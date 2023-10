W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim podkreśla, że Jarosław Kaczyński „ma duże doświadczenie polityczne, z niejednych opresji wychodził” i podchodzi do spływających wyników wyborów bardzo spokojnie.

Pytany przez prowadzącego o podział mandatów – PiS bez większości w Sejmie – polityk partii rządzącej odpowiada, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rozmawiać „z każdym, kto znajdzie się w Sejmie, kto myśli propaństwowo, kto byłby skłonny nie poddawać się dyktatowi Tuska, który widać za rogiem”. Dopytywany o to, czy PiS gotowe jest oddać Trzeciej Drodze stanowisko premiera za cenę pozostania przy władzy, Gość Radia ZET odpowiada: - Dziś za wcześnie na spekulacje, ale jesteśmy otwarci na bardzo rozmaite rozmowy. - Jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto będzie zainteresowany. Bo Polska to Polska. Ważne, by utrzymać ją na kursie suwerennościowym – mówi Fogiel.

Prawo i Sprawiedliwość ma już ofertę dla posłów? - Nikogo nie będziemy kupować. Niewolnictwo nigdy w Polsce nie istniało i nie przewiduję, żeby się pojawiło – odpowiada polityk.

Radosław Fogiel dodaje również, że jeśli prezydent zdecyduje, że to PiS ma desygnować kandydata na premiera, to kierownictwo PiS zastanowi się, kto to będzie. Mateusz Morawiecki? - Jak najbardziej może. Jest dziś premierem, ale to będzie zależało od wielu czynników, np. składu parlamentu – komentuje Gość Radia ZET. - Jeśli to opozycja będzie tworzyć rząd, to losy takich osób, jak śp. Zyta Gilowska, Jan Rokita powinny być dla wszystkich przestrogą – mówi polityk PiS.

Pytany o słowa Donalda Tuska, który ocenił, że PiS już się skończyło, Radosław Fogiel komentuje, że bawią go tego typu szarże. - Wiem, że tam chciało się usłyszeć oklaski od zgromadzonych, ale żyjemy jednak w demokracji. Jak ktoś stawia tezę, że partia, która zwyciężyła w wyborach - być może nie będzie rządzić - ma zniknąć ze sceny politycznej, to jest jej koniec, to pusty śmiech ogarnia człowieka – mówi Gość Radia ZET.

Co zawiodło? - Realizowaliśmy strategię, którą zaproponowali nasi sztabowcy. Ja się skupiałem na kampanii u siebie w okręgu i na pracy w komisji. Nie uchylam się od odpowiedzialności. Jestem przedstawicielem mojej partii – mówi Fogiel z PiS.

- Oddacie władzę, jeśli nie będziecie mieć większości? – pyta gospodarz programu.

- Zakończą się procedury konstytucyjne i wszystko będzie wiadomo. PiS jest partią, która szanuje demokratyczny werdykt Polaków – zapowiada Gość Radia ZET.

RadioZET/MA