Gość Radia ZET dodaje, że „generalnie mamy sytuację spowolnienia gospodarczego, które przed nami, także w Europie i na świecie”. Zdaniem wiceszefa resortu finansów, „to, co złe jest z zewnątrz, ale powoduje, że Polska jest w obszarze większego ryzyka - zdaniem inwestorów i rynków - dlatego musimy być ostrożni”.

Artur Soboń podkreśla jednak, że jeśli chodzi o płynność finansową, to mamy spokojną sytuację. - 130 mld złotych płynności, środków na naszych kontach, a potrzeby pożyczkowe na ten rok zabezpieczyliśmy już w sierpniu. Możemy spokojnie wchodzić w przyszły rok budżetowy – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Podkreśla, że wszystkie agencje ratingowe dają nam wysokie, stabilne oceny. - Ubiegły rok, jeśli nawet przyjmiemy całość wydatków sektora – zamknęliśmy relacją naszego deficytu 1,9 proc. w stosunku do PKB. Średnia unijna to 4,7 proc., w strefie euro nawet ponad 5 proc. – wyjaśnia Soboń. Dodaje, że „nasz dług dziś jest finansowany przede wszystkich w Polsce, a tylko ¼ poza jej granicami”. - Sytuacja, jeśli chodzi o fundamenty polskiej gospodarki jest zdrowa. Nasza gospodarka jest zdrowa – zaznacza wiceminister finansów.

Zamrożenie cen gazu? „Pokażemy na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Jest analiza, na ile możliwe jest kryterium dochodowe”

Dopytywany przez prowadzącego o dopłaty dla odbiorców gazu, Artur Soboń wyjaśnia, że chodzi o utrzymanie cen gazu w ryzach. - Jak dokładnie będzie to wyglądać – pokażemy na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Koniec tego tygodnia, czy przyszły tydzień – wszystko zależy od tego, jak zakończą się pracę – zapowiada wiceszef resortu finansów. Dodaje, że mechanizm będzie porównywalny do zamrożenia cen prądu. - Rozwiązane jeszcze dopracowywane w szczegółach – zaznacza Soboń. Czy na pewno będzie kryterium dochodowe? - Premier bierze pod uwagę tę opcję. Z jednych z instrumentów pomocowych w tym kryzysie, mamy kryteria dochodowe, w innych nie mamy. Jest analiza, na ile to kryterium jest w tym przypadku możliwe – tłumaczy Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Budżet państwa nie wytrzymałby 15. emerytury, bez pieniędzy na KPO, PiS nie ma szans na zwycięstwo w wyborach. Kaczyński zna się lepiej na ekonomii, niż Rzeczkowska

- W sobotę Polska dostanie baty od Arabii Saudyjskiej? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – uważa Artur Soboń.

- Zbliżają się wybory, więc pieniądze na dodatki socjalne na pewno się znajdą? – pyta prowadzący.

- Tak – zapewnia polityk.

- Budżet państwa nie wstrzymałby 15. emerytury? – pyta dziennikarz.

- Tak – ocenia wiceminister finansów.

- Bez pieniędzy na KPO, PiS nie ma szans na zwycięstwo w wyborach? – pyta gospodarz programu.

- Tak… To jedyny argument, który ma opozycja, by w tych wyborach powalczyć o zwycięstwo – przyznaje polityk PiS.

- Jarosław Kaczyński lepiej zna się na ekonomii, niż minister finansów? – pyta Rymanowski.

- Tak, oczywiście. Jest naszym liderem – odpowiada Soboń.

Dlaczego Jarosław Kaczyński zna się lepiej na ekonomii, niż Magdalena Rzeczkowska? - Ekonomia jest dziś nauką społeczną. Jest szerszą nauką, niż wskaźniki makroekonomiczne. To nie matematyka, tylko zdolność do obserwowania procesów. Jarosław Kaczyński potrafi szerzej obserwować. Myślę, że pani minister [finansów – red.] podziela przekonanie, że Jarosław Kaczyński szerzej widzi pewne procesy, niż my w Ministerstwie Finansów – tłumaczy Gość Radia ZET.

„Patrioty” z Niemiec, nie dla Polski, tylko dla Ukrainy? Artur Soboń: Tam są bardziej potrzebne

- Swoje plany, w zakresie także tej osłony – tarczy z rakiet Patriot – mamy. To jest propozycja niemiecka. W ocenie szef MON i sztabu generalnego, jest ona bardziej użyteczna na terenie zachodniej Ukrainy. Na zachodniej Ukrainie Patrioty są bardziej potrzebne – komentuje w Radiu ZET polityk PiS Artur Soboń. Chodzi o decyzję Mariusza Błaszczaka, który zwrócił się do Niemców z prośbą, by proponowane Polsce baterie „Patriot” trafiły do Ukrainy. – Minister obrony Mariusz Błaszczak nie powiedział przecież, że my rezygnujemy, ale, że lepszą lokalizacją jest właśnie tamta. To wynika z oceny skuteczności tej formy obrony – tłumaczy Gość Radia ZET. Podkreśla, że tam broń ta byłaby bardziej użyteczna.

