Piotr Müller: Minister Ziobro chce się odróżnić. Powinien grać w teamie

Minister sprawiedliwości obarcza Mateusza Morawieckiego winą za inflację, drożyznę i krytykuje zaostrzenie polityki klimatycznej UE. - Minister Ziobro gra w zespole prawicy, ale czasami nie tam, gdzie trzeba kieruje ostrze krytyki. Wobec Brukseli, wobec decyzji niektórych, które podejmowali nasi poprzednicy trzeba to robić, a wewnątrz rządu rozmawiać na posiedzeniach Rady Ministrów – proponuje Gość Radia ZET Piotr Müller. Rzecznik rządu podkreśla, że „to nie jest tak, że wszystko, co jest w UE można sobie wybierać lub wetować”. - Kwestia ograniczania rejestracji samochodów spalinowych, limity dot. emisji w ramach rynku lotniczego – tam te decyzje blokujemy – zapewnia minister i dodaje, że „w ramach dyskusji o decyzjach, które są podejmowane w UE, są też inne decyzje, jak np. kwestia unijnego budżetu, a tam Polska otrzymała bardzo dużą część tortu budżetowego Unii”. - Tam są sukcesy – mówi Müller.

Krótka piłka: Szydło nie zastąpi Morawieckiego

- Jeśli ministrowi Ziobrze się nie podoba, niech wychodzi z rządu? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Piotr Müller.

- Po wyborach to Beata Szydło zastąpi Mateusza Morawieckiego? – pyta prowadzący.

- Nie – mówi rzecznik rządu.

- Państwa nie stać na dodatki dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami? – pyta gospodarz programu.

- Zależy, jakie dodatki. Stać, bo zostały zwiększone – komentuje Gość Radia ZET.

- Adam Bielan będzie rozliczony za NCBiR? – pyta dziennikarz.

- Nie ma za co być rozliczany w tym kontekście – ocenia polityk.

- Zrobimy waloryzację 500+, tuż przed wyborami będzie 800+? – pyta Rymanowski.

- Nie ma takiej decyzji – odpowiada Müller.

Rzecznik rządu o siatce szpiegowskiej w Polsce: Działała na szkodę interesów i bezpieczeństwa państwa

- Faktycznie na terenie Polski była pewna grupa osób, która działała na szkodę interesów i bezpieczeństwa państwa. Polskie służby podjęły działania, które zapobiegły szkodliwym działaniom tej grupy – przyznaje w Radiu ZET rzecznik rządu Piotr Müller. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy byliśmy o krok od zamachów bombowych na kolei, Gość Radia ZET odpowiada, że to „daleko idąca teza”. - Takiego czegoś dziś nie potwierdzę – dodaje. Minister zapowiada, że szef MSWiA „będzie dziś o tym informował szczegółowo”.

Minister o rekordowej inflacji: Emocje są słuszne. Każdy, kto widzi wyższe ceny jest zatroskany

- Czy rząd przeprosi Polaków za rekordową inflację? – pyta Bogdan Rymanowski. - Zamiast przepraszać możemy działać – obniżamy VAT na żywność, stabilizujemy maksymalne ceny energii. To możemy zrobić, bo inflacja ma przyczynę zewnętrzną – komentuje Gość Radia ZET Piotr Müller. Rzecznik rządu przyznaje, że emocje Polaków, którzy płacą więcej „są słuszne” i dodaje: - Każdy, kto widzi wyższe ceny jest tym zatroskany. Zdaniem ministra, rządzący reaguję obniżaniem podatków, również powszechnych oraz wprowadzaniem tarcz.

Dopytywany o Donalda Tuska, który porównuje ceny za czasów rządów PiS oraz PO-PSL, rzecznik rządu odpowiada: - Przypomnijmy, ile ludzie zarabiali wtedy. - Pensja minimalna – za rządów PiS wzrost o ponad 100 proc. Podobnie, jeśli chodzi o kwestię minimalnej emerytury. Albo ile litrów paliwo można było kupić za minimalną pensję – wylicza Müller. Dodaje, że rząd podwyższa pensję minimalną w 2 etapach i to jest pierwsza taka sytuacja, z kolei waloryzacja emerytur jest rekordowa w historii. - Zamiast wymieniać ciosy polityczne, lepiej działać w tym czasie – mówi Gość Radia ZET.

„Dużo bardziej angażujemy w to samorządy, niż dotychczas. W piątek podpisanie kolejnych umów”

Program mieszkaniowy PiS – czyli kredyt 2 proc., na którym suchej nitki nie zostawia NBP? - Nie zgadzam się z taką tezą. Nie twierdzę, że to amatorzy, tylko każdy patrzy z innej perspektywy – komentuje rzecznik rządu. Zyskają banki i bogatsi? Minister ocenia, że „jeśli w tej chwili mamy niską dostępność do kredytu, to wynika to z niższej zdolności kredytowej, bo stopy procentowe poszły w górę”. - Chcemy ściąć stopy procentowe przez tego typu program – mówi polityk. Pytany przez prowadzącego, dlaczego obecny program miałby się udać, skoro nie udało się Mieszkanie+, Piotr Müller odpowiada: - Dużo bardziej angażujemy w to samorządy, niż dotychczas. Gość Radia ZET zapowiada, że w piątek „podpisanie kolejnych umów, na inicjatywy, które są budowane wspólnie z samorządami”. - Finansujemy samorządom 80 proc. w tym obszarze. 20 proc. należy do samorządów – dodaje polityk. Kredyt 2 proc. przebije kredyt 0 proc.? - My się nie ścigamy z Donaldem Tuskiem na takie obietnice. Propozycja bezpiecznego kredytu padła kilka miesięcy temu. Tusk obudził się z propozycjami mieszkaniowymi – komentuje rzecznik rządu.

Rzecznik rządu o postulatach protestujących w Sejmie: To są miliardy złotych rocznie. W tym miesiącu decyzja o korektach w ustawie

- Chociażby z tego powodu, że to są miliardy. Mówimy o co najmniej kilku miliardach złotych rocznie – tak Gość Radia ZET Piotr Müller odpowiada na pytanie o to, dlaczego rząd nie chce spełnił postulatów protestujących osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. - Pracujemy nad programem zmian w ustawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Jednym z elementów są kwestie związane z możliwym podwyższeniem świadczeń, ale np. z równoległą decyzją o pewnej reformie orzecznictwa – dodaje rzecznik rządu. Jego zdaniem pomoc państwa powinna się skupić w szczególności na tych osobach, które nie mogą samodzielnie funkcjonować. - Myślę, że w tym miesiącu będzie decyzja o tym, w jakim obszarze te korekty dotyczące ustaw, dotyczących osób niepełnosprawnych – zapowiada minister i dodaje: - Wydatki na osoby z niepełnosprawnościami za naszych rządów wzrosły dwukrotnie. Zdaniem rzecznika rządu, niestety, zawsze działania wobec osób z niepełnosprawnościami będą niewystarczające, bo ich potrzeby są naprawdę duże i uzasadnione.

Müller o przekazywaniu Ukrainie sprzętu: Nasze bezpieczeństwo na tym nie ucierpi. Wręcz przeciwnie – zyska

Pytany o to, kiedy Polska przekaże Ukrainie MIG-i, Piotr Müller zapowiada, że będzie to „dosłownie w ciągu kilku tygodni”. - Kwestia operacyjna, zabezpieczenie linii transportowych. Szkolenia mniej, bo ukraińscy żołnierze są wyszkoleni, jeśli chodzi o korzystanie tego sprzętu – tłumaczy Gość Radia ZET. Zaznacza, że musimy walczyć o swoje bezpieczeństwo, ponieważ jesteśmy „następni w kolejce”. Dopytywany o rekompensaty, które otrzyma np. Słowacja za przekazanie Ukrainie sprzętu, rzecznik rządu odpowiada, że „podchodzimy do decyzji w taki sposób, że robimy to tylko wtedy, kiedy mamy gwarancję, że odpowiednie zastępstwo jest na terenie naszego kraju”. - Nie ucierpi na tym nasze bezpieczeństwo. Zyska na tym, bo cały czas będziemy trzymać rosyjski front daleko, daleko od naszych granic – zapewnia Piotr Müller.

Szwajcarski bank Credit Suisse na skraju upadku? – My w Polsce mamy bardzo konserwatywne zasady, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sektora bankowego. Pod tym kontem fundusze gwarancyjne, wszelkie zapasy trzymane w bankach zabezpieczają nasz rynek krajowy. Bardzo szczegółowo obserwujemy sytuację w USA i Szwajcarii – komentuje Gość Radia ZET. Dodaje jednak, że „tego typu ruchy też mogą powodować zawirowania w poszczególnych krajach”.

Müller prezydentem Słupska? „Nie mogę wykluczyć”

- Czy zamierza pan startować na prezydenta Słupska? – pyta słuchacz, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Nie zadeklaruję teraz tego. Nie wiem. To moje rodzinne miasto. Nie mogę wykluczyć – odpowiada rzecznik rządu.

RadioZET/MA