Nowacka: Tusk robi wszystko, by zachować parytet w rządzie. Wie, dzięki komu wygrał

- Tak – odpowiada Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

Zdania naszych internautów są podzielone. 49 proc. odpowiada tak samo, jak posłanka, z kolei 51 proc. ocenia, że „nie”.

Dopytywana o kandydatki KO do rządu, szefowa Inicjatywy Polskiej wylicza: - Mamy bardzo dużo kompetentnych kobiet i w parlamencie i poza: Okła-Drewnowicz, Wielichowska, Rosa, Lubnauer, obie posłanki Gajewskie, Mucha, Dziemianowicz-Bąk, Kotula. Zdaniem Nowackiej, lider PO doskonale wie „jakie ma zobowiązania i dzięki komu wygrał wybory”. – Donald Tusk robi dziś wszystko, by parytet był zachowany. W rozmowach koalicyjnych ten temat się pojawia – zdradza Barbara Nowacka. Podkreśla, że takie jest ustalenie Koalicji Obywatelskiej – jak najwięcej kobiet w rządzie.

Nowacka o MSZ: Każdy rozsądny polityk i dziennikarz rozważa każdą rozsądną propozycję

Barbara Nowacka przyszłą minister spraw zagranicznych? - Na razie nie snuję absolutnie żadnych planów. Musimy to dostosować do umowy koalicyjnej. Moje osobiste ambicje rozstały zrealizowane 15. października – komentuje posłanka opozycji. Dodaje jednak, że „każdy rozsądny polityk i dziennikarz rozważa każdą rozsądną propozycję”. Zdaniem Gościa Radia ZET, nikogo nie interesują dziś stanowiska, o na razie ważniejsza jest „konstrukcja, zbudowanie rządu”. - Ambicje osobiste będzie można mieć za jakiś czas – ocenia Barbara Nowacka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Dlaczego politycy opozycji zaczęli nagle milczeć nt. przyszłego rządu? - To jest taka zabawa – kto mniej powie z mediach – mówi Gość Radia ZET.

Władysław Kosiniak-Kamysz ministrem obrony? - Myślę, że wiele osób byłoby lepszymi ministrami, niż Błaszczak. A Błaszczak jest lepszy, niż Macierewicz. A może kobieta powinna objąć MON? – odpowiada posłanka KO. Dodaje, że po tym, jakim ministrem był Mariusz Błaszczak – dla MON każda propozycja będzie głębokim oddechem. - Kosiniak-Kamysz, czemu nie? – przyznaje Nowacka.

Szefowa Inicjatywy Polskiej uważa również, że to Mateusza Morawieckiego prezydent desygnuje na przyszłego premiera. - Jesteśmy gotowi poczekać 2 tygodnie, bo to będzie dosyć apetyczne, polityczne widowisko, jak będą się ze sobą kłócić i Morawiecki będzie szukał kandydatów na ministrów, którzy mają zaraz przegrać – komentuje Barbara Nowacka. Jej zdaniem, gdyby Andrzej Duda mianował dziś Donalda Tuska, „to byłby uznany wśród swoich za przyczynę tego, że nie ma rządu Morawieckiego”. - Nie wiem, czy Kaczyński już wyczaił, że nie będzie tego rządu, ale reszta jest już pogodzona – dodaje posłanka.

Barbara Nowacka przyznaje również, że jest zwolenniczką rotacyjnego marszałka Sejmu. - Społeczeństwo oczekuje procesów demokratyzacyjnych i partycypacyjnych. Gigantyczna frekwencja pokazała żywe zainteresowanie polityką. Będą nam bardzo patrzeć na ręce. Ludzie będą widzieli pokojowe negocjacje między partiami, wymiany, które są możliwe – mówi Gość Radia ZET.

Nowacka zapowiada, co znajdzie się w umowie koalicyjnej

Dopytywany o 100 konkretów do zrealizowania, Barbara Nowacka odpowiada, że wszystkie one nie będą wpisane do umowy koalicyjnej. Co więc się w niej znajdzie? - Na pewno obszary związane z kwestiami europejskimi, pieniędzmi z KPO, kwestiami praworządności i naprawy instytucji publicznych – wylicza posłanka KO. Przyznaje również, że trwają rozmowy nad tym, czy wpisywać do umowy sprawy światopoglądowe.

Krótka piłka i „nie” dla Giertycha

- Nowy rząd nie przetrwa całej kadencji? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Przetrwa – zapewnia Barbara Nowacka.

- Związki partnerskie w pierwszym roku naszych rządów? – pyta prowadzący.

- Nie umiem odpowiedzieć „tak” czy „nie”. Jestem świeżo po rozmowie ze środowiskami społeczności LGBT+, które proszą, byśmy najpierw załatwili kwestie dot. KK, mediów. Będziemy to z nimi ustalać. Dziś powiedzieli: załatwcie kwestie mowę nienawiści – komentuje polityk.

- Giertych na ministra sprawiedliwości? – pyta gospodarz programu.

- Nie – mówi Gość Radia ZET.

RadioZET/MA