Nitras: Tusk kandydatem na premiera, Trzaskowski przygotowuje się do kampanii prezydenckiej

- Czy Rafał Trzaskowski powinien zostać kandydatem na premiera? – pyta Bogdan Rymanowski.

- To nie jest czas na to, by o tym rozmawiać. Liderem KO jest Donald Tusk, on nas prowadzi do wyborów i wynik będzie świetny. Donald Tusk jest naszym kandydatem na premiera – odpowiada Gość Radia ZET Sławomir Nitras. A co powinna zrobić PO, zdaniem głosujących w sondzie na radiozet.pl? 53 proc. popiera Trzaskowskiego jako kandydata na premiera, a 47 proc. odpowiada, że nie. - Wybory parlamentarne są piekielnie ważne, ale wybory prezydenckie będą niemniej ważne. Po wyborach parlamentarnych może się okazać, że one będą jeszcze ważniejsze. Rafał Trzaskowski konsekwentnie przygotowuje się do kampanii prezydenckiej. W tej kwestii jest wiele długości przed konkurentami – komentuje polityk Platformy Obywatelskiej.

Zmiana Tuska na Trzaskowskiego? - Jesteśmy trochę w sytuacji, że przechodzimy przez rzekę, konie i wozy są w połowie nurtu i jakiekolwiek gwałtowne ruchy są nieostrożne. KO dziś jest jedynym ugrupowaniem, które realnie ściga się od zwycięstwo z PiS – komentuje poseł, w internetowej części programu.

- No, Rafał jest moim przyjacielem – przyznaje Sławomir Nitras. Co z Donaldem Tuskiem? - Jest moim szefem. Jest między nami różnica pokolenia. Przyjaźń buduje się często w piaskownicy, wspólnych doświadczeniach. Na imprezach, wspólnych wakacjach, bo też mamy takie doświadczenia – dodaje Gość Radia ZET.

„Zrobimy wszystko, żeby sformułować rząd”

Pytany o notowania Koalicji Obywatelskiej, Gość Radia ZET odpowiada, że nie widział od 2 miesięcy sondażu, który pozwalałby Jarosławowi Kaczyńskiemu sformułować rząd. - Widzi pan teraz uśmiech i satysfakcję na mojej twarzy – 15. Października Kaczyński połapie się, że nie jest w stanie sformułować rządu – mówi Sławomir Nitras w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim i zapowiada: - To jest nasz pierwszy cel: zrobimy wszystko, żeby sformułować rząd. Polityk PO boi się jednak, że prezes PiS zrobi wszystko, by odwlec pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu.

Nitras zapowiada: W wyborach parlamentarnych w tym roku w Tarnowie wygra KO

Kiedy KO zaprezentuje swój program? - Jeśli przypomniałby sobie pan prekampanię, która trwa całą wiosnę, odwiedziliśmy wszystkie województwa i wizyta w każdym województwie była związana z przedstawianiem programu: dla kobiet, gospodarki, dla przedsiębiorców, kwestie finansów publicznych, rolnictwo – ocenia Gość Radia ZET Sławomir Nitras. Dopytywany o sobotnią konwencję Koalicji Obywatelskiej, polityk zapowiada, że będą „ciekawe” i „nowe” pomysły. Konkrety? - Dziś nie jest sobota. Popsułbym show. Sobota, w południe, w Tarnowie. Takie miasta, jak Tarnów najbardziej dotknęły reformy PiS dot. samorządów – mówi poseł Platformy. - W wyborach parlamentarnych w tym roku w Tarnowie wygra KO - uważa Nitras.

Polityk: Usłyszałem od ludzi na wschodzie hasło „nomenklatura pisowska”

Gość Radia ZET dodaje, że dużo jeździł ostatnio po Polsce i ludzie na wschodzie mówią, że „takiego złodziejstwa, jak za PiS, nie widzieli”. - Usłyszałem od ludzi na wschodzie słowo, które zapomniałem: nomenklatura pisowska. Pamięta pan, jak mówiło się „nomenklatura PRL-owska”, że działacze partii mają wszystko, a zwykli ludzie nic. Ludzie przypomnieli sobie, jak wyglądała końcówka PRL – mówi Sławomir Nitras.

