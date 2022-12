Zdaniem byłego prezesa NBP ceny wszystkich produktów „dalej będą rosły i to bardzo szybko”. - Może być taka sytuacja, że nasze portfele będą dalej chudnąć w 2023 roku – dodaje ekonomista. Co profesor Belka mógłby doradzić Polakom? - Trzeba się starać racjonalizować wydatki – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Przestrzega jednocześnie przed paniką i panicznym, „spekulacyjnym” wydawaniem pieniędzy, typu kupowanie drogich samochodów, które nie są nam tak naprawdę potrzebne. Prof. Marek Belka zapowiada, że w Polsce nastąpi – i już następuje – znaczące osłabienie koniunktury, ale bez znaczącego podniesienia bezrobocia. - Wszyscy zaczynamy odczuwać, że nasze płace nie nadążają za inflacją. To bardzo nieprzyjemne, ale jeśli miałbym wybrać z dwojga złego, czy moja płaca ma rosnąć wolniej od inflacji o kilka punktów, czy mam stracić pracę, to oczywiste, co bym wybrał – komentuje Gość Radia ZET.

„Podzielam zdanie prezesa NBP”

Były prezes NBP ocenia, że inflacja może zacząć wyhamowywać. – Tu podzielam zdanie np. prezesa i personelu NBP, ale to nie znaczy, że ceny zaczną spadać – podkreśla ekonomista i europoseł. Dodaje, że „z punktu widzenia gospodarczego i perspektyw na najbliższe 2-3 lata, to będzie coś pozytywnego”. Pozycja złotówki? - Jest taka zasada, że polski złoty jest przywiązany do euro. Jeśli euro się wzmacnia wobec dolara, a tak jest, to jest bardzo poważne wzmocnienie. Złoty wzmacnia się także, tylko jeszcze bardziej – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

Korupcja w PE? Prof. Belka: Zamierzamy skorygować przepis

Pytany przez prowadzącego o aferę korupcyjną w Parlamencie Europejskim, eurodeputowany odpowiada, że wciąż Bruksela nie może „otrząsnąć się z szoku”. „Duży smród”? - Oczywiście. Wszystkie instytucje powołane w UE są na najwyższym biegu. Jest determinacja, by takich sposobów korupcji uniknąć – ocenia prof. Marek Belka. Europoseł tłumaczy, że jeśli spotyka się z kimkolwiek poza Parlamentem Europejskim, to musi zapisywać taką osobę w rejestrze kontaktów, ale dodaje, że w tym przepisie jest luka. - Rejestr nie obejmuje oficjalnych przedstawicieli państw. Jeśli to jest przedstawiciel Kataru czy Maroka, to do niedawna nie wymagało to rejestracji. Zamierzamy korygować ten przepis – zapowiada Gość Radia ZET. Dodaje, że afera ta zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, a na liście pojawiły się jeszcze 2 nazwiska posłów z frakcji socjalistycznej, oraz asystenci innej posłanki. - To pręgież. Cios – uważa były premier.

Krótka piłka i zaskakująca odpowiedź prof. Belki na pytanie o liderów Lewicy

- Trzeba przyznać Adamowi Glapińskiemu, że ma głowę do finansów? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia prof. Marek Belka.

- Jeśli Jacek Kurski poprosi mnie o pomoc w Banku Światowym – chętnie pomogę? – pyta prowadzący.

- Nie poprosi – uważa były prezes NBP.

- Jeśli inflacja zacznie gwałtownie spadać od wiosny – PiS na szansę na III kadencję? – pyta gospodarz programu.

- Nie – mówi Gość Radia ZET.

- Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty doskonale się sprawdzają jako liderzy polskiej lewicy? – pyta dziennikarz.

- Milczę… - komentuje europoseł.

- Jeśli opozycja wygra, a ja dostanę propozycję teki ministra finansów – nie odmówię? – pyta Rymanowski.

- O, Boże… Odmówię – zapowiada prof. Belka.

Prof. Marek Belka: RPP została ukatrupiona. Łatwo mieć 9 potakiwaczy. To strasznie niebezpieczne

Pochwała Adama Glapińskiego i jego optymizmu? - Byłem kiedyś urzędnikiem państwowym i mogę powiedzieć tak: nam się za to płaci – mówi były prezes NBP w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem prof. Marka Belki widać wyraźnie błędy w polityce pieniężnej. - Wynikają przede wszystkim z tego, że RPP w tym nowym, pisowskim układzie politycznym, została ukatrupiona – uważa gość Bogdana Rymanowskiego. Były szef Narodowego Banku Polskiego podkreśla, że Rada Polityk Pieniężnej jest po to, by „trochę prezesowi przeszkadzać, być z nim w kontrze, dyskusji, a nie, żeby była podporządkowana tak, jak jest”. - To wina prezesa. Łatwo mieć 9 biernych obserwatorów albo potakiwaczy, ale to strasznie niebezpieczne – alarmuje prof. Belka.

Co zrobiłby premier Marek Belka ws. szefa Policji? „Zwolniłbym jednym pociągnięciem pióra, podobną czynność wykonałbym wobec ministra Kamińskiego”

- Minister Kamiński powinien zdymisjonować szefa Policji. Przecież nie wyśle go do kamieniołomów czy do łagru, bo w Polsce na szczęście łagrów nie ma – odpowiada prof. Marek Belka, pytany o przyszłość gen. Jarosława Szymczyka. Co zrobiłby Marek Belka, jako premier? - Zwolniłbym szefa Policji jednym pociągnięciem pióra. A jeśli minister Kamiński zacząłby się przeciwstawiać premierowi – to zastosowałbym podobną czynność wobec ministra Kamińskiego – mówi były szef rządu. Jego zdaniem właśnie na tym polega władza premiera, o której Mateusz Morawiecki chyba zapomniał.

Prof. Belka o Jacku Kurskim: Będzie musiał ciężko pracować

Pytany o Jacka Kurskiego w Banku Światowym, Gość Radia ZET odpowiada, że jego przyszłość zależy od tego, „czy potraktuje tę pracę jako nowy rozdział kariery, czy przystanek do następnych stanowisk w polityce krajowej”. - W Banku Światowym jest tzw. konstytuanta, czyli grupa szwajcarsko-polska. Teraz Szwajcar będzie miał okres 3 lat jako dyrektor. A ponieważ on wie, że za 3 lata Polak znów przejmie jego funkcję, to on będzie inaczej traktował swojego zastępcę – Kurskiego – i będzie mu powierzał różne zadania, również uczestnictwa w posiedzeniu komitetów wykonawczych. A tam będzie musiał się wypowiadać, nawet na temat całego świata – tłumaczy prof. Belka. Zaznacza, że były prezes TVP będzie musiał ciężko pracować. - A jak będzie dalej siedział z głową w Polsce, w kampanii wyborczej, to narazi się na wstyd – mówi ekonomista.

