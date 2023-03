Dopytywana o to, czy po przedstawionych rozwiązaniach oczekuje tego, że protest się zakończy, Marlena Maląg odpowiada: - To decyzja pani Hartwich, jak długo będzie chciała protestować. Jej zdaniem, poseł opozycji „regularnie protestuje co 4 lata i szkoda, że nie zauważa tego, co było zrobione oraz, że dialog nie jest prowadzony w normalnej atmosferze”.

Gość Radia ZET podkreśla: - Pokazaliśmy propozycję kompleksowego, systemowego rozwiązania, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom środowisk osób niepełnosprawnych. Minister zapewnia, że rozwiązania będą procedowane na posiedzeniach Sejmu jeszcze tej kadencji.

Minister zapowiada: Opiekun może dorabiać tyle, ile chce

Dopytywana przez Bogdana Rymanowskiego o to, dlaczego rządzący nie chcą spełnić postulatu, by rodzice na świadczeniu pielęgnacyjnym mogli dorabiać bez żadnego kryterium, Marlena Maląg odpowiada, że kosztowałoby to budżet państwa 23 mld złotych. Dodaje, że propozycja rządu wychodzi naprzeciw temu postulatowi. Jak więc wygląda ta propozycja? - Bardzo ważna zmiana – świadczenie będzie dla osoby niepełnosprawnej i automatycznie opiekun będzie mógł w pełni podejmować aktywność zawodową – wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej. Z ograniczeniem? - Nie. Jest świadczenie wspierające, które będzie pobierała osoba z niepełnosprawnością, wtedy opiekun może pracować. Nie jest powiązany ze świadczeniem. Może dorabiać tyle, ile chce – zapowiada Gość Radia ZET. Minister dodaje jednak, że trzeba będzie dokonać wyboru. - Mamy opiekuna i osobę niepełnosprawną. Osoba niepełnosprawna pobiera to nowe świadczenie, więc opiekun automatycznie nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, może być w pełni aktywny zawodowo – tłumaczy Marlena Maląg, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. - Wprowadzamy też możliwość taką, że jeśli podejmą w rodzinie decyzję, że opiekunowie pozostają na starym świadczeniu pielęgnacyjnym, opiekun będzie mógł dorabiać do 20 tys. rocznie – mówi minister.

Minister zapowiada w internetowej części programu, że rząd będzie starał się przedstawić projekt ustawy na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a najpóźniej na majowym. Dodaje, że ustawa ta będzie uchwalona jeszcze przez wakacjami. - Będą 3 poziomy wsparcia. Będzie to zależało od tej funkcjonalności, w jakiej dana osoba radzi sobie w codziennych sytuacjach. Świadczenie jest wyższe od pielęgnacyjnego. Będzie wynosiło 200 proc. renty socjalnej. Corocznie będzie waloryzowane. Renta socjalna dziś to 1588. Od tego świadczenia odprowadzane są składki dla opiekuna – mówi minister rodziny i polityki społecznej. Gość Radia ZET dodaje, że oczywiście mogą być tacy opiekunowie, gdzie np. mama ma ponad 50 lat i będzie jej trudno odnaleźć się jako aktywnej zawodowo. - Przygotowaliśmy pakiet wsparcia dla takich osób: zasiłek przedemerytalny, pakiet wsparcia dla aktywności zawodowej – mówi Marlena Maląg.

Dlaczego minister rodziny i polityki społecznej nie spotkała się z protestującymi w Sejmie osobami z niepełnosprawnością i ich opiekunami? - Pan minister Wdówik był w czwartek w Sejmie, spotkał się z protestującymi, zaprosił do ministerstwa. Sprawę tę pilotuje pan minister, w bardzo kompetentny sposób rozmawia – komentuje Gość Radia ZET Marlena Maląg.

- Dla mnie najważniejsze jest to, byśmy nie dzielili środowiska osób niepełnosprawnych i opiekunów. Środowisko jest różnorodne, potrzeby i oczekiwania są różne – dodaje szefowa resortu rodziny.

- Jeszcze w tej kadencji pokażemy, będziemy konsultować ustawę włączającą konwencję o prawach osób niepełnosprawnych – zapowiada polityk.