Sławomir Nitras: Czarnek to szwarccharakter edukacji. Szkoła umiera. Szpitale? Ludzie czekają w kolejkach, a oni mówią, że chlebek i obiadek poprawią?

- To jest coś bardzo złego. Rok szkolny trwa 10 miesięcy, a nie dwudniowa wycieczka. Zadaniem państwa jest sfinansować 10 miesięcy edukacji dzieci, żeby nie było potrzeba korepetycji, rodzice nie musieli wysyłać do prywatnych szkół, nauczyciele godnie zarabiali – tak Sławomir Nitras komentuje w Radiu ZET kolejną zapowiedź PiS. To dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla polskich uczniów. - Samorządy są okradane, subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów finansowania edukacji, nauczyciele zarabiają marne grosze, a pan Czarnek jest w stanie obiecać w kampanii dwudniową wycieczkę – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem obecny szef MEiN to „szwarccharakter polskiej edukacji” i tak mówią o nim nauczyciele. - Wille+ dla kolegów, wycieczka dwudniowa dla uczniów, a polska szkoła umiera – ocenia polityk PO. Nitras dodaje, że premier, zamiast dawać przykład – wysyła swoje dziecko do prywatnej szkoły. - Moje dzieci zawsze chodziły do publicznych szkół. Jeśli polska szkoła jest dobra, to dlaczego dzieci pisowców chodzą do prywatnych szkół? Polska szkoła upada – komentuje Gość Radia ZET.

„Dwudniowa wycieczka, żeby oglądać muzeum Bąkiewicza”

Dodatki dla nauczycieli, laptopy? - Czy pan myśli, że nauczyciele są tacy głupi, tak naiwni, żeby nie widzieć związku między 900-złotową, jednorazową wypłatą dzień przed wyborami, a tym, ile zarabiają na co dzień? To upadek – komentuje Sławomir Nitras. Polityk zaznacza, że „mamy 4 lata przed sobą i jeśli to jest propozycja złożona uczniom, nauczycielom, edukacji, dwudniowa wycieczka, żeby oglądać muzeum Bąkiewicza, które finansuje Gliński, to jest to kompromitacja i upadek PiS”.

Nitras: Mój 75-letni tata czekał 1,5 roku na operację oka. Co ja mam mu powiedzieć? Że jak pójdzie do szpitala, to dostanie lepszą zupę?

Pytany o propozycję PiS, dotyczącą posiłków w szpitalach, Sławomir Nitras odpowiada: - Ludzie czekają na dostanie się do szpitala, 9 miesięcy do psychologa lub psychiatry dla dzieci, a oni mówią, że oni chlebek poprawią w szpitalu?! - Po co się idzie do szpitala, jeść? – dodaje poseł. - Do ortopedy czeka się 5 lat, a oni mówią, że obiadek poprawią?! – mówi Nitras. - Mój 75-letni tata czekał 1,5 roku na operację oka. Co ja mam mu powiedzieć? Że jak pójdzie do szpitala, to dostanie lepszą zupę? – opowiada Gość Radia ZET.

Krótka piłka: „Nie” dla eutanazji i PiS każdego dnia fałszuje wybory

- Eutanazja powinna być dozwolona? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Sławomir Nitras.

- PiS może sfałszować wybory? – pyta prowadzący.

- Oni to robią, oni fałszują wybory każdego dnia – ocenia polityk opozycji.

- Giertych na naszych listach to strzał w dziesiątkę? – pyta gospodarz programu.

- Jest naszym kandydatem z ostatniego miejsca, trzymam za niego kciuki, jak za każdego kandydata i kandydatkę. Decyzja zapadła – komentuje Gość Radia ZET.

Sławomir Nitras zapowiada: Kaczyński i Morawiecki będą musieli sprzedać wille i oddać pieniądze. Kampania PiS? Polska jak Białoruś

- Poczta Polska prowadzi kampanię PiS. Ja jestem klientem PGE i okazuje się, że płacę rachunki za kampanię PiS, bo banery, billboardy, sporty PGE chodzą w TV, widzą na naszych ulicach. To kabaret, to Białoruś, jeśli chodzi o standardy wyborcze – grzmi polityk PO, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Ja widziałem wybory na Białorusi. Tam całe państwo, łącznie z komisją wyborczą angażuje się w to, żeby Łukaszenka wygrał – dodaje. - Jestem klientem PKO BP i nie życzę sobie tego, żeby PKO BP finansowało kampanię Kaczyńskiego i Brudzińskiego. To standardy białoruskie – podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego.

