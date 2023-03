Polityk opozycji wylicza, że „ziobrowa prokuratura powinna być w NCBiR, u Czarnka, u Glińskiego, a prokurator Ziobry powinien też badać działalności Ziobry w zakresie Funduszu Sprawiedliwości”. - NIK wykazał, że kilkaset milionów, które Ziobro wydawał jako minister sprawiedliwości były wydawane w sposób nielegalny. Setki milionów. Tam powinien być prokurator – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego. Borys Budka podejrzewa, że w sprawie Karpińskiego będzie zażalenie. - Mamy domniemanie niewinności, natomiast po skazaniu tego domniemania nie ma – dodaje.

Polityk PO podaje przykład Małgorzaty Zwiercan, która usłyszała wyrok za „głosowanie na dwie ręce” w 2016 roku. - Pani Zwiercan została prawomocnie skazana, ma zakaz pełnienia funkcji publicznych. Będąc oskarżona znalazła zatrudnienie w KPRM Morawieckiego, a dziś w sposób nielegalny jest szefową hufców pracy – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem powinna być natychmiastowa dymisja. - Morawiecki potrafi bronić swoich, nie widzieć wyroków sądów. Wyrok z początku roku się uprawomocnił. 2 lata pani Zwiercan nie może wykonywać funkcji. W sposób nielegalny zajmuje stanowisko, które powierzył jej minister pracy – opisuje były minister sprawiedliwości.

Budka o TK: Absolutny bałagan i paraliż, wzięli się za łby. Co zrobi PO? Ustawa już gotowa

- W Trybunale Konstytucyjnym mają jeden, wielki bałagan. 2 sędziów stwierdziło, że nie było na tym zgromadzeniu, nie głosowało, nie było kworum. Będzie tam absolutny bałagan. Pani Przyłębska nie ma większości, żeby rozpatrzyć wniosek prezydenta, więc nadal po stronie PiS będzie blokada pieniędzy z UE – uważa Borys Budka. Jego zdaniem mamy teraz „absolutny paraliż” w Trybunale. - Sędziowie wzięli się za łby. Ci ludzie poszli tam robić politykę, a nie być niezależnymi sędziami. Tam każdy chce być po Przyłębskiej prezesem – dodaje Gość Radia ZET.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, co Platforma zrobi z Trybunałem, jeśli wygra wybory, Budka odpowiada, że jest gotowa ustawa. - W postepowaniach dyscyplinarnych SĘDZIOWIE zajmą się tymi, którzy łamali konstytucję. 3 dublerów natychmiast zniknie z TK. Ustawą trzeba stwierdzić to, co jest oczywiste. Postępowaniem dyscyplinarnym można pozbawić mandatu sędziego TK, jeśli łamał prawo – tłumaczy były minister sprawiedliwości. Budka zaznacza, że to sądy będą decydować, czy ktoś złamał prawo, a nie PO. - Jestem przekonany, że jeśli w postępowaniu dyscyplinarnym przejrzy się to, co robili niektórzy – jeśli nie prawie wszyscy – sędziowie TK, że orzekali z dublerami, łamali prawo, to jest oczywiste, że stracą to miejsce – zapowiada Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Nie mam problemu, bardzo cenę Romana Giertycha

- Daję głowę za Karpińskiego? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie mam wiedzy o tej sprawie – odpowiada Borys Budka.

- Balcerowicz to na polityce się nie zna? – pyta prowadzący.

- Zna się na ekonomii – ocenia polityk PO.

- Poprzemy Giertycha na senatora? – pyta dziennikarz.

- Jeśli zgłosi go Hołownia – nie postawimy weta. To pakt senacki. Nie mam problemu, bardzo cenę Romana Giertycha – zapowiada szef klubu KO.

- Po co nam Lewica, skoro mamy PO? – pyta gospodarz programu.

- Bardzo potrzebny partner koalicyjny – uważa Gość Radia ZET.

- PiS ledwo dyszy, pokonamy ich z łatwością? – pyta Rymanowski.

- Pokonamy, ale z trudem i pracą. To nie jest tak, że ktoś tu wie już, że wygrał wybory – komentuje Budka.

Borys Budka: Mieszkanie prawem, a nie towarem. PiS idzie w kierunku PRL

- Ludzie, młodzi ludzie przede wszystkim. Ludzie w średnim wieku – odpowiada wiceszef PO Borys Budka, pytany o to, kto skorzysta na programie mieszkaniowym PO. Zdaniem Gościa Radia ZET, przez premiera, który obiecał 100 tys. mieszkań, ludzie muszą płacić więcej, niż na rynku, a mieszkania są niskiej jakości. Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o jednego z deweloperów, który dziękuje Donaldowi Tuskowi za ten pomysł, bo dzięki niemu zyska, polityk odpowiada, że program ten jest „w interesie Polek i Polaków, którzy zasługują na własne mieszkanie”. - Będą mieli tani kredyt, by zakładać rodziny, zostać w Polsce, by mogli tu być i pracować – dodaje Gość Radia ZET. - Mówimy bardzo czytelnie: dziś wiele młodych rodzin nie ma nawet zdolności kredytowej, bo odsetki dobijają raty kredytu. Państwo powinno pomóc – ocenia Borys Budka.

Wiceszef PO: Kiedy rządziliśmy były skuteczne programy mieszkaniowe. Pieniądze są

- W pierwszym roku 4 mld złotych, ale pieniądze są, chociażby w funduszach – odpowiada Gość Radia ZET, pytany o finansowanie tego programu. Budka zapowiada, że Platforma zlikwiduje fundusze, a pieniądze wrócą do budżetu. - Nie będzie rozdawnictwa na wille, zwiększone wydatki w KPRM, nie będzie programu dla pisowskich działaczy – mówi Borys Budka. Jego zdaniem, PiS marnuje teraz pieniądze, „by pisowscy działacze, krewni, znajomi królika mogli się uwłaszczać”. Polityk PO dodaje również: - Ja mam to szczęście, że ja mam gdzie mieszkać, miałem dobry start dzięki rodzicom. PiS? Zdaniem Budki „idzie w kierunku PRL”. - Na całym świecie, państwo pomaga młodym ludziom, żeby mieli gdzie mieszkać. I to najważniejsze – podkreśla wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Budka ocenia, że kiedy rządziła PO, były skuteczne programy mieszkaniowe. - Mamy najmniejszą liczbę urodzeń, największą liczbę zgonów, spada liczba zawieranych małżeństw, 7 lat rządzi PiS. Mieszkanie prawem, a nie towarem – podsumowuje Borys Budka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Wiceszef PO: Partie są nowoczesne. Już nie ma podziałów, że lewica i prawica. My jesteśmy partią centrum

PO podkrada Lewicy program? - To oczywiste, że wsłuchujemy się w głos wyborców. Jesteśmy partią środka. Nie ma już takich podziałów, że lewica i prawica. Są partie nowoczesne – mówi Borys Budka, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem wiceprzewodniczącego Platformy, jego partia była, jest i będzie partią centrum. - Partia centrum musi mieć bardzo szerokie postulaty. Nie ma dziś czasu na robienie jakichś referendów w sprawach oczywistych, wolności wyboru kobiety. Trzeba to załatwić w parlamencie – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

Budka zapowiada również, że nie poprze pomysłu liderów PSL oraz Polski 2050, dotyczącego referendum ws. aborcji. - Wybory prawdopodobnie w październiku. Robienie referendum w ciągu 100 dni po wyborach nie ma sensu. Polacy wybiorą określoną opcję. Kandydaci jasno będą jasno mówili o poglądach – dodaje wiceprzewodniczący PO. Jego zdaniem wychodzenie do kampanii wyborczej z referendum ws. aborcji na sztandarach jest „niesłuszne”.

„PiS to największa partia socjalistyczna w Polsce”

- Są partie, które idą do przodu i myślą o przyszłości i są partie, które bazują na przeszłości, jak PiS. To największa partia socjalistyczna w Polsce – uważa Borys Budka. W ocenie polityka PO, partia rządząca prezentuje schyłek PRL – „uwłaszczanie na publicznym majątku, centralna gospodarka, molochy państwowe, partyjni działacze w spółkach”. 500+? Zdaniem Budki to był „najprostszy program”. -Jedno, co potrafią, to wyjąć z kieszeni podatników i rozdać. A jak mają cokolwiek wybudować, to już leżą – dodaje Gość Radia ZET.

Pytany o program PO dotyczący demografii, wiceszef partii zapowiada: - 5,5 tys. żłobków i przedszkoli, najdłuższy urlop rodzicielski w Polsce, łączenie pracy z rodzicielstwem, urlop ojcowski. - To są prawdziwe elementy – dodaje.

Borys Budka zapewnia również, że jak PO dojdzie do władzy, to nie zakaże Polakom jedzenia mięsa. - Żadnymi zakazami nie zmienimy mentalności ludzi. Edukacja, edukacja, edukacja – dodaje. Polityk dodaje również, że sam stara się żyć mniej konsumpcyjnie. - Staram się mniej kupować ciuchów, mniej jeść miejsca, staram się poruszać na piechotę – zdradza gość Bogdana Rymanowskiego.

Tusk premierem, Trzaskowski prezydentem

- Ja nie widzę lepszego kandydata na premiera i koniec. I nie będzie – tak z kolei Borys Budka mówi o Donaldzie Tusku. Jego zdaniem to właśnie obecny lider PO „od pierwszego dnia będzie odbudowywać Polskę po tym, co dzieje się przez 8 lat”. Co z Rafałem Trzaskowskim? - Będzie najlepszym kandydatem i wygra wybory prezydenckie. Wtedy robiłem wszystko, by był kandydatem, miał najlepszą kampanię, niewiele zabrakło. Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski będzie prezydentem w 2025 roku - dodaje Gość Radia ZET.

Budka do Partii Razem: Już dzielą skórę na niedźwiedziu. My się nie wtrącamy do waszych list

- Oni już dzielą skórę na niedźwiedziu. Bardzo lubię koleżanki i kolegów z Partii Razem, ale dziś jest ten czas, kiedy każdy powinien wziąć te taczki i pracować – mówi Borys Budka. - My się nie wtrącamy do waszych list i szanujemy wasze wybory – dodaje.