Marlena Maląg o śmierci Mikołaja Filiksa: Tusk i jego obóz wykorzystują to do robienia polityki. Nieprzyzwoite z ludzkiego punktu widzenia

- Czy mają państwo wyrzuty sumienia z powodu śmierci 16-letniego Mikołaja Filiksa? – pyta Bogdan Rymanowski. - Głębokie wyrazy współczucia dla mamy. To wielka tragedia dla rodziny. Ale my, jako ugrupowanie polityczne nie rozpoczęliśmy tego tematu – mówi Gość Radia ZET Marlena Maląg. Dopytywana o to, czy państwo zrobiło wszystko, by pomóc rodzinie poseł Filiks, minister rodziny zapewnia, że „państwo stara się robić wszystko”. Dodaje jednak: - Wykorzystywanie przez Donalda Tuska i jego obóz takich sytuacji do uprawiania polityki po samym pogrzebie, to jest niegodne komentowania. - Przykre jest to, że sami koledzy z partii pani poseł Filiks wykorzystują to politycznie. Nieprzyzwoite z ludzkiego punktu widzenia – ocenia polityk PiS.

- Nie pracujemy nad takim rozwiązaniem – odpowiada szefowa resortu polityki społecznej, pytana o waloryzację 500+ do 800+. Maląg zaznacza, że należy zwrócić uwagę na bardzo trudny czas, z powodu wojny za naszą wschodnią granicą. - My wspomagamy wszystkie rodziny – rodziny z małymi dziećmi i seniorów – dodaje.

Krótka piłka: 14. emerytura z kryterium dochodowym; rodzinom nigdy nie żyło się tak dobrze

- Bogaci nie powinni pobierać 500+? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Dla nas to świadczenie jest świadczeniem powszechnym – odpowiada Marlena Maląg.

- 14. emerytura dla wszystkich? – pyta prowadzący.

- 14. emerytura z kryterium dochodowym – komentuje minister.

- W rządzie powinno być więcej kobiet? – pyta dziennikarz.

- W rządzie jest coraz więcej kobiet, czyli tak – mówi polityk.

- Rodzinom nie żyło się nigdy tak dobrze, jak za PiS? – pyta gospodarz programu.

- Tak – ocenia minister rodziny.

- Budżet się nie spina, ale wszystkie świadczenia utrzymamy? – pyta Rymanowski.

- Budżet się spina w pełnym zakresie – odpowiada Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej: Nikomu nic nie rozdajemy. Nikomu nic nie zabieramy. Zmieniamy sytuację Polaków

- Filozofią naszego rządu jest wspieranie Polaków i rozwój, budowanie nowoczesnej Polski – mówi Marlena Maląg, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Nikomu nic nie rozdajemy, tylko zmieniamy sytuację Polaków – podkreśla minister.

Pytana przez słuchacza o to, dlaczego rząd kolejny raz sięga po pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej i zabiera pieniądze dla przyszłych emerytów, minister rodziny i polityki społecznej zapewnia: - Nikomu nic nie zabieramy. Dodaje, że „wsparcie, które jest potrzebne dla seniorów – 13. i 14. emerytura – są i będą realizowane”. - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w bardzo dobrej kondycji. Pomimo trudnych czasów mamy pokrycie składką 85 proc. – sytuacja całkiem bezpieczna dla przyszłości systemu emerytalnego – zapewnia Gość Radia ZET.

Marlena Maląg ocenia, że wsparcie, które rząd PiS dedykuje dla rodzin jest „adekwatne dla potrzeb”. - Wychodzimy naprzeciw. To nie jest rozdawnictwo. Zmiana filozofii zarządzania państwem – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Minister dodaje, że „najważniejszy jest człowiek i rozwój nowoczesnego, niepodległego państwa”.

Maląg: Co trzecia firma w Polsce jest zakładana z udziałem kobiet

Pytana przez prowadzącego o zapowiedź premiera, że rząd przeznaczy miliard złotych na program wspierający działalność gospodarczą, zakładaną przez kobiety, minister Maląg zapowiada, że „w ciągu miesiąca powinniśmy poznać założenia do tego pakietu. - Wsparcie dla kobiet w postaci mocnego wsparcia na zakładanie działalności jest bardzo potrzebne – komentuje. Zdaniem Gościa Radia ZET, w Polsce i tak kobiety są bardzo aktywne w tym zakresie. - Co trzecia firma w Polsce jest zakładana z udziałem kobiet. Mamy bardzo niską lukę płacową na tle UE, która jest naszym niby przykładem – mówi Marlena Maląg. Jej zdaniem kobiety w Polsce zarabiają coraz lepiej, są aktywne zawodowo, chcą łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. - My to ułatwiamy – komentuje Gość Radia ZET.

„Absolutnie nie będziemy wypowiadać Konwencji Stambulskiej”

- Minęły 2 lata 8 miesięcy od ogłoszenia przez panią przygotowań do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Co się dzieje w tej sprawie? – pyta internauta.

- Pamiętam swoją wypowiedź. Absolutnie nie będziemy wypowiadać Konwencji Stambulskiej. Mówiłam wtedy, że analizujemy, to było na miękko. Rząd się nie wycofa – zapewnia Gość Radia ZET.

RadioZET/MA