Gość Radia ZET - Marcin Kierwiński

- Policja wie, co ma robić. Ma zapewniać bezpieczeństwo infrastrukturze krytycznej – odpowiada Gość Radia ZET, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Aż 76 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl uważa, że policja powinna wyprowadzić polityków Prawa i Sprawiedliwości.

- W zależności od sytuacji na stosowne zgłoszenia policja będzie reagować. Policja zrobi wszystko, by TVP funkcjonowała w sposób normalny. Jeśli politycy PiS będą łamać prawo – policja będzie reagować – zapowiada szef MSWiA, w swoim pierwszym wywiadzie po objęciu tej funkcji. Minister Kierwiński podkreśla, że „policja będzie pilnowała tego, aby praca na Woronicza odbywała się w sposób normalny i ciągły”. Polityk PO dodaje również, że „działa nowy zarząd TVP i pan prezes też musi mieć chwilę, by wręczyć wypowiedzenia tym, którzy zachowują się poniżej jakichkolwiek standardów pracownika spółki publicznej”. - Dopóki posłowie PiS nie ingerują bezpośrednio w pracę pracowników – policja będzie zachowywać się bardzo powściągliwie – zapewnia Gość Radia ZET.

Minister: Czasami trzeba używać bardzo bezpośrednich form, żeby posprzątać po pisowskim bałaganie

Pytany o formę przejęcia mediów publicznych, Marcin Kierwiński odpowiada, że „Żeby posprzątać po tym pisowskim bałaganie, czasami trzeba używać bardzo bezpośrednich form”. Zapewnia jednocześnie, że nikt nie łamie konstytucji. - Myślmy przez pryzmat celu operacji – przywrócenie mediów publicznych Polakom – apeluje polityk Platformy.

Zdaniem Gościa Radia ZET, politycy PiS zachowują się skandalicznie. - Używając legitymacji poselskiej twierdzą, że robią kontrolę poselską. Każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kontrolą poselską jest bieganie po TVP o 23:00 – komentuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński ma również nadzieję, że „politycy PiS przestaną wreszcie zachowywać się nieodpowiedzialnie i zrozumieją, że popieranie byłych władz TVP, które pogodziły się z tym [zwolnieniami – red.], jest czymś niewłaściwym”. - Pan Matyszkowicz [były prezes TVP – red.] pogodził się. Trwała długa rozmowa nowego prezesa TVP z byłym prezesem i nastąpiło przekazanie obowiązków – opisuje gość Bogdana Rymanowskiego i podkreśla, że działanie nowych rządzących „to nie jest kwestia odbijania” mediów publicznych. . - Zrobimy wszystko, by TVP funkcjonowała w sposób normalny. Wreszcie wraca normalność do mediów publicznych i prawdziwe informacje – mówi Kierwiński. Jego zdaniem „ludzie, którzy dziś sabotują działania min. Sienkiewicza to są w większości pracownicy, czy funkcjonariusze PiS”.

Pytany o to, czy policjanci doprowadzą siłą do więzienia ministrów Kamińskiego i Wąsika, minister odpowiada: - Jeśli będzie takie postanowienie sądu, to tak. - Prawo musi działać dla wszystkich. Niezależnie, czy ktoś był ministrem czy ktoś jest ważnym politykiem – podkreśla Marcin Kierwiński i dodaje, że panowie łamali prawo, więc „powinni odbywać karę, którą zasądził sąd”.

Minister zapowiada: Audyt i unowocześnienie zapory na granicy z Białorusią

- Minister Sienkiewicz doskonale to wszystko rozegrał? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Bardzo dobrze przeprowadzona akcja zmian w TVP. Tak – odpowiada Marcin Kierwiński.

- Polscy policjanci zasługują na podwyżki? – pyta prowadzący.

- Tak, dlatego zostały zapisane w budżecie – komentuje szef MSWiA.

- Mur na granicy z Białorusią spełnia swoje zadania? – pyta gospodarz programu.

- Niewystarcząco. Będziemy robić audyt tej zapory i na pewno zaporę unowocześniać – zapowiada Gość Radia ZET.

RadioZET/MA