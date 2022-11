Patryk Jaki: UE stosuje rasistowskie kryterium. Nie będzie nas uczyć kultury i tradycji

Eurodeputowany zaznacza, że zmiany, które rząd wprowadził w sądownictwie, to taki sam system, jak funkcjonuje w innych państwach. - I oni to nawet wiedzą. Ja im mówię, że mamy taki sam traktat, oni mówią: ok. Ale powołują się na opinię Komisji Weneckiej, że są państwa, które mają gorszą tradycję i kulturę. To pogląd rasistowski – mówi polityk Solidarnej Polski. Gość Bogdana Rymanowskiego uważa, że Unia Europejska w tej sprawie stosuje „kryterium rasistowskie – uważa, że Polska nie może mieć takiego systemu, jak np. Hiszpania czy Niemcy dlatego, że w Polsce jest rzekomo gorsza kultura i tradycja”. - Polska ma lepszą kulturę i tradycję, bo miała pierwszą konstytucję na kontynencie, najdłuższą tradycję wolności politycznej wśród dużych państw i UE nie będzie nas uczyć kultury i tradycji – podkreśla Patryk Jaki. Niemcy? - Demokrację to oni zobaczyli, jak im siłą Amerykanie po przegranej wojnie narzucili – komentuje Gość Radia ZET.

Pytany o wywiad Ryszarda Terleckiego dla „Sieci”, w którym wicemarszałek ocenia, że Solidarna Polska nie ma żadnego wpływu na rozmowy z KE, gdyby nie PiS, to nie byłoby SP w Sejmie, Patryk Jaki odpowiada: - Zalecałbym marszałkowi Terleckiemu więcej pokory w tym, co mówi. - To dlaczego sami liderzy PiS bardzo często nie mówią PiS, tylko Zjednoczona Prawica? Bardzo dobrze rozumieją, że jest jakaś grupa wyborców, której zależy naprawdę na suwerenności, a nie tylko na gadaniu – zaznacza Jaki. Dodaje jednak, że zgadza się z Terleckim. - To prawda, że Solidarna Polska nie ma wpływu na negocjacje z KE i dlatego ich wyniki są takie fatalne – uważa Gość Radia ZET. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, kto w takim razie odpowiada za te fatalne wyniki, Patryk Jaki odpowiada, że „poprzedni minister ds. europejskich i pewnie na część rzeczy zgadzał się premier Morawiecki i to był ogromny błąd”. - Są posłowie PiS, którzy bardzo mocno jej bronią – pan poseł Saryusz-Wolski, prezes Kaczyński broni, ale został wprowadzony w kluczowych sprawach w błąd – mówi europoseł.

Dlaczego w takim razie Solidarna Polska wciąż jest w tym rządzie? - Polityka to sztuka możliwości. Sztuka tego, co jest możliwe – komentuje polityk i dodaje, że „realną alternatywą jest opozycja, która jest tylko funkcją niemiecką w Polsce, chce europejskiego państwa i sprowadzenia Polski do roli gospodarczych podwykonawców niemieckich”. - Tusk jest niemieckim słupem do osadzenia w Polsce – ocenia eurodeputowany. - Dlatego, że alternatywą jest wybranie opcji targowicko-niemieckiej. Ja nie chcę opcji niemieckiej. Ja chcę walczyć o suwerenność – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

Polityk Solidarnej Polski zaznacza, że Zbigniew Ziobro jest „człowiekiem honoru i broni tego, co jest dla Polski najważniejsze”.

Inflacja? - Głównym czynnikiem jest kryzys energetyczny, a on wziął się z fatalnej polityki UE, tych wszystkich pakietów energetycznych, które zmuszały inne państwa do tego, by oprzeć swoją energetykę na gazie, czyli na Rosji. Mogliśmy to zablokować. Trzeba było nas posłuchać. Ja wiedziałem, że tak to się skończy – mówi eurodeputowany.

- Nie byłoby środków na 500+ gdyby nie reforma ministra Ziobry. Dołożył do tego największą cegiełkę - dodaje.

- Messi jest bardziej wszechstronny, niż Lewandowski? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Patryk Jaki.

- Jeśli premier Morawiecki przyjmie warunki Brukseli – Solidarna Polska opuści rząd? – pyta prowadzący.

- To zależy, jakie będą warunki. Jeśli kapitulanckie warunki, to tak. Jeśli dobre dla Polski, to nie – zapowiada polityk.

- Ziobro lepiej rozumie polską rację stanu, niż Kaczyński? – pyta gospodarz programu.

- Mam nadzieję, że tak samo rozumieją…. Rozumie lepiej, niż premier. W wielu sprawach tak – uważa Gość Radia ZET.

- Gdyby to ode mnie zależało – Polska wyszłaby z UE? – pyta dziennikarz.

- Nie – komentuje europoseł.

- Szanuję Konfederację i jej posłowie mogliby być koalicjantem Zjednoczonej Prawicy? – pyta Rymanowski.

- Część tak – odpowiada Jaki.

