Michał Kobosko: Nic się dzisiaj nie zmieni. Trzecia Droga to jest scenariusz, który obowiązuje

W kuluarach mówi się, że PSL chce was zrzucić z sań i pójdzie samo do wyborów. - Współpracujemy z PSL-em, stworzyliśmy Trzecią Drogę, ona działa. W tej chwili dopinamy już warunki naszej umowy finalnej, umowy koalicyjnej o wspólnym starcie w wyborach. Nie ma takiego faktu, że PSL nas zaprasza na listy wyborcze, podobnie jak nie ma takiego faktu, że my zapraszamy Ludowców na nasze listy - powiedział Michał Kobosko – pierwszy wiceprzewodniczący Polska2050, #TrzeciaDroga, w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Wśród Ludowców słychać - nie możemy igrać z ogniem, Lewica też poszła w koalicji w 2015 i też byli pewni swego, do Sejmu nie weszli. - Mamy dwa szyldy: Polska2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z realiów, które są. Dzisiaj Średnia nasza sondażowa przekracza 10-11%. Zdarzyły się dwa sondaże, które nas ulokowały zadziwiająco nisko – stwierdził Kobosko.

„Trzecia Droga to jest scenariusz, który dzisiaj realizujemy i ten scenariusz obowiązuje”

- A gdyby PSL postawiło was pod ścianą, albo idziecie z nami, albo się rozstajemy? – zapytała gospodyni programu.

- Tu nie ma żadnego stawiania pod ścianą. Są dwie partie, współpracujemy, jest wspólna lista spraw, porozumienie które jest publiczne o stworzeniu Trzeciej Drogi.

- Czyli startujecie według Trzeciej Drogi i nic się tutaj nie zmieni? -

- Nic się dzisiaj w tej sytuacji nie zmieniło – zapewniał pierwszy wiceprzewodniczący Polski2050.

- Dzisiaj, a za dwa tygodnie?

- Kto wie, co będzie za dwa tygodnie w Polsce i jakie czynniki w tej kampanii wyborczej będą odgrywały główną rolę. Jeszcze przed chwilą te wybory miały być o Janie Pawle II, potem o uchodźcach, potem o prawach kobiet. Nie wiemy, co będzie w listopadzie. Teraz wybory są o śmieciach. Każdy tydzień przynosi coś nowego, dlatego ja muszę dać to zastrzeżenie, bo jestem realistą. Widzę, co się dzieje w polskiej polityce. Trzecia Droga to jest scenariusz, który dzisiaj realizujemy i ten scenariusz obowiązuje.

"Nie za bardzo wyobrażamy sobie współpracę z osobami, które współtworzyły rząd tzw. Zjednoczonej Prawicy" A sieroty po Gowinie na listach Trzeciej Drogi to są aktywa, czy pasywa? - Politycy i polityczki Porozumienia, oni nie znaleźli się na listach Trzeciej Drogi. Weszli w skład Koalicji Polskiej, być może staną się członkami i członkiniami PSL. Mamy uzgodnienie, że jeśli chodzi o kształt list, to decydować będą obaj liderzy, Polski2050 i PSL - powiedział Kobosko.

„Przez większość istnienia rządu Zjednoczonej Prawicy partia J. Gowina była częścią tego rządu i wtedy nie zgłaszali zdań odrębnych” - Gdybym ja miał decydować [o politykach Porozumienia na listach trzeciej Drogi], o tym Sz. Hołownia też już publicznie powiedział. My sobie nie za bardzo wyobrażamy współpracę z osobami, które współtworzyły rząd tzw. Zjednoczonej Prawicy, które popierały tę linię, brały udział w decyzjach. Przez większość istnienia rządu Zjednoczonej Prawicy partia J. Gowina była częścią tego rządu i wtedy nie zgłaszali zdań odrębnych, które by wskazywały, że inaczej myślą, inaczej działają, mają inne cele – stwierdził Kobosko.

„Nie będziemy współpracować z partiami, które współtworzą tzw. Zjednoczoną Prawicę” - Polska2050 od początku mówiła, że nie będziemy współpracować z partiami, które współtworzą tzw. Zjednoczoną Prawicę. Byłoby dziwne, gdybyśmy się zgodzili na obecność pewnych osób. [na listach Trzeciej Drogi]. Przypomnę. Trzecia Droga to jest porozumienie dwóch partii. Żadnych innych środowisk, innych partii. Polska2050 Szymona Hołowni i PSL się porozumiały i to porozumienie obowiązuje – zaakcentował pierwszy wiceprzewodniczący Polski2050.

A Artur Dziambor na listach Trzeciej Drogi? - Jeżeli takie nazwisko się pojawi, to będziemy o tym rozmawiali. A. Dziambor reprezentuje pewne poglądy gospodarcze, czy liberalne które są mi bliskie. Natomiast, cała szeroka sfera poglądów, które on reprezentuje. Partia, której był twarzą przez długie lata – Konfederacji. Jest absolutnie sprzeczne z moim myśleniem o życiu publicznym, o sprawach społecznych. Artur Dziambor był jedną z osób, które podpisały się pod tym nieszczęsnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Ostatnio zagłosował ws. tzw. ustawy Kamilka w sposób sprzeczny z tym, co my uważamy. Trudno byłoby sobie wyobrazić takie nazwisko na liście, której współautorem jest Szymon Hołownia – powiedział Michał Kobosko.

