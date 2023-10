Piotr Zgorzelski: Błaszczak i Kaczyński przebierają się w zielone ciuszki i udają Rambo

Gość Radia ZET. Piotr Zgorzelski u Bogdana Rymanowskiego

Zdaniem Gościa Radia ZET Piotra Zgorzelskiego, Prawo i Sprawiedliwość nie jest i nie będzie w stanie zagwarantować Polsce bezpieczeństwa, zarówno, jeśli chodzi o wymiar wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Polityk Trzeciej Drogi zwraca się również do ministra obrony. - Panie ministrze Błaszczak, pan przestanie robić kampanię wyborczą w oparciu o wojsko. Będzie pan odpowiedzialny za to, że rozbroił pan polską armię, wysyłając sprzęt do Ukrainy – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Dopytywany o to, czy w takim razie Polska nie powinna wspierać Ukrainy, Piotr Zgorzelski komentuje, że powinna, ale „w takim zakresie, by siebie nie pozbawiać bezpieczeństwa”. A pozbawiła? - Według oceny ekspertów, z którymi rozmawiałem jest to bardzo prawdopodobne – przyznaje polityk ludowców. - Polska armia w ocenie ekspertów wygląda tak, że pomagając Ukrainie nie powinniśmy zapominać, by przy okazji nie rozbroić polskiej armii – dodaje.

Dopytywany o nowego szefa Sztabu Generalnego, gen. Wiesława Kukułę, Gość Radia ZET przyznaje, że rozmawiał z innymi generałami na ten temat. - Powiedzieli tak: zostali zastąpieni bardzo dobrzy generałowie przez tych, którzy, żeby osiągnąć poziom tych, którzy zostali odsunięci, będą musieli się długo, długo uczyć – mówi Zgorzelski. Polityk dodaje, że wszyscy jego rozmówcy twierdzili, że „jego zdolność operacyjna skończyła się na dowodzeniu pułkiem, a nie ma już mowy o większych jednostkach czy działaniach zewnętrznych”.

Zgorzelski o Błaszczaku i Kaczyńskim: Przebierają się w zielone ciuszki i udają Rambo

Dopytywany w internetowej części programu o ministra obrony narodowej, polityk PSL odpowiada, że „Błaszczak upolitycznia wojsko, jeżdżąc z Kaczyńskim do jednostek wojskowych, robiąc konferencje”. - Przebierają się w zielone ciuszki i udają Rambo. My nie będziemy się przebierać – mówi Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Sfałszowane wybory i Kosiniak premierem

- Czy cisza wyborcza powinna być zlikwidowana? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Powinna zostać zlikwidowana. Jest fikcją. W dobie internetu i technologii dziś to relikt przeszłości – odpowiada Piotr Zgorzelski.

- Wybory mogą zostać sfałszowane? – pyta dziennikarz.

- Tak – uważa polityk PSL.

- Odsunięcie od władzy PiS warte jest mszy z Konfederacją? – pyta gospodarz programu.

- (Cisza)… Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Nie ma mniejszego zła w takich przypadkach. Trzeba kierować się większym dobrem – ocenia Gość Radia ZET.

- Kosiniak byłby dużo lepszym premierem, niż Tusk? – pyta Rymanowski.

- Oczywiście. Kosiniak będzie dobrym premierem, jeśli taka będzie decyzja liderów opozycyjnych partii dziś – komentuje Zgorzelski.

Komu bardziej służy cisza wyborcza? - Pewnie władzy, bo opozycja będzie starała się do ostatniego momentu wykorzystać to, by wygrać wybory. Oczywiste – dodaje w internetowej części programu.

Piotr Zgorzelski o PiS: Strach zajrzał im w oczy. Nie zatłuką Trzeciej Drogi

- Pewnie już wiedzą, że przegrają. Nawet, jeśli będą mieli pierwsze miejsce, to i tak nie będą mieli tylu mandatów, by stworzyć rząd. Oni to po prostu wiedzą – odpowiada Gość Radia ZET Piotr Zgorzelski, pytany o partię rządzącą, która ma nie organizować wieczoru wyborczego. Zdaniem polityka PSL, „strach zajrzał im w oczy, pakować się muszą!”. Wicemarszałek Sejmu zaznacza również, że w Trzeciej Drodze nie ma żadnego strachu i dodaje: - Z naszych wewnętrznych badań wynika, że mamy dobrą „dwucyfrówkę” i jesteśmy pewni, że Polacy ten projekt zaakceptowali. Zgorzelski ocenia, że Trzecia Droga „będzie ważnym elementem części demokratycznej, która przyjdzie po to, by posprzątać po PiS”. - To, że Jarosław Kaczyński poświęca ostatnio dużo czasu Trzeciej Drodze, to tylko świadczy o tym, że wiedzą, że nie zatłuką Trzeciej Drogi w kampanii i 3D przejdzie do parlamentu i będziemy rozliczali ich z tego, co zrobili – mówi Piotr Zgorzelski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Gość Radia ZET uważa, że Trzecia Droga jest w stanie, wspólnie z Lewicą i PO, przywrócić ład konstytucyjny, należne miejsce polskim samorządom i wrócić do dobrych relacji z UE. Współpraca w tak egzotycznej koalicji? - Stworzymy bardzo dobry rząd złożony z fachowców, który będzie miał mocne zaplecze polityczne. Od tego jesteśmy roztropnymi politykami, by Polakom pokazać, że można rządzić dobrze dla nich, a nie dla swojej partii – komentuje wicemarszałek Sejmu.

