Minister w Kancelarii Premiera i wiceprezes SP dodaje, że rozmowy dotyczyły głównie KPO oraz ustawy SN. - Nasza propozycja jest taka, żeby doszło do porozumienia Kancelaria Premiera-Pałac Prezydencki. Kwestie dot. ustawy o Sądzie Najwyższym to nie są kwestie, które dotyczą przepisów przygotowanych w resorcie sprawiedliwości – mówi minister Wójcik. - W jakimś momencie będziemy musieli się do tego odnieść, jeśli to porozumienie zostanie wypracowane – dodaje. Gość Bogdana Rymanowskiego podkreśla, że ustawa dot. sądownictwa, która jest teraz kością niezgody, nie była przygotowana przez Zbigniewa Ziobrę, tylko przez Pałac Prezydencki. - Nie mam żalu do pana prezydenta, ale wielki żal do pani, która nazywa się von der Leyen – przyznaje polityk. Gość Radia ZET dodaje, że ustawa dot. SN pierwotnie miała trafić do Sejmu w przyszłym tygodniu, ale zaznacza, że wszystko zależy od rozmów na linii premier-prezydent. – My odniesiemy się, jak dojdzie do przełomu w tych rozmowach – zapowiada Michał Wójcik.

- Prezydent powołał 3 tys. młodych ludzi, którzy weszli do zawodu służby wobec narodu – sędzia – i co, ci ludzie mają być wyrzuceni za róg? Nieprawdopodobne. Prezydent będzie walczył o tych ludzi – mówi minister w KPRM.

Solidarna Polska wyjdzie z rządu? - Trzeba patrzeć racjonalnie na politykę – wygraliśmy 8 razy. Polityka jest oczywiście nieprzewidywalna. Jesteśmy odrębnym bytem politycznym, ale trudno nie powiedzieć, żebyśmy się nie mylili w jakichś najważniejszych kwestiach – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem najlepszą drogą jest Zjednoczona Prawica i wspólny start w wyborach, ale „trzeba się też wsłuchiwać w racje Solidarnej Polski”.Wójcik zaznacza, że z dystansem odnosi się do notowań niektórych sondażowni. Chodzę po ulicy, rozmawiam z ludźmi. Mamy własne sondaże i nie wygląda to źle – mówi Michał Wójcik.

Krótka piłka: Minister już wie, jak będzie zarabiał po ewentualnym opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy

- Putin zasłużył na karę śmierci? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – odpowiada Michał Wójcik.

- Wolę wyjść z koalicji rządzącej, niż zgodzić się na warunki premiera ws. KPO? – pyta prowadzący.

- … Chcemy pozostać w koalicji rządzącej – komentuje polityk.

- Nie boję się, że premier wyrzuci mnie z KPRM? – pyta gospodarz programu.

- Nigdy nie powinniśmy się bać. Na wszystko muszę być gotowy – przyznaje minister.

- Zawsze stawiam zdanie Ziobry ponad opinie Morawieckiego? – pyta dziennikarz.

- Zawsze miał rację Zbigniew Ziobro – ocenia Gość Radia ZET.

- Jak nas wyrzucą ze Zjednoczonej Prawicy, to będę zarabiał śpiewając na koncertach i festynach? – pyta Rymanowski.

- Tak, tak, tak! – zapowiada Wójcik.

Koncertowanie w najbliższym czasie? - Pewnie. Mam 2 propozycje koncertów i na razie nie chce odkrywać kart – zapowiada minister. - Artyści się wycofają? – pyta prowadzący. - Jestem politykiem i mogę zrozumieć artystę, który nie chciałby, żeby wystąpił obok niego – komentuje Wójcik. Zapowiada również, że w marcu/kwietniu wydaje płytę, w hołdzie Krzysztofowi Krawczykowi.

Michał Wójcik o tęczy: W dzisiejszych czasach symbolizuje opresję. Ludzie ze środowiska LGBT uważają, że mają więcej praw. Każdy ma prawo do orientacji, jaką sobie wybierze

- Odniosę się do konferencji Zbigniewa Ziobro – w dzisiejszych czasach opresja. Ludzie ze środowiska LGBT uważają, że mają więcej praw niż ci, którzy nie są w tym środowisku. Wszyscy są równi – mówi Gość Radia ZET Michał Wójcik, pytany przez słuchacza o to, co oznacza dla niego tęcza. - Czuję czasami, że jak cokolwiek wypowiem się nt. dot. środowiska LGBT, np. adopcja przez pary homoseksualne, jeśli tylko powie się cokolwiek o tym, to jest taki hejt, że nie potrafię zrozumieć – dodaje wiceprezes Solidarnej Polski. Jego zdaniem „każdy człowiek ma prawo do swojej orientacji seksualnej, jaką sobie wybierze”. - To prawo człowieka, jego wolność. Kwestie ideologiczne to zupełnie inna sprawa – komentuje minister.

„Niech władze TVP się odniosą”

Sylwester w TVP i tęczowe opaski? - Chodzi o to, czy za pieniądze publiczne jest potrzebna tego rodzaju manifestacja, jeśli to była ustawka. Dziennikarze TVP mówią, że tak miało być. Pytanie: co to miało być? Niech władze TVP się odniosą – mówi Michał Wójcik. Dodaje, że oczywiście artyści mają prawo do manifestowania, ale jeśli to „była ustawka przygotowana przez telewizję, to konsekwencją będą tego rodzaju zachowania na kolejnych festiwalach”. - Konsekwencją tego, co się stało m.in. w Zakopanem było to, że dziś grozi wydalenie z uczelni panu prof. Warchołowi. Postępowanie dyscyplinarne w ogóle nie powinno być wszczynane. Mam nadzieję, że władze UW nie zgodzą się na to – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o ceny paliw, Michał Wójcik przyznaje, że śmieszy go dyskusja o cenach na stacjach Orlenu. - Śmieszy mnie zachowanie opozycji. To rozbawiająca opozycja – uważa minister. Jego zdaiem, „gdyby ceny były wyższe, to opozycji by się nie podobało i grzałaby, a ponieważ ceną są niższe, były niższe, nie podwyższono ich, to opozycja też grzeje”. - Taką mamy opozycję – dodaje gość Bogdana Rymanowskiego. Dopytywany o to, czy prezes PiS wydał polecenie klubowi, by organizować konferencje w obronie prezesa Orlenu, Michał Wójcik odpowiada: - Ja nie słyszałem o takim poleceniu.

- Nie ironizowałbym sprawy dot. granatnika. Komendant nie powinien podawać się do dymisji. Różne sytuacje się zdarzają, natomiast opozycja przy każdej tego rodzaju sytuacji grzeje tym od rana do nocy, bo nie mają co innego – odpowiada Michał Wójcik, pytany przez internautę o szefa Policji.

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym? - Jakikolwiek konflikt budzi zawsze moje zatroskanie, w TK również. Rozłam w TK? Mam nadzieję, że nie. Wśród buntowników Bogdan Święczkowski? Jeśli pan myśli, że my rozmawiamy na ten temat, to jest pan w błędzie – odpowiada, pytany o swojego kolegę z Trybunału.

- Benedykt XVI to wielki filozof, teolog, kontynuator myśli śp. JPII. Przypominam sobie wizytę na ulicy, która dochodzi do pl. Św. Piotr. Byłem w tłumie ściśnięty na mszy beatyfikacyjnej, którą odprawiał Benedykt – wspomina Michał Wójcik. - Benedykt miał konserwatywne, tradycyjne spojrzenie na Kościół. Z jego książek można było się wiele nauczyć. Ktoś powiedział, że jak się czytało to, co pisał Benedykt, to tak, jakby się stało obok Pana Jezusa – dodaje.

