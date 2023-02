- To prawda. Rozmawialiśmy na temat ustawy wiatrakowej – przyznaje Gość Radia ZET, polityk ludowców Piotr Zgorzelski. Jak wyglądało spotkanie i czego dotyczyły rozmowy? - Byliśmy w szerszym gronie, jeśli chodzi o PSL i przedstawiliśmy nasze propozycje poprawek, które jeśli zostaną spełnione, to PiS nie będzie musiało oglądać się na malkontentów – lobby wiatrakowe – tylko możemy ustawę przepchnąć – zdradza wicemarszałek Sejmu. Dopytywany o to, jakie poprawki PSL przedstawił minister klimatu i ministrowi ds. europejskich, Gość Radia ZET odpowiada, że dotyczące odległości wiatraka od zabudowań, oraz cen energii dla mieszkańców. 700 metrów? – To kompromitująca demokrację poprawkę. Na jakimś karteluszku pobazgranym pan Suski przynosi poprawki. Minister Moskwa zrobiła wielkie oczy, kiedy dowiedziała się, że jest ta poprawka – ujawnia Piotr Zgorzelski. Druga, bardzo ważna dla ludowców poprawka jest następująca: - Ze względu na to, że obecność wiatraków w gminie lekko zmienia życie mieszkańców, to chcemy, żeby mieszkańcy mieli dostęp do tej energii po cenie wytwarzania. Gość Bogdana Rymanowskiego podkreśla, że jeśli rząd spełni te 2 warunki PSL, to ludowcy ustawę poprą. - Pragnę, by rząd zamknął kwestię kamieni milowych. Minister Szynkowski stara się, by to jak najszybciej dokończyć. Pragnę, by ludzie dostali pieniądze – komentuje Piotr Zgorzelski. Dodaje również, że w tej sprawie rząd omija Solidarną Polskę szerokim łukiem.

Piotr Zgorzelski: 70 proc. szans na koalicję PSL-Hołownia. Powinniśmy też współpracować z Agrounią

- Koalicja z Szymonem Hołownią to bardzo prawdopodobny scenariusz. Coraz bardziej – zdradza w Radiu ZET wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. Polityk dodaje, że jest 70 proc. szans na tę koalicję. Kiedy decyzja? - Już niedługo, do końca marca. Później idą święta i wchodzimy w tryb kampanii wyborczej – zapowiada Gość Radia ZET. Jego zdaniem taka koalicja to najlepszy scenariusz, „jeśli chodzi o warstwę ideową, programową i ludzką”. - Podzielimy się tak, żeby zoptymalizować wynik wyborczy. Zrobimy tak, by było najlepiej – deklaruje polityk PSL. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy ludowcy wybaczyli już Szymonowi Hołowni, Piotr Zgorzelski odpowiada: - Już nie będziemy znowu takimi Hamletami, stało się, jedziemy dalej i do przodu.

Agrounia wejdzie w koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050? – Powinniśmy współpracować z szefem Agrounii. To nie jest przeciwnik – uważa Zgorzelski. Zaznacza, że szef ludowców ma dobre relacje z Michałem Kołodziejczakiem. - Rozmawiają ze sobą. Pan Kołodziejczak jest autentycznym liderem buntu rolniczego. Protesty rolników kojarzone są najczęściej z nim – zaznacza Gość Radia ZET.

Pytany o wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, który zagłosował za odrzuceniem ustawy o Sądzie Najwyższym, Piotr Zgorzelski zapowiada, że Kamiński spotka się z szefem klubu i „będzie miał rozmowę w tej kwestii”. - Tego typu zachowanie jest niewłaściwe. Wiedział, jakie stanowisko i w jaki sposób głosowali posłowie. Senatorowie PSL, oprócz marszałka Kamińskiego, zagłosowali tak, jak była dyspozycja. Nie można przechodzić do porządku dziennego nad zachowaniami, które są niezgodne z decyzjami klubu – komentuje Gość Radia ZET.

„Dobra propozycja. Energetyki traktujmy jak alkohol"

- Dobry pomysł. Trzeba nad tym rozmawiać. Poprzemy, może damy jakieś poprawki, być może nasze – odpowiada polityk PSL, pytany o zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom do 18 roku życia, który proponuje Kamil Bortniczuk oraz Partia Republikańska. - Energetyki traktujmy tak, jak alkohol. W swojej podstępnej warstwie są bardzo niebezpieczne – ocenia Zgorzelski. Polityk opowiada, że miał ostatnio „interwencję, że młody chłopak znalazł się na oddziale, bo chyba się za dużo napił tych energetyków lub innych dopalaczy, które są za bardzo dostępne”.

„Odpowiedź będzie krótka: Wódka, wódka, wódka”

Co ludowcy piją podczas spotkań z Szymonem Hołownią? - Za starych czasów było takie pytanie: Co pijemy? Odpowiadało się, że odpowiedź będzie krótka: wódka, wódka, wódka – śmieje się Piotr Zgorzelski. - Teraz zmieniły się czasy, raczej pija się wino – dodaje.

- Opozycja wciąż nie może się ogarnąć, dlatego PiS może mieć III kadencję? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Piotr Zgorzelski.

- Jeśli Hołownia się nie zlituje i nas nie przygarnie, to nie przekroczymy progu? – pyta prowadzący.

- Nie ma możliwości, byśmy byli tylko skazani na Szymona Hołownię – uważa polityk PSL.

- Paru moich kolegów z PSL chętnie zrobiłoby koalicję z PiS? – pyta gospodarz programu.

- Nie – odpowiada Gość Radia ZET.

- Kukiz ma rację – większość w Sejmie to miernoty? – pyta Rymanowski.

- Mówi o swoich kolegach w PiS? Ja szanuję ludzi i nigdy bym tak publicznie o nich nie powiedział – komentuje Zgorzelski.

- Jeśli poproszą mnie w nowym Sejmie o zostanie marszałkiem, to w poczuciu odpowiedzialności nie odmówię dla Polski? – pyta dziennikarz.

- Sympatyczna propozycja, dziękuję za awans, proszę o podwyżkę – mówi wicemarszałek Sejmu.

„Odlecieli tam w tej Brukseli i zaczynają z nudów głupoty gadać”

Wicemarszałek z PSL uważa, że „w dużej mierze” udaje się PiS narzucać narrację. - - Może jesteście słabi organizacyjnie i intelektualnie, jak mówi Marek Belka – komentuje prowadzący. - Panowie posłowie do PE trochę odlecieli tam w tej Brukseli i zaczynają z nudów głupoty gadać – ocenia Gość Radia ZET.

Czy Polska powinna przekazać Ukrainie F-16? - Jeśli tak, to na pewno w towarzystwie, koalicji i za zgodą USA, jako lidera wolnego świata. Enter powinien być naciskany w Waszyngtonie – uważa Piotr Zgorzelski.

„Tożsamość zbudowana na kulcie Bandery, mogła być zastąpiona tożsamością zbudowaną na kulcie Zełenskiego. Powinna powstać komisja”

Kult Bandery? - Dla Polaków jest nie do przyjęcia. PMM, PAD i rząd powinni bardziej naciskać na Kijów. Dziś jest niepowtarzalna szansa, by tożsamość zbudowana na kulcie Bandery, mogła być zastąpiona tożsamością zbudowaną na kulcie Zełenskiego – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że powinna powstać „komisja ds. trudnych, gdzie przypomniano by kwestię odnowienia spraw pochówków, ekshumacji, należy przestać profanacji polskich kościołów i prowokacji”.

- Jaki punkt waszego programu musi być bezwładnie zrealizowany, byście poparli rząd PO i koalicjantów? – pyta słuchacz.

- Dobrowolny ZUS, emerytura bez podatku i program „Uczciwa Polska” – wylicza polityk ludowców.

Piotr Zgorzelski ocenia również Marka Sawickiego. - Bardzo cenię spryt, inteligencję i jego doświadczenie, ale czasem jak słyszę jego wypowiedzi, to mówię sobie w duchu: O, Marcus Nostradamus – mówi Gość Radia ZET.

- Jak bardzo denerwuje pana Krzysztof Bosak? – pyta internauta.

- W ogóle mnie nie denerwuje. Bardzo sprawny, młody, zapowiadający się polityk. Ja w jego wieku pewnie podobnie myślałem. Może jak mu przybędzie lat, to stanie się mniej radykalny – ocenia Piotr Zgorzelski.

- Jarosław Kaczyński wiedział, że nie wygra, a koszty są bardzo wysokie. 50 tys. to nie 700. Zamknął ten temat, po kilku latach. Przyznał się także do porażki, że jednak przegrał, musi zapłacić i to jeszcze na warunkach Sikorskiego – tak wicemarszałek Sejmu komentuje wpłatę prezesa PiS na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy.

RadioZET/MA