosunku do rządu. Nie wiedziałem tylko, że jest opozycyjny w stosunku do kamieni milowych – mówi w Radiu ZET wiceszef klubu PiS Marek Suski. Gość Radia ZET uważa, że „to nowość w polskiej polityce, że większość senacka, która jest związana z totalną opozycją będzie przeciwko propozycjom, które próbuje nam narzucić UE”. - To kabaret, niepoważne – ocenia polityk partii rządzącej. - Najpierw wnioskują, byśmy dokonali tego rodzaju zmian, a teraz będą robić wszystko, by uznać, że zmiany, o które postulowali są niekonstytucyjne. Nawet Mrożek by tego nie wymyślił – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Marek Suski dodaje również, że Unia sama się klinczuje.

Dopytywany przez prowadzącego o to, czy posłowie klubu PiS, którzy głosowali przeciwko noweli o Sądzie Najwyższym, zostaną wykreśleni z list PiS, wiceszef klubu parlamentarnego odpowiada: - Nie sądzę i dodaje: - Zapamiętamy. - Mamy nawet takie karty posła, aktywności, opisujemy tam spotkania. Kartoteka? Sami je prowadzimy. Każdy z nas musi pracować i jest ocena pracy w terenie, parlamencie. W każdej pracy ocenia się pracowników – mówi Gość Radia ZET.

Suski: Ustawa wiatrakowa to rzeczywiście problem. Będziemy rozmawiać z opozycją

Szef sejmowej komisji ds. energii i klimatu przyznaje w Radiu ZET, że ustawa wiatrakowa to „rzeczywiście problem”. - Ludzie nie chcieli, żeby im stawiać wiatraki tuż pod domem. Tu jest postulat, by zmniejszyć odległości. Będziemy szukać kompromisów. Widzę kilka pomysłów, które nie będą konfliktowe: np. zmniejszenie odległości od lasów – analizuje Marek Suski. Polityk ocenia, że „zdecydowana większość” posłów z jego klubu jednak zagłosuje za. Zapowiada także rozmowy z opozycją w tej sprawie. - PSL w niektórych sprawach deklaruje, że nie będzie totalną opozycją. Że jak będą rozwiązania dobre dla Polski, to niektóre rzeczy popierają – mówi poseł. - Mamy 8 projektów, w przyszłym tygodniu zaczniemy pracę, do komisji projekty wpłynęły. Dziś będę planował posiedzenie – zapowiada Gość Radia ZET i dodaje, że prace rozpoczną się „raczej w lutym”. - Już niektórzy posłowie dzwonią i pytają: kiedy, jak? Jest zainteresowanie. Z drugiej strony są też protesty, by wprowadzać takie rozwiązania – ocenia Suski.

Marek Suski: Są ruchy w Niemczech zmierzające do odzyskania Śląska i Pomorza. Myśl o budowie IV Rzeszy kołacze się w niektórych sercach

- Patrząc na to, co się dzieje i jakie są nastroje w społeczeństwie niemieckim, to pewnie ta myśl o budowie IV Rzeszy gdzieś tam się kołacze w niektórych sercach – mówi Gość Radia ZET Marek Suski. - Patrząc sondaże poparcia dla wsparcia wojny na Ukrainie – większość niemieckiego społeczeństwa jest przeciwna. Coś tu jest na rzeczy, że postawa Niemiec jest chwiejna – uważa wiceszef klubu PiS. Polityk partii rządzącej zdradza również, że ostatnio rozmawiał z ambasadorem Niemiec w Polsce. - Powiedział, że przecież to wojna o ustalenie nowej geopolitycznej mapy, rewizję granic – mówi Suski i zaznacza, że „są ruchy w Niemczech zmierzające do odzyskania Śląska i Pomorza”.

„Nie wykręcą się od odpowiedzialności”

Marek Suski ocenia, że współpraca z Niemcami jest „dobra”, ale podkreśla, że „na gruncie politycznym niemieckie postępowanie wobec Polski nie jest najlepsze”. - Krytyka jest uzasadniona. Ponad 5 mln zamordowanych Polaków i niewypłacenie żadnych reparacji – mówi polityk PiS. Zadośćuczynienie? - Oczywiście, że mamy szanse na otrzymanie reparacji. Z jednej strony jest „nein”, z drugiej zdają sobie sprawę, że historii nie zmienią. Nie wykręcą się od odpowiedzialności – uważa Gość Radia ZET.

Markowi Suskiemu robi się lepiej, jak patrzy na twarz prezesa Kaczyńskiego. „Pogodny, uśmiechnięty, gotowy do walki o Polskę”

- Forma prezesa bardzo dobra. Wczoraj był na mszy, chodzi już bez kul. Był nawet pogodny, uśmiechnięty, gotowy do walki o Polskę – opowiada wiceszef klubu PiS. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy prezes jest gotowy do wznowienia objazdu po kraju, Marek Suski odpowiada: - Tak sądzę, widząc determinację prezesa, wolę walki, odporność na ból – a jest człowiekiem zahartowanym – więc myślę, że niedługo. - Jak pan patrzy na twarz prezesa, to od razu robi się panu lepiej – pyta prowadzący. - Oczywiście. Prezes jest bardzo pogodnym człowiekiem, nastawionym pozytywnie do ludzi – przyznaje Gość Radia ZET. Marek Suski przyznaje również, że Jarosław Kaczyński miał wstawianą endoprotezę kolana. - To rzeczywiście operacja trudna. Podobno łatwiejsza jest nawet operacja wymiany biodra, niż kolana. Zabieg ciężki. Ale prezes zniósł go bardzo dobrze – komentuje polityk PiS.

Krótka piłka m.in. o większym zaufaniu do Kaczyńskiego, niż do Dudy

- Hołownia ma więcej politycznego bigla, niż Tusk? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – uważa Marek Suski.

- PiS poradzi sobie bez Solidarnej Polski, więc lepiej żeby Ziobro się trochę uspokoił? – pyta prowadzący.

- Nie sądzę. Będziemy rozmawiać – zapowiada polityk PiS.

- Mam większe zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego, niż prezydenta Dudy? – pyta dziennikarz.

- Tak, oczywiście – przyznaje wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości.

- Szykujemy bombę na kampanię, to będzie porównywalne z 500+? – pyta gospodarz programu.

- Tego nie mogę zdradzić – komentuje Gość Radia ZET.

- Jak PiS wygra wybory trzeci raz, to namaluję wielki portret Jarosława Kaczyńskiego? – pyta Rymanowski.

- Na razie nie namalowałem. Nie myślałem o tym – odpowiada Suski.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA