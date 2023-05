To oni – zdaniem szefa MON – są winni zaniechań ws. rosyjskiej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą.

Szef gabinetu prezydenta przyznaje w Radiu ZET, że prezydent Duda wrócił już z Albanii „w godzinach nocnych”. - Nie był to nagły powrót – podkreśla. Rozmawiał już z ministrem obrony? - Nie mam takiej wiedzy. Pan prezydent wykorzysta wszystkie instrumenty, żeby zdobyć jak najlepszą wiedzę, a potem podejmie odpowiednie decyzje. Nic pospiesznie. Wszystkie decyzje muszą być bardzo przemyślane – komentuje Paweł Szrot. Zdaniem ministra, ws. rakiety „trzeba uważać, żeby za bardzo nie podgrzewać atmosfery”.

„Prezydent będzie analizował sprawę spokojnie, bez emocji. Błaszczak i generałowie są osobami odpowiedzialnymi”

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski powinien być zdymisjonowany, szef gabinetu prezydenta odpowiada, że „sprawa jest zbyt istotna, by snuć dywagacje i spekulacje”. Dodaje, że oczywiście zwierzchnik sił zbrojnych będzie analizował tę sprawę „spokojnie i bez emocji”. Zdaniem Szrota, zarówno premier Błaszczak, jak i generałowie Piotrowski i Andrzejczak są „osobami odpowiedzialnymi”. Dopytywany przez prowadzącego, czy Andrzej Duda ma zaufanie do generałów, Paweł Szrot komentuje, że prezydent „ściśle współpracował, szczególnie od wybuchu wojny na Ukrainie zarówno z premierem Błaszczakiem, jak i generałami”. Zastrzeżenia? - Nie mam podstaw, by tak mówić – dodaje.

Mamy kryzys w relacjach władzy cywilnych i armii? - Na takie pytanie należy odpowiadać z perspektywy czasu – mówi minister w Kancelarii Prezydenta.

Kiedy prezydent dowiedział się o rosyjskiej rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą? - Dowiedział się oczywiście. Wszystkie ważne informacje były mu przekazywane. A w jakich terminach i w jakim zakresie – to kwestia klauzulowanych informacji – mówi szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Dlaczego prezydent nie przerwał wizyty Albanii? - Jakiekolwiek pilne przerwanie tak ważnej wizyty byłoby czytelnym komunikatem, że coś się w Polsce dzieje, co źle świadczyłoby o jej stabilności. Pan prezydent musi uważać, żeby takich komunikatów nie dawać – komentuje minister.

Szrot o zawiadomieniu do prokuratury ws. Błaszczaka: Powinno zostać wnikliwie rozpatrzone

Pytany o Platformę Obywatelską, która składa do prokuratury zawiadomienie ws. niedopełnienia obowiązków przez ministra obrony, minister odpowiada, że „jeśli takie powiadomienie zostało złożone, powinno zostać wnikliwie przez prokuraturę rozpatrzone”.

Krótka piłka o Beacie Szydło: Na pewno dobry i na pewno poważny kandydat

- Roszady na czele armii są konieczne? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tylko, jeśli są szczególnie uzasadnione – ocenia Paweł Szrot.

- Jestem za przywróceniem kary śmierci? – pyta prowadzący.

- Osobiście rozważam to, kiedy patrzę na szczególnie okrutne przestępstwa, zabójstwa – przyznaje minister.

- Prezydent marzy o zagranicznej karierze po skończeniu kadencji? – pyta dziennikarz.

- Nic o tym nie wiem – odpowiada szef gabinetu Andrzeja Dudy.

- Beata Szydło to najlepszy kandydat PiS na prezydenta? – pyta gospodarz programu.

- Na pewno dobry i na pewno poważny – uważa Gość Radia ZET.

- Sędziowie TK zachowują się skandalicznie? – pyta Rymanowski.

- Powinni być odpowiedzialnymi funkcjonariuszami państwa – mówi Szrot.

Paweł Szrot: Sędziowie TK powinni zająć się tym, do czego zostali powołani. Prezydent będzie apelował

- Apel pana prezydenta, wezwanie do odkłócenia się pozostaje ciągle aktualne. Sędziowie TK powinni powziąć refleksję co do swojej roli w porządku prawnym RP i zająć się tym, do czego zostali powołani. Przede wszystkim rozpatrzeniem najważniejszego wniosku, który złożył pan prezydent – mówi Paweł Szrot, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Szef gabinetu prezydenta zapowiada, że w tej sprawie Andrzej Duda będzie „apelował tak, jak do tej pory apelował”. - Jestem optymistą i myślę, że refleksja nastąpi. Jestem przekonany, że wybitnych prawników stać na refleksję i odpowiedzialność - podkreśla minister, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Pytany o to, czy prezydent posłucha prezesa PSL i wycofa swój wniosek z Trybunału, Paweł Szrot odpowiada, że jeśli by to zrobił, to „ mógłby pojawić się zarzut, że w sposób nadużywający uprawnień manipuluje terminem wejścia w życie ustawy”. - Pan prezydent jest politykiem doświadczonym i politykiem tej klasy, że jest ponad kategoriami złości, wściekłości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego – podkreśla szef gabinetu prezydenta RP.

Szrot o ustawie PiS: Jej losy stoją pod znakiem zapytania. Prowizoryczne rozwiązanie, nie gwarantuje szybkiego rozstrzygnięcia

Pytany przez prowadzącego o ustawę PiS, która zmniejsza kworum z 11 do 9 sędziów TK, prezydencki minister ocenia, że jej losy „stoją pod znakiem zapytania”. - Na podstawie rozmów z różnymi siłami politycznymi mam wątpliwości, czy ustawa znajdzie większość w parlamencie. Nie wiem, jak zachowa się Suwerenna Polska. A przecież opozycja z Suwerenną Polską uzyskiwała większość parlamentarną – tłumaczy Paweł Szrot. Jego zdaniem „nie jest to ustawa, dotykałaby istoty problemu i jak na prowizoryczne rozwiązanie – nie gwarantuje szybkiego rozstrzygnięcia”. - Być może ona ma sens pozaprawny. Element nacisku? Na przykład – dodaje Gość Radia ZET.

Minister: Prezydent głęboko nie zgadza się z postawą ministra Ziobry

- Głęboko nie zgadzam się ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie. Ta ustawa spowoduje, że ludzie będą się czuli bardziej odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości, będą czuli, że więcej od nich zależy – odpowiada Paweł Szrot, pytany o sędziów pokoju. Jak dodaje: - Prezydent głęboko się nie zgadza z postawą ministra Ziobry. Szrot zaznacza, że Andrzej Duda wspólnie z Pawłem Kukizem i jego środowiskiem przygotowali tę ustawę, więc „prezydent oczekuje, że te zobowiązania zostaną dotrzymane”.

Prezydencki minister o sprawie Kamilka z Częstochowy: Coś nie działa. Nie należy chować głowy w piasek i udawać, że wszystko jest w porządku

Kto zawiódł ws. 8-letniego Kamilka? - Jako ojciec malutkiej córeczki patrzę na tę sprawę bardzo osobiście. Trzeba wyjaśnić, kto zawiódł. Pojawiło się wiele hipotez, nie zastosowano środków sądowych, które można było zastosować. Nie należy udawać. Coś nie działa – ocenia szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem ministra, „nie należy chować głowy w piasek i udawać, że wszystko jest w porządku”. - Każdy powinien zrobić rachunek sumienia i przedstawić działania, które w tej sprawie wykonał – uważa gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem powinien zadziałać wymiar sprawiedliwości oraz inne instytucje publiczne.

Co prezydent oraz jego Kancelaria zrobili ws. systemu opieki nad rodziną, biorąc pod uwagę to, że już 2 lata temu minister Dera mówi o stworzeniu rady ekspertów, która analizowałaby każdy przypadek? Minister odpowiada, że „był taki postulat, ale w konsultacjach z RPD wynikło, że urząd rzecznika jest w stanie dokonywać takich analiz na bieżąco”. Szrot podkreśla, że Andrzej Duda „zwraca uwagę na takie działania legislacyjne”. - Już w pierwszej kadencji w 2017 roku zgłosił i przeforsował ustawę, która podwyższa kary za przestępstwa skierowane przeciwko najmłodszym, w bieżącym roku przeprowadził ustawę o komisji ds. badania przypadków pedofilii – mówi Gość Radia ZET.

Nielegalne finansowanie kampanii PiS na Podkarpaciu? - Wiem, że centrala partyjna i komitet wyborczy PiS zawsze zwracali szczególną uwagę, żeby obrót środkami był legalny, zgodny z prawem, następował przelewami na fundusz wyborczy. To była podstawa jakichkolwiek operacji finansowych – komentuje prezydencki minister, który brał wcześniej udział w kampaniach Prawa i Sprawiedliwości.

RadioZET/MA