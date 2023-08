Gość Radia ZET zaznacza, że banki „na pewno będą sobie odbijały daniny, które muszą płacić”. - To, że obniży się stopy procentowe przed wyborami – to było do przewidzenia – komentuje była prezes NBP w rozmowie z Iwoną Kutyną.

„Nie będzie niższych cen”

Dopytywana przez prowadzącą o ceny, Gronkiewicz-Waltz tłumaczy: - Matematyka pokazuje, że nie będzie niższych cen. Gość Radia ZET zaznacza, że ceny rosną mimo, że inflacja spada. - Wszyscy mają wrażenie, że jak spada co miesiąc, to ona jest niższa. Ona jest niższa jako inflacja, a nie jako ceny. Ceny nadal rosną, tylko o 10 proc., a nie o 18 proc. – podkreśla była szefowa Narodowego Banku Polskiego.

Zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz, do przewidzenia było, że inflacja spadnie. Jednocyfrowa inflacja we wrześniu, co zapowiada w Radiu ZET wiceminister finansów? - Nadal może być 8-9 proc. To znaczy, że będziemy płacić więcej o 8 czy 9 proc. – podkreśla gość Iwony Kutyny. Dodaje również, że nasze płace nie nadążają za inflację. - Rząd dokłada emerytom, dokłada różne bonusy socjalne, ale to wszystko nie przekłada się na wyrównanie. Dalej jest drożej – mówi Gość Radia ZET.

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Rząd chce mieć większą kontrolę nad tym, co mówią powstańcy

- Wicepremier Gliński musi wiedzieć, że 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oznacza zafundowanie wszystkim, na 2 osoby kilkudniowy pobyt z okazji uroczystości – tak Gość Radia ZET Hanna Gronkiewicz-Waltz komentuje ruch ministra kultury Piotra Glińskiego, który powołał pełnomocnika ds. obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zdaniem byłej prezydent stolicy „wicepremier Gliński uważa, że powinni mieć większą kontrolę nad tym, co mówią powstańcy”. - Rząd wie lepiej, niż sami powstańcy. To jest chęć przejęcia kontroli nad tym, kto występuje w telewizji, kto zabiera głos. Ograniczenie pełnej swobody wypowiedzi – uważa Gronkiewicz-Waltz i podkreśla, że nie wszyscy powstańcy są za obecnym rządem.

Była prezydent Warszawy przypomina, że obchody zawsze organizowało miasto i powstańcy mieli dużo do powiedzenia w tej sprawie. - Jest ich coraz mniej, może wicepremier Gliński chciał wykorzystać sytuację albo nie wiedział o tradycji – komentuje Gość Radia ZET. - Co 5 lat Warszawa fundowała powstańcom przyjazd z osobą towarzyszącą. Pokrywaliśmy koszt przylotu na 2 osoby, kilkudniowy pobyt w hotelu. Wicepremier Gliński musi wiedzieć, że 80. rocznica oznacza zafundowanie wszystkim, na 2 osoby kilkudniowy pobyt z okazji uroczystości – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA