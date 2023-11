Marek Suski o Sejmie: Mamy nowy PZPR, V Kolumna. Boję się o stan demokracji w Polsce

Oglądaj

Aż 73 proc. internautów, głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że PiS powinno zmienić swą nazwę. Tylko 27 proc. zgadza się z Gościem Radia ZET.

- Na razie to chyba Platforma Obywatelska zmieni nazwę na V Kolumna Obywatelska. Dlaczego? Bo służą niemieckim interesom. Kiedyś była taka V kolumna, dziś jest nowa. A w Sejmie mamy nowy PZRP – uważa polityk PiS. Jego zdaniem to Prawo i Sprawiedliwość powinno „dalej bronić polskich spraw”, ponieważ tak pokazali wyborcy. - Jest taka koalicja, która przypomina PRL – partia wiodąca i przybudówki – mówi poseł. Gość Bogdana Rymanowskiego podkreśla, że jego partia powinna dostać w Sejmie 12 komisji do przewodniczenia, a dostała tylko 5. - Rozmawiałem z przedstawicielami partii, które są przybudówkami, przystawkami PO i oni powiedzieli, że swoje prawa do rozmów scedowali na Platformę – opisuje Suski. Jego zdaniem to „50 proc. demokracja”. - Ale premier Morawiecki ma ochotę zrobić rząd z tymi przystawkami, jak pan je nazywa – zwraca uwagę prowadzący. - Wtedy byłby naprawdę demokratyczny rząd. Przestałyby być przystawkami. Teraz zostały sprowadzone do parteru przez PO – ocenia Gość Radia ZET.

Suski: Boję się o stan demokracji w Polsce

- W PE dzieje się bardzo źle. Polska jest traktowana jako państwo drugiej kategorii. Proponowaliśmy, by w polskim Sejmie odbyła się debata na ten temat, a dowiadujemy się, że będziemy jeść popcorn i słuchać o jakiś komisjach – mówi polityk PiS i dodaje: - Boję się o stan demokracji w Polsce.

Dopytywany o komisje śledcze, zapowiadane przez Donalda Tuska, Marek Suski ocenia, że jeśli będzie taka potrzeba, to Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki stawią się przed komisjami. - Choć nie widzę powodów. Chodzi o to, by odwrócić uwagę, że obecna koalicja nie chce rozmawiać o tym, że Polskę chce się pozbawić suwerenności – komentuje poseł. Jego zdaniem, jak komisje zaczną pracę, to okaże się, że „rzekome afery” to było „jedno, wielkie kłamstwo”.

„Pokolenia, które walczyły o suwerenność są dziś poniewierane”

Gość Radia ZET ocenia, że to „europosłowie PO przesądzili o tym, że będzie kontynuowany zamach na suwerenność Polski i wielu innych krajów”. - Donald Tusk jest przeciwko [zmianie traktatów – red.], a jednocześnie robi wszystko, by te zmiany zaszły. Został tu przysłany po to, by doprowadzić do tego typu rozwiązań. Kto go przysłał, kto życzył mu, by został premierem, z kim ustalał pewne rzeczy – Angela Merkel – uważa Marek Suski. Polityk dodaje, że „być może suwerenność to zgrana płyta, patriotyzm to zgrana płyta, ale cały czas próbuje się przekonać Polaków, że nie powinni być dumni ze swojej historii tylko zrezygnować z dorobku pokoleń”. - Pokolenia, które walczyły o suwerenność są dziś poniewierane – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. - Dziś mówi się o tym, że może to już przestarzałe, żeby by patriotą, że to może jakiś rasizm, faszyzm – dodaje.

Marek Suski ocenia, że koalicja, która ma większość łamie regulamin Sejmu. - Uchwałą prezydium Sejmu zmieniono zasady pracy wbrew regulaminowi – mówi polityk. - Może marszałek Hołownia przywraca porządek, jaki ma być? – dopytuje Rymanowski. - Jaki był w PRL. Była cenzura w PRL – odpowiada Suski. Jego zdaniem „dziś jest cenzura prewencyjna, którą uskutecznia marszałek Hołownia, oceniając przed wystąpieniem, co powie minister”.

Krótka piłka: Tusk będzie premierem Polski

- Morawiecki to najlepszy następca Kaczyńskiego? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Na razie pan prezes jest w dobrej formie – zapewnia Marek Suski.

- Jeszcze w tej kadencji PSL zrobi koalicję z PiS? – pyta prowadzący.

- To byłoby dobre dla Polski – ocenia polityk Prawa i Sprawiedliwości.

- Tusk będzie także moim premierem? – pyta gospodarz programu.

- Będzie premierem Polski – mówi Gość Radia ZET.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA