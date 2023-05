Były spin doctor Prawa i Sprawiedliwości uważa, że premier jest tu z jednej strony celem, a z drugiej polującym, ponieważ „to, co dziś w sposób niezauważalny wyznacza pespektywę wielu polityków PiS, to następstwo po Jarosławie Kaczyńskim”. Wicemarszałek Senatu uważa, że nie jest przypadkiem nagły, równoczesny atak na dwóch najbliższych współpracowników prezesa PiS – Joachima Brudzińskiego i Mariusza Błaszczaka. Kto za tym stoi? - W kryminalistyce jest powiedziane, że ten stoi za przestępstwem, kto odniósł z niego korzyść – komentuje Kamiński i dodaje: - Zastanówmy się, kto odnosi korzyści, że z jednej strony idzie atak na Brudzińskiego, z drugiej na Błaszczaka.

Kamiński: Po co opozycja ma cokolwiek mówić, jeśli minister sprawiedliwości i premier dają Polakom powód do powiedzenia: tym panom już dziękujemy

„Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje”, czyli premier o ministrze sprawiedliwości? - Jeśli chodzi o zarzut, jaki można postawić politykowi, to jest to dość poważny zarzut – uważa Gość Radia ZET. Dodaje, że Ziobro tkwi w rządzie, który zdaniem ministra prowadzi antypolską politykę, a z drugiej strony „prezes Rady Ministrów, czyli prezes ciała, w którym jeden z członków tej rady go wyzywa, on wyzywa gościa mówiąc, że nic nie robi, ale dalej go utrzymuje”. - Po co cokolwiek ma tu mówić opozycja, jeśli minister sprawiedliwości i premier dają Polakom powód do powiedzenia: tym panom już dziękujemy – mówi Michał Kamiński z Unii Europejskich demokratów.

„W najbliższym czasie Konfederację czekają kłopoty polityczne

- PiS być może będzie pierwsze na mecie w tym wyścigu, ale to zwycięstwo będzie pyrrusowe. Żeby rządzić, trzeba mieć większość w Sejmie. Sondaże nie wskazują, by PiS i jakikolwiek potencjalny koalicjant mogli mieć bezpieczną większość – mówi polityk. Jego zdaniem, jeśli prezes PiS uzna, że opłaca mu się „wypchnąć Ziobrę po to, by Ziobro zmajoryzował Konfederację, by Kaczyński miał z kim rządzić po następnych wyborach, to wtedy pozwoli Ziobrze tworzyć własną listę”. - Moim zdaniem trzyma sobie Ziobrę na wszelki wypadek – dodaje. Michał Kamiński ocenia, że w najbliższym czasie Konfederację czekają kłopoty polityczne. - PiS będzie musiał zaatakować Konfederację. Jeśli atak się nie uda, to na pewnym etapie odpuszczą. Ale sam fakt, że zaczynają się licytować – poruszanie wątków antyukraińskich – pokazuje, że PiS widzi zagrożenie po prawej stronie – uważa były spin doctor PiS.

Michał Kamiński: Na biurko prezydenta Kaczyńskiego trafiały dokumenty, które wyraźnie wskazywały, że celem jest poróżnienie Polaków i Ukraińców

- Jeśli jest obóz polityczny, który powołuje się na spuściznę Lecha Kaczyńskiego, to musi pamiętać, że Kaczyński odmówił i wycofał swój patronat nad obchodami rzezi wołyńskiej w obawie przed tym, by ta sprawa nie była wykorzystana przez rosyjską propagandę – mówi Michał Kamiński w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Były bliski współpracownik prezydenta zdradza, że „wtedy na biurko Lecha Kaczyńskiego trafiały dokumenty, które wyraźnie wskazywały, że celem polityki rosyjskiej jest rozniecenie w Polsce debaty nt. rzezi wołyńskiej, by poróżnić Polaków i Ukraińców”. Prezydent Ukrainy powinien przeprosić? - Zarówno w swojej retoryce politycznej, jak i drodze jest prezydentem, który do złej tradycji się nie odwoływał. Odwrotnie. Ci, którzy się do niej odwołują atakują Zełenskiego. Zełenski jest na ukraińskiej scenie politycznej ostatnią osobą, którą można w jakikolwiek sposób oskarżać o sympatię do ukraińskich faszystów. Choćby dlatego, że sam jest Żydem – analizuje wicemarszałek Senatu.

Krótka piłka: PO przestrzeliła z pójściem na lewo; Kosiniak, a nie Tusk premierem

- Znam dobrze Kaczyńskiego, może sfałszować wybory? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. Nie może w sensie technicznym – komentuje Michał Kamiński.

- Opozycja powinna zagrać z prezydentem Dudą? – pyta prowadzący.

- Zależy o co. O dobre rzeczy dla Polski – bez wątpienia tak – uważa polityk Unii Europejskich Demokratów.

- Sprawę Wołynia trzeba postawić na ostrzu noża? – pyta gospodarz programu.

- Nie – ocenia Gość Radia ZET.

- PO przestrzeliła z pójściem na lewo? – pyta dziennikarz.

- Tak – odpowiada wicemarszałek, niegdyś polityk Platformy.

- To Kosiniak, a nie Tusk powinien być premierem przyszłego rządu opozycji? – pyta Rymanowski.

- Tak – przyznaje Kamiński.