Polityk PO zapowiada również: - Szef PGE, szef Orlenu, szef Poczty Polskiej – rozliczymy dokładnie wszystkie pieniądze, które wydali na kampanię. Nitras dodaje, że „Morawiecki, Brudziński, Kaczyński będą musieli oddać te pieniądze”. - To będą kwoty idące w grube miliony. Nie będzie nas interesowało, czy mają te pieniądze, czy nie! – podkreśla Gość Radia ZET. Sławomir Nitras dodaje, że „Morawiecki będzie musiał sprzedać swój piękny apartament na strzeżonym osiedlu w Warszawie, żeby oddać pieniądze, a Kaczyński będzie musiał sprzedać willę na Żoliborzu”. - Bo oni ukradli pieniądze! Pieniądze mają wrócić do spółek Skarbu Państwa – mówi poseł Nitras.

Pytany przez słuchacza o sztab wyborczy, Gość Radia ZET odpowiada, że „w pewnym sensie” jest jego częścią. - Akcja „pilnuję wyborów” była elementem pracy sztabu. Osiągnęliśmy wielki sukces – dodaje. Nitras zaznacza, że celem KO było to, by w każdej komisji był jeden ich przedstawiciel, a tymczasem w każdej z komisji będzie po dwóch przedstawicieli, bo Koalicja będzie miała 60 tys. osób, zapisanych do obywatelskiej kontroli wyborów.

„Góral się znalazł, Terlecki”

Pytany o wypowiedź Ryszarda Terleckiego, który prognozuje, że po wyborach Platforma Obywatelska się rozpadnie, Sławomir Nitras odpowiada, że „Terlecki kompromituje polski parlament”. - Nawet wyborcy w Krakowie się połapali, stąd ratunkowa, wielka akcja przesunięcia go na najtwardszy okręg wyborczy, tam, gdzie go jeszcze nie znają, w Nowym Sączu. Góral się znalazł, Terlecki – komentuje polityk.

Nitras: Tusk objął najważniejsze stanowisko, które kiedykolwiek Polak pełnił w historii świata nowożytnego

Donald Tusk uciekł z Polski do Brukseli? - Historycznie: Jan Paweł II, który opuścił komunistyczną Polskę i został wybrany na papieża, objął stolicę w Watykanie, to była ofensywa polityczna, zgłosili go biskupi niemieccy – odpowiada Sławomir Nitras. Jego zdaniem „mówienie, że Tusk uciekł, kiedy objął najważniejsze stanowisko – polityczne - które kiedykolwiek Polak pełnił w historii świata nowożytnego to jest kompletny absurd!”. - Gdyby dziś Kaczyński mógł zostać szefem RE i zagwarantował nam budżet największy w historii, większy, niż Tusk, to biłbym brawo i wspierałbym obiema rękami! – dodaje polityk PO.

Dopytywany w internetowej części programu o eutanazję, którą partia Zielonych ma w swoim programie, polityk KO przyznaje: - Nie widziałem tego. Dodaje jednak: - Mam świadomość, że to poważny problem i nie wiem, czy kampania to jest dobry moment, by w sposób przesądzający o tym rozmawiać. - Widziałem ludzi, którzy odchodzili w cierpieniu, odchodzili latami. Ja nie chciałbym tego problemu spłycać do jednego pytania „tak” lub „nie” i to jeszcze w kampanii wyborczej – dodaje. - Pamiętam, jak umierał Jan Paweł II. Wtedy mówiło się bardzo dużo o leczeniu, uporczywej terapii. Ta granica jest bardzo płynna i delikatna. W tej kwestii, abstrahować od tego, co myślą ludzie – opowiada Gość Radia ZET. - Rozumiem, że KO nie opowiada się na eutanazją? – dopytuje prowadzący. - Nie, absolutnie. Nigdzie pan w naszych dokumentach tego nie znajdzie – odpowiada Sławomir Nitras.

