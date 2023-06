Michał Kobosko mocno o politykach PO: Hipokryzja level master w niektórych przypadkach

Tak polityk komentuje zamieszanie wokół jego partii, po zorganizowaniu konsultacji nt. edukacji i zaproszeniu wszystkich partii, również rządzących. - Nie siejemy zamętu, nie rozbijamy opozycji – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. PO wściekła na Polskę 2050? - Mógłbym podawać „n” przykładów, kiedy PO współpracowała z PiS, (…) działo to się i się dzieje: posłanki KO były u pani prezydentowej ws. lex Czarnek, były pomysły dot. zmiany konstytucji, PO z PiS chce podnieść 500 do 800+, czyli zwiększyć skalę rozdawnictwa – wylicza Kobosko. Podkreśla, że są takie sytuacje, gdzie Platformie kompletnie nie przeszkadza „paktowanie czy ustalanie” różnych rzeczy z rządzącymi. Pytany o to, czy w takim razie politycy Platformy Obywatelskiej są hipokrytami, wiceprzewodniczący Polski 2050 odpowiada, że „niektórzy tak” i dodaje: - W niektórych przypadkach hipokryzja level master. Zdaniem Michała Koboski, problemem nie jest to, że jego partia chce rozmawiać, tylko to, że pomysł położył na stole Szymon Hołownia, a nie któryś z polityków Platformy. - Zapraszaliśmy, zapraszamy i będziemy zapraszać wszystkie ugrupowania, które są reprezentowane w Sejmie – zapowiada Gość Radia ZET.

Polityk zaznacza, że PiS będzie działało w kierunku rozbicia opozycji. - Bardzo byśmy chcieli, by w ramach opozycji, szczególnie w największym ugrupowaniu, nie było działań na rzecz dzielenia i osłabiania – mówi Michał Kobosko w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Dodaje, że tak właśnie można odebrać ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska. - PO walczy o pełną dominację na rynku opozycji demokratycznej, a sondaże jasno pokazują, że przepływy następują wewnątrz, ale od tego herbata nie robi się słodsza. Od tego obóz opozycji demokratyczniej nie zwiększa szansy na zwycięstwo – zaznacza Gość Radia ZET.

- Mamy swoją integralność, suwerenność, nie będziemy niczyją przystawką. Wkurzamy swoją obecnością, irytujemy, denerwujemy. Jest grono zwolenników PO, którzy działają jak armia i nas krytykują, atakują – mówi Kobosko.

Michał Kobosko nie wyklucza jednej listy z PO. Turów? „Trzeba będzie zamknąć. Nie można oszukiwać górników”

- Donald Tusk działał w interesie Rosji? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie znam żadnych dowodów na tę tezę – komentuje Michał Kobosko.

- Nigdy z PO na jednej liście? – pyta prowadzący.

- Nigdy nie mówię nigdy – przyznaje wiceszef Polski 2050.

- Ostatecznie pójdziemy do wyborów z listy PSL? – pyta gospodarz programu.

- Nie mamy takiego planu – komentuje Gość Radia ZET.

- Legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży? – pyta dziennikarz.

- Najpierw referendum, oddanie decyzji Polakom, a potem decyzja. Nie wykluczamy, jeśli większość tak zdecyduje, że w taką stronę pójdziemy – odpowiada polityk.

- Turów trzeba zamknąć? – pyta Rymanowski.

- Trzeba będzie zamknąć, ale przygotowując proces. Nic nie może zdarzyć się z dnia na dzień, ale nie można oszukiwać górników, jak robi to rząd, oferując wieloletnią perspektywę funkcjonowania sektora węglowego – uważa Kobosko.

- To jest jedyny sondaż, gdzie możemy cieszyć się z 0 proc. – tak wiceprzewodniczący Polski 2050 komentuje sondaż IBRiS dla Radia ZET. Na pytanie „Działania, którego z polskich ugrupowań politycznych ocenia Pan/Pani jako najbardziej sprzyjające Rosji?” respondenci odpowiadali:

- PiS 23,2 proc.

- KO 23,1 proc.

- Konfederacja 13,6 proc.

- Lewica 8,4 proc.

- AgroUnia 5,1 proc.

- PSL 0,4 proc.

- Polska 2050 Szymona Hołowni 0 proc.

Nie wiem/Trudno powiedzieć 26,2 proc.

- Nie można nas oskarżyć, że w jakimś momencie sprzyjaliśmy wpływom rosyjskim – uważa Gość Radia ZET. Dodaje jednak, że „ruską onucą” nie nazwałby żadnej partii, może z wyjątkiem Konfederacji. - Osobiście, gdybym został zapytany, to nie przyszłoby mi do głowy, by wskazywać PO jako najbardziej prorosyjską partię w Polsce – przyznaje polityk. Jego zdaniem obrzucanie się wzajemne oskarżeniami o to, kto służy wpływom rosyjskim będzie jednym z leitmotivów w tej kampanii.

Komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce? - Nic się nie zmienia w naszym podejściu. Jest w tym coś absolutnie skandalicznego i niedopuszczalnego w kraju demokratycznym, by 4 miesiące przed wyborami powoływać komisję, której głównym celem ma być szczucie i obrażanie polityków opozycyjnych, którzy nie podobają się partii władzy – uważa Michał Kobosko. Jego zdaniem „nic nie zmienia grzechu pierworodnego, który jest u podstaw tworzenia komisji – jest stricte polityczna, partyjna, wyborcza do ataku politycznego”.

Wiceszef Polski 2050: To mógł być marsz całej opozycji demokratycznej. Tusk zdecydował inaczej

- Jest oczywiste, że ten marsz był osobistym sukcesem Donalda Tuska. Cały czas uważam, że to mógł być marsz całej opozycji demokratycznej. Mógł być tak zorganizowany – mówi Michał Kobosko, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o marsz 4. czerwca, zorganizowany przez PO. - To mógł być marsz firmowany przez całą opozycję demokratyczną – 4 ugrupowania, 4 bloki. Tusk zdecydował inaczej – dodaje wiceprzewodniczący Polski 2050.

Kobosko o pakcie sejmowym Lewicy: To by dobrze zrobiło

- Uważamy, że dobrze by zrobiło i być może trochę uspokoiłoby nastroje i obniżyło poziom emocji, gdyby takie porozumienie powstało – tak o pakcie sejmowym, proponowanym przez Lewicę mówi Kobosko w rozmowie z Rymanowskim. Zdaniem polityka nie ma już czasu, a na ustalanie współpracy opozycji, po wyborach będzie już za późno.

Gość Radia ZET: Wspólna lista PO i Lewicy byłaby dość logiczna

- Byłoby to dość logiczne, skoro tak wiele haseł i pomysłów jest bliskich – uważa Michał Kobosko, pytany o wspólną listę Platformy i Lewicy. Wiceszef Polski 2050 dodaje również: - Wiem, że Lewica bardzo by chciała, ale pan przewodniczący Tusk nie jest przekonany.

Wiec 16. czerwca w Poznaniu, na który zaprasza Donald Tusk? - Absolutnie nie wykluczamy tego, że nasi ludzie będą obecni w Poznaniu i na innych tego typu wydarzeniach – komentuje Gość Radia ZET. Podkreśla, że działacze Polski 2050 będą obecni „wszędzie tam, gdzie przychodzą ludzie, którzy popierają różne partie i mają różne poglądy, ale mają wspólną cechę: niezgoda na dalsze rządy PiS i psucie państwa”.

Michał Kobosko zapowiada: Będziemy pokazywać elementy ofensywy, pokazywać ludzi, którzy będą startować. PO? Jest wrażenie, że nie pokazuje programu

- Będzie duże, nasze wspólne wydarzenie. Nie wiem, czy należy je nazywać konwencją programową. Będziemy pokazywać kolejne elementy ofensywy programowej, ludzi, którzy będą startować z naszych list – zapowiada wiceprzewodniczący Polski 2050. Kobosko ocenia również: - Czasami jest takie wrażenie u naszych wyborców, działaczy, że Platforma nie pokazuje swojego programu wyborczego. - Wciąż jest duża grupa wyborców – i obecnych wyborców bloku tzw. Zjednoczonej Prawicy i wyborców niezdecydowanych – którzy nie biorą pod uwagę głosowania na PO – dodaje Gość Radia ZET.

"Elementem immanentnym bycia liderem jest posiadanie ego"

- W propagandzie, która nie jest nam życzliwa Szymon Hołownia jest przedstawiany jako egocentryk, w odróżnieniu od innych liderów. Elementem immanentnym bycia liderem jest posiadanie ego. I to nie dotyczy tylko liderów politycznych. Podejrzenie, że Hołownia ma bardziej rozwinięte te cechy jest nieuzasadnione – uważa polityk.

„To typowa próba zastawiania kolejnej pułapki przez PiS na opozycję. Zobaczymy, co będzie w bebechach”

Nowelizacja budżetu – deficyt 24 mld więcej, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe pieniądze dla pracowników DPS-ów? - Brzmi to wszystko jak jakaś bajka. Jeszcze przed chwilą słyszeliśmy, że nowelizacja jest wręcz niemożliwa. Obawiam się, że oni nic nie przeliczają – komentuje polityk. Jego zdaniem „to typowa próba zastawiania kolejnej pułapki przez PiS na opozycję”. - Jak zagłosujemy przeciw, to powiedzą: a, ludziom, nauczycielom nie chcecie dać. Nauczycielom należy się podwyżka – dodaje. - Zobaczymy, co będzie w bebechach tej propozycji. Obawiamy się dalszej nieodpowiedzialności PiS, jeśli chodzi o zarządzanie finansami publicznymi – komentuje Gość Radia ZET.

RadioZET.pl/MA