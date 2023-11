Marszałek senior: Premier złoży dymisję na moje ręce. Boję się laski. Mam chłopską rękę

Gość Radia ZET. Marek Sawicki u Bogdana Rymanowskiego

- Próby z laską marszałkowską nie są za mną. Tego najbardziej się obawiam, bo mam dosyć mocną, chłopską rękę i boję się, że jak chwycę za tę laskę, to różnie może z nią być – dodaje marszałek senior z PSL.

Jak będzie wyglądało pierwsze posiedzenie? - Zaczynamy wprowadzeniem prezydenta, powitaniem gości, później hymn, wystąpienie prezydenta, wystąpienie moje i zaprzysiężenie posłów – opisuje Marek Sawicki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Co marszałek senior powie w orędziu? – Będę się odnosił do obecnych realiów demokracji, moich doświadczeń z 30 lat i próby tego, czego oczekuje suweren, czyli szukania dróg do kompromisu, pogodzenia, odbudowy wspólnoty – zapowiada w Radiu ZET Sawicki. Dodaje, że wystąpienie będzie czytał z kartki. Polityk ludowców zradza również: - Premier Morawiecki zdecydował, że dymisję będzie składał na moje ręce, a nie na ręce nowo wybranego marszałka. Marszałek senior tłumaczy, że nie ma tu zapisu regulaminowego. Jest tylko zapis, że premier składa dymisję rządu w trakcie pierwszego posiedzenia. - Premier wyjdzie na trybunę i powie parę słów do wysokiej sali, Sejmu, do społeczeństwa – mówi Marek Sawicki. Dodaje, że po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego będzie pora na wybór stałego marszałka Sejmu i przerwa na zgłoszenie kandydatur. - Jak wybierzemy marszałka, to rola marszałka seniora się kończy, wraca do ław poselskich. I znów zostaje szarym posłem – opowiada Marek Sawicki.

„Hołownia jest w dobrej formie”

Pytany o to, czy to pewne, że Szymon Hołownia zostanie marszałkiem Sejmu, marszałek senior odpowiada: - Nie sądzę, by coś mogło się zadziać. Jest w dobrej formie, więc skoro koalicja większościowa zgłasza go, to jest on uzgodniony i ja będę głosował za tą kandydaturą – zapowiada Gość Radia ZET. Dopytywany, czy PiS zgłosi kontrkandydata, poseł PSL przyznaje: - Wczoraj próbowałem sondować w PiS, ale nie dostałem zdecydowanej odpowiedzi.

Elżbieta Witek w prezydium Sejmu? - W Polsce obowiązuje konstytucja. Jest domniemanie niewinności. Pani marszałek nie ma zarzutu, skazania. Źle byłoby, gdybyśmy zaczynali X kadencję Sejmu, że nawzajem kluby wyznaczają sobie kandydatów na ważne funkcje w Sejmie – komentuje marszałek Sawicki. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy reszta jego klubu ma podobne zdanie w tej sprawie, Marek Sawicki mówi, że „z posiedzenia klubu w czwartek większość skłania się ku mojej opinii”. Dodaje, że jeszcze dziś o 10:30 będzie posiedzenie klubu PSL-Trzecia Droga.

Sawicki o Konfederacji: Nic się nie stanie, jak będzie jeden wicemarszałek więcej

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy Konfederacja dostanie miejsce w prezydium Sejmu, marszałek senior komentuje: - Osobiście jestem za tym, by każdy klub reprezentowany w parlamencie miał swojego przedstawiciela w prezydium. - Nic się nie stanie, jak będzie jeden wicemarszałek więcej. Budżet Sejmu się nie zawali, awantury o pokoje dla marszałków nie będzie – dodaje Marek Sawicki.

Władysław Kosiniak-Kamysz na czele MON jest gwarantem tego, że programy PiS, dot. wojska, zostaną zrealizowane? - Na pewno będzie gwarantem budowy silnej, polskiej armii. W jakim zakresie – programy muszą ulec przejrzeniu i sprawdzeniu. Dziś nie znamy umów, wysokości zobowiązań, nie wiemy za jakie kredyty i gdzie zaciągnięte będziemy robili zakupy – zapowiada Gość Radia ZET. - Skłaniamy się ku temu, by można było maksymalną produkcję przenieść do Polskich Zakładów Zbrojeniowych, bo one mają potężny potencjał – zapowiada polityk ludowców. - Umów [PiS – red.] raczej nie zrywamy, raczej negocjujemy i zmieniamy – mówi Sawicki.

Marszałek senior za likwidacją immunitetów

- Czy nowy parlament powinien zlikwidować immunitety posłom i senatorom? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Z pewnością ograniczyć. Tak – odpowiada Marek Sawicki.

Podobnego zdania jest aż 89 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl

- Koalicja może rozpaść się przez Lewicę? – pyta dziennikarz.

- Nie – ocenia polityk Trzeciej Drogi.

- Gdyby nie Hołownia, PSL poszedłby do rządu z PiS? – pyta gospodarz programu.

- Nie – zapewnia Gość Radia ZET.

- Jeśli prezydent poprosi – mogę zostać jego doradcą? – pyta Rymanowski.

- Wydaje mi się, że mam inną rolę do spełnienia. Zostałem wybrany przez moich wyborców na posła i nie. Oczywiście nie – komentuje Sawicki.