Piotr Zgorzelski o rządzie KO, Lewicy i Trzeciej Drogi: Temat aborcji nie będzie pierwszym, za który się weźmiemy. Przegrana? Na drugi dzień decyzje personalne

- Na pewno temat aborcji nie będzie pierwszym, za który się weźmiemy – zapowiada Gość Radia ZET Piotr Zgorzelski, pytany w internetowej części programu o rząd KO, Lewicy i Trzeciej Drogi oraz wspólnym stanowisku dot. prawa aborcyjnego. Polik ludowców dodaje, że sprawa aborcji na pewno nie będzie fragmentem umowy koalicyjnej opozycji. - Najwyżej znajdzie się w tzw. protokole rozbieżności, ale będziemy starali się to załatwić, żeby nie było tak, jak jest – zapewnia w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Zdaniem Zgorzelskiego, klasa polityczna nie poradziła sobie z tym tematem.

Trzecia Droga jednak się ze wspólnym klubem poselskim po wyborach? - Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po – komentuje wicemarszałek Sejmu.

„Klauzula sumienia powinna być zachowana, zwolniony z niej przynajmniej jeden szpital”

- Jestem za tym, by lekarzom nie łamać sumień – mówi Gość Radia ZET. - Lekarze nie odkładają sumienia, nie zostawiają w domu, nie idą do pracy, tylko z tym sumieniem istnieją – dodaje. Piotr Zgorzelski uważa, że klauzula sumienia powinna być zachowana, ale „z klauzuli powinien być zwolniony przynajmniej jeden szpital w subregionie”.

Pytany przez słuchacza o to, czy jeśli Trzecia Droga nie przekroczy progu 8 proc., to będą wyciągnięte konsekwencje wobec pomysłodawców koalicji, Piotr Zgorzelski zapowiada, że „już na drugi dzień będą decyzje personalne”. - Mój prezes Władysław Kosiniak-Kamysz ma zdolność honorową i wie, jak zachować się w każdej sytuacji – zaznacza.

Polityk PSL: Rozmowy z Konfederacją? Przewiduję wiele różnych rozwiązań. Koalicja PSL-PiS? Nie ma takiej możliwości

Pytany o Konfederację, Piotr Zgorzelski odpowiada, że woli rozmawiać z poważnymi politykami. - Nie będzie trzeba gadać z konfederatami. Aczkolwiek przewiduję wiele różnych rozwiązań w ramach tzw. 3 kroków konstytucyjnych, pytanie o to, jak zachowa się prezydent – przyznaje Gość Radia ZET. Dopytywany o koalicję PSL-PiS, Zgorzelski zapewnia, że „nie ma takiej możliwości”. - PSL jest partią demokratyczną. Nie chcemy tworzyć rządu z partią, która demokrację niszczy – zaznacza.

- 3 największe różnice w programie gospodarczym KO i 3D? – pyta internauta.

- Mówimy o dobrowolnym ZUS-ie, powszechnym samorządzie gospodarczym, podatku liniowym dla przedsiębiorców – wymienia Gość Radia ZET.

- Czy w nowym Sejmie zagłosuje pan za rządem premiera Tuska? – pyta słuchacz.

- Jeśli takie będzie ustalenie koalicyjne, to oczywiście, że tak. To zależy od siły wszystkich partii. Ustalenie personaliów nie będzie najważniejszą rzeczą – komentuje polityk.

- Czy „akademik za złotówkę” nie wyczerpuje definicji rozdawnictwa, któremu sprzeciwia się Trzecia Droga? – pyta słuchacz.

- Nie wyczerpuje. To inwestycja w przyszłość. Kolejny element likwidowania różnic pomiędzy mieszkańcami dużych miast i tzw. prowincji. Na wielu rzeczach się nie znam, ale na kilku się znam. I jedną z nich jest edukacja – odpowiada Piotr Zgorzelski.