Wiceminister finansów: Duże szanse na utrzymanie zerowego VAT-u na żywność

- Szanse na utrzymanie są duże. Dzięki determinacji premiera Morawieckiego i rządu, w nowej dyrektywie, która oznacza matrycę stawek VAT, stawka zerowa jest dopuszczalna. Możemy jej użyć. Bardzo poważnie to rozważamy – odpowiada Gość Radia ZET Artur Soboń, pytany w internetowej części programu o zerowy VAT na żywność.

Zerowy VAT na paliwo? Artur Soboń zaznacza, że jest to niemożliwe w dyrektywie unijnej. - Jeśli mamy mieć postępowanie naruszeniowe, mieć kolejny konflikt z KE, płacić kolejne kary, to trzeba stosować instrumenty, które przyniosą ten sam efekt, ale nie będą nas narażały na spory – dodaje gość Bogdana Rymanowskiego. Wiceminister finansów zaznacza, że i tak Polska poszła najdalej z państw europejskich, jeśli chodzi o obniżkę stawek VAT i pomoc dla Polaków.

Jak rząd zamierza złagodzić wycofanie się z obniżonego VAT na paliwo? - Kluczem do tego, by ceny były niższe, jeśli chodzi o tankujących, jest kurs złotego, siła naszej waluty. Im ona będzie mocniejsza – tym ta sytuacja na stacjach paliw będzie się poprawiać. By złoty był mocniejszy, potrzebujemy stabilnej, wiarygodnej polityki makroekonomicznej – komentuje Soboń.

Pytany przez słuchacza o to, czy są planowane działania mające ratować rynek budowlany, np. ulgi dla mieszkań na wynajem, Artur Soboń przyznaje, że jest taka propozycja ze strony środowiska deweloperów, ale ma ona 2 wady. - Komplikuje system podatkowy, który i tak jest skomplikowany, z rozwiązania korzystaliby ci bardziej zamożni – tłumaczy Gość Radia ZET.

Podatek, jeśli chodzi o kolejne, puste mieszkania? - Na dziś nie ma takiego planu – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

Wiceminister finansów zapowiada: Będziemy każdego roku podwyższać akcyzę, aż do 2027

Pytany przez internautę o to, dlaczego politycy PiS bardzo interesują się spożyciem alkoholu przez Polki, a nie martwią ich alkoholowe popisy parlamentarzystów, Gość Radia ZET odpowiada „niech internauta wyjmie i pierwszy rzuci kamień”. - Jako wiceminister finansów widzę sytuację wzrostu wpływów z akcyzy, związanych ze sprzedażą alkoholu. Pijemy więcej – dodaje wiceszef resortu. W związku z tym Artur Soboń zapowiada: - Mamy mapę akcyzową, każdego roku akcyzę podwyższamy i tak będzie co roku, do 2027.

Artur Soboń o negocjacjach z KE: Jesteśmy gotowi na zmiany legislacyjne

Jak idą negocjacje z Komisją Europejską ws. środków na KPO? - Jesteśmy gotowi na pewne zmiany legislacyjne, jeśli Komisja będzie precyzyjna w swoich oczekiwaniach – deklaruje wiceminister finansów, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Jeśli są jakieś oczekiwania, które warunkują zmianę podejścia Komisji Europejskiej, to prezes jasno powiedział: granicą jest polska konstytucja – dodaje Artur Soboń.

Zbigniew Ziobro pierwszym hamulcowym ustawy wiatrakowej? - Dziś to już ustawa planistyczna. Uzgodnione z rynkiem, samorządami. Nie powinno to budzić kontrowersji, także polityków Solidarnej Polski – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. Zdaniem Sobonia, jest tu „pewne nieporozumienie”. - To nie jest ustawa promująca energetykę wiatrową na lądzie, tylko ustawa dająca możliwość lepszej, z większym udziałem społeczeństwa procedury lokalizacyjnej. To jest po to, żeby wiatraki nie powstawały tam, gdzie ludzie tego nie chcą – wyjaśnia Gość Radia ZET.

Koalicja z Solidarną Polską? - Relacje koalicyjne potrafią być silne, ale nigdy nie są tak silne, jak relacje małżeńskie – komentuje Artur Soboń.

Zarobki Polaków? - Płace w ostatnim czasie, jeśli wyłączymy okres szalejącej inflacji, rosły. Zarówno, jeśli chodzi o płacę minimalną, jak i średnie wynagrodzenie. Rosły szybciej, niż w jakimkolwiek innym okresie – mówi Gość Radia ZET. - Poza okresem szalejącej inflacji, mamy wzrost płac, który nawet przekraczał nasze tempo rozwoju gospodarczego – podkreśla.

