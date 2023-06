Piotr Zgorzelski ostrzega: PSL jest ciężkostrawne dla każdego, kto chciałby nas połknąć

Wynika z niego, że Trzecia Droga Kosiniaka i Hołowni zanotowała największy spadek poparcia – z 14 proc. na 9 proc. Z kolei Konfederacji „urosło” z 7 proc. do 13 proc. - Polaryzacja służy wzrostowi Konfederacji. Dlatego mówiliśmy, że wspólna lista [opozycji – red.] buduje Konfederację – mówi polityk PSL. - Jesteśmy depozytariuszami projektu politycznego, który ma 128 lat. Na pewno zachowamy się z roztropnością – uważa gość Bogdana Rymanowskiego i dodaje, że „depozytariusze zawsze wiedzą, co zrobić, by nie narazić na ryzyko takiego projektu, jakim jest PSL”. - Jednak wystartujecie jako komitet PSL, który zaprosi na listy Szymona Hołownię? – dopytuje prowadzący. - 4 miesiące do wyborów. Może być tyle zwrotów akcji, że sondaż może okazać się daleką historią – odpowiada wicemarszałek Sejmu.

Donald Tusk marszem połknął, podporządkował opozycję i teraz zacznie się pałowanie? - PSL jest ciężkostrawne dla każdego, kto chciałby nas połknąć. Nie ma takiej możliwości. Lepiej się zaprzyjaźnić, niż połykać. Kanibalizm polityczny zawsze kończy się źle dla tego, kto go stosuje – komentuje Piotr Zgorzelski. Jego zdaniem były premier, a obecnie lider PO zrobił „bardzo dobrą rzecz - wrócił do polityki, by razem wygrać z PiS”.

Dlaczego ludowcy, mimo wcześniejszych oporów zdecydowali się pójść w marszu 4. czerwca? - To była decyzja po podpisaniu przez prezydenta ustawy. Swoiste przekroczenie demokratycznego rubikonu – mówi Gość Radia ZET i zaznacza, że wspólnie ze środowiskami Trzeciej Drogi protestowali przeciwko łamaniu konstytucji.

Dopytywany o to, dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia nie przemawiali na marszu, Piotr Zgorzelski odpowiada, że „przedostanie się z miejsca, gdzie startowali aż do momentu, gdzie jechał czerwony autobus to nie było oczywiste i proste”. - Czerwony autobus z Włodzimierzem Czarzastym odjechał – komentuje prowadzący. - Wiemy, że Czarzastemu do twarzy jest w czerwonym – mówi polityk. Zgorzelski uważa, że przepustką do Sejmu nie jest czerwony autobus. - Zajął tam miejsce Włodek Czarzasty, miał świetne wystąpienie o UE i nic się nie stało – dodaje polityk PSL.

Marsz wstępem do jednej listy opozycji? - Nie ma takiej możliwości. 40 proc. obywateli nie chodzi na wybory. 8 do 9 proc. to wyborcy dziś nadal niezdecydowani. Do nich trzeba trafić z przekazem – uważa Gość Radia ZET.

Zgorzelski zapowiada: W ciągu kilkunastu, może 20 dni będzie ważne wydarzenie Trzeciej Drogi

- Zrobimy to, co roztropni politycy robią – podejmiemy takie działania, które doprowadzą do inicjatywy politycznej. W ciągu kilkunastu, może 20 dni będzie ważne wydarzenie Trzeciej Drogi, które pokaże, że jesteśmy ważnym projektem, który nie da się sondażowo zbić – zapowiada Piotr Zgorzelski. Dodaje, że będzie to „event polityczny, będzie niespodzianka”.

„Większej parady absurdu ja nie widziałem”

Pytany o komisję ds. zbadania rosyjskich wpływów i zachowanie rządzących, wicemarszałek Sejmu odpowiada, że „to jest dopiero kalambur”. - Większej parady absurdu w ciągu kilku dnia ja nie widziałem. Lewą ręką prezydent podpisuje ustawę. Prawą w tym samym czasie pisze zastrzeżenia o niekonstytucyjności i za kilka dni nowelizuje, uznawaną przez siebie za niekonstytucyjną ustawę – mówi Gość Radia ZET. Ludowcy zgłoszą swojego kandydata do komisji? - Nie będziemy autoryzować czegoś, co jest wyłomem w systemie wymiaru sprawiedliwości. Można powołać normalną komisję specjalną, zgodnie z regulaminem Sejmu, konstytucją – odpowiada polityk.

Krótka piłka: Giertych z pewnością będzie tworzył demokratyczną większość w Senacie

- Lider opozycji jest tylko jeden – Donald Tusk? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Władysław Kosiniak-Kamysz – odpowiada Piotr Zgorzelski.

- Prędzej mi włos na głowie urośnie, niż pójdziemy z PO? – pyta prowadzący.

- Idziemy z Hołownią tworzyć Trzecią Drogę – komentuje polityk.

- Sojusz z Hołownią może nas pogrążyć? – pyta gospodarz programu.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- Chciałbym zająć miejsce Elżbiety Witek? – pyta dziennikarz.

- Nie – zapewnia wicemarszałek Sejmu.

- Chcę Giertycha w Senacie? – pyta Rymanowski.

- Hmmm… Z pewnością będzie tworzył demokratyczną większość w Senacie. Z tego punktu widzenia chciałbym go widzieć – ocenia Zgorzelski.