- Immunitet nie może chronić przed żadnymi przestępstwami, w tym pospolitymi. Immunitet nie może być ochroną w procesach cywilnych poseł-obywatel. Immunitet powinien obejmować działalność polityczną: wypowiedzi z trybuny sejmowej, bezpośrednia działalność związana z ochroną praw i interesów obywateli, interwencje poselskie w urzędach i wobec organów porządku publicznego – tłumaczy w internetowej części programu.

Marszałek senior o przyjęciu u prezydenta: Nie było polityków PiS. Byłem zdumiony

- Moim obowiązkiem było wziąć w tym udział. Obowiązkiem przyjemnym – mówi Marek Sawicki, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o sobotnie przyjęcie u prezydenta Andrzeja Dudy, z okazji Święta Niepodległości. - Byłem zdumiony, że polityków PiS na tym przyjęciu nie było – komentuje marszałek senior. - Być może zajęci są czymś innym i uznali, że spotkanie u prezydenta Dudy może kolidować z ich obowiązkami – dodaje polityk PSL.

Dopytywany o swoją nominację na funkcję marszałka seniora, Marek Sawicki odpowiada, że odebrał ją „jednoznacznie”. - To oczekiwanie, że dzisiejsze posiedzenie będzie przeprowadzone w trybie konstytucyjnym, godnie – mówi Gość Radia ZET i dodaje: - Wydaje się, że prezydent zorientował się, że popisowy spór od 2005 roku niszczy tkankę społeczną i trzeba zacząć odbudowywać wspólnotę.

Sawicki: Najważniejsze sprawy powinny rozstrzygnąć się dziś i jutro

- To posiedzenie może trwać kilka dni, ale w mojej ocenie najważniejsze sprawy powinny rozstrzygnąć się dziś i jutro – zapowiada marszałek senior. Uchwała o unieważnieniu wyborów tzw. sędziów dublerów w TK? - To już będzie decyzja marszałka właściwego. Jeśli będzie dobrze przygotowane i uzasadnione od strony prawnej – niewykluczone – odpowiada Marek Sawicki.

- Wszyscy się dogadali [jak będą siedzieć w Sejmie – red.]. Jeśli chodzi o miejsce dla Konfederacji – PiS dogadał się z Konfederacją. Pierwotnie KO chciała umieścić Konfederację przy samym tramwaju rządowym, na skrajnej, prawej części – opisuje marszałek senior. Dodaje, że PiS będzie siedziało przy ławach rządowych, a Konfederacja w środki – pomiędzy PiS, a PSL.

Marek Sawicki o aborcji: Lewica i KO chcą grać tematem co najmniej do wyborów prezydenckich

Co dalej z prawem aborcyjnym? - Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z 2 propozycjami złagodzenia restrykcji aborcyjnych, mam wrażenie, że i Lewica i KO mają życzenie, by tematem grać co najmniej do wyborów prezydenckich, a nie problem rozwiązać. My proponujemy krótszą drogę – poprzez kompromis aborcyjny i referendum można to załatwić w rok – mówi polityk Trzeciej Drogi. - Jeśli rzeczywiście jest tak, jak twierdzi Lewica i KO, że 80 proc. społeczeństwa opowiada się za ich koncepcją, to dlaczego boją się referendum? – pyta Gość Radia ZET.

Pytany o prezesa PiS, który mówi o tym, że Polsce grozi utrata niepodległości, a na czele nowej koalicji stoi partia niemiecka, Marek Sawicki przyznaje: - Jest mi bardzo przykro. - Kaczyńskiego znam od początku lat 90. Nikt tak nie federalizował UE z polskich polityków jak Kaczyński i PiS – ocenia marszałek senior. Sawicki wylicza, że „traktat z Lizbony negocjował Jarosław Kaczyński, podpisywał Lech Kaczyński, kwestie federalizacji finansowej – wspólne podatki, wspólne pożyczki, uwspólnotowienie długu, wypłatę pieniędzy od bliżej niedookreślonej praworządności – to wszystko zatwierdziło PiS”. - Polityk Jarosław Kaczyński, który firmował federalizację, dziś straszy nas, że grozi nam utrata suwerenności. To jest nieuczciwe – uważa Marek Sawicki.

- Znam Donalda Tuska jakiego znam i nie oczekuję od niego zmian. Każdy z nas się zmienia, każdy dzień nas zmienia, ale jeśli ktoś oczekuje jakiejś radykalnej zmiany, to jest naiwny – mówi Marek Sawicki.

- Absolutnie IPN musi pozostać. Można się zastanawiać, jak sprawić, żeby był mniej polityczny – odpowiada Sawicki, pytany i likwidację Instytutu Pamięci Narodowej.

Marszałek senior za zmianą konstytucji. „Nie przystaje do współczesności”

- Mam nadzieję, że w tej kadencji Sejmu powstanie komisja konstytucyjna, która rozpocznie prace nad przeglądem i nowelizacją konstytucji. W wielu przypadkach nie przystaje do współczesności – mówi Marek Sawicki, w internetowej części „Gościa Radia ZET”. Zdaniem marszałka seniora „trzeba zwołać grona eksperckie, obywatelskie, w połączeniu z parlamentarzystami, prawnikami”. - Gdybyśmy teraz zaczęli przygotowywać zmiany do konstytucji, a w następnej kadencji konstytucję zmienili, to byłoby to dobre rozwiązanie – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego.

